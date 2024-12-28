У Чимаева есть реальные шансы против Перейры? Разбираем бой мечты

Хамзат Чимаев, пожалуй, является одной из главных звёзд UFC на данный момент. Матчмейкеры идут навстречу чеченскому бойцу и стараются оказать максимальную помощь в решении проблем, которые сопровождали Борза на протяжении последних лет. А Дана Уайт публично не раз ставил Чимаева в один ряд с Шоном О’Мэлли и Шоном Стриклендом, когда его спрашивали о главных лицах лиги. Даже у главы UFC особо трепетное отношение к Хамзату, несмотря на много неприятных ситуаций, которые были связаны с фигурой бойца. Не секрет, что Уайт по-прежнему заинтересован в максимальной раскрутке своего любимчика. И лучшим вариантом для этого является бой Чимаева с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

Звучит невероятно, не правда ли? Тем не менее поединок намного более реальный, чем кажется на первый взгляд. И именно их встреча может стать главным событием в мире единоборств в грядущем году, поскольку бойцы представляют две по-настоящему разные стихии — борьбу и ударную технику. Кто же выйдет победителем из этого противостояния? Проанализируем шансы обоих бойцов в потенциальном бою.

Главный козырь Борза, безусловно, борьба. Мы уже видели, как Чимаев сносил всех и в 77 кг, и в 84 кг. Проблемы с оппонентами в этом аспекте у него возникали лишь тогда, когда Хамзат не придерживался плана или был травмирован. Однако Перейра выглядит совершенно иным испытанием на прочность. Если до этого Хамзат борол соперников, которые не превосходили его по габаритам, то Алекс является намного более крупным бойцом.

Алекс Перейра и Тайсон Фьюри Фото: Из личного архива Алекса Перейры

Да, тот же Адесанья переводил бразильца без проблем. Однако стоит уточнить, что это был средний вес, для которого Поатан много «гонял». Поэтому он попросту терял часть сил и энергии. В бою с Яном Блаховичем мы увидели новую версию бразильца, который грамотно отражал переводы и изматывал соперника в клинче. Скорее всего, Хамзату всё же удастся провести тейкдаун, но лишь к концу первой пятиминутки, затратив при этом много сил.

Даже при таком раскладе чеченскому бойцу всё равно нужно будет выстраивать план вокруг борьбы и навязывать её на протяжении всего поединка. Всё банально: Хамзат намного более искусный грэпплер, чем Алекс. Да, у Перейры чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Тем не менее мы не видели, как он пользуется этими навыками в боях. Если же говорить о способностях Чимаева, то сомнений нет — его борьба на самом высоком уровне.

Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер Фото: Chris Unger/Getty Images

Коричневый пояс Хамзата по джиу-джитсу явно был получен заслуженно. У него есть и цепкость, и ловкость, и скорость для выхода на приёмы. Стоит лишь освежить в памяти молниеносный удушающий в бою с Кевином Холландом или страшный болевой в поединке с Робертом Уиттакером. Можно не сомневаться — это лишь малая часть того, что Борз способен продемонстрировать. Поэтому после предполагаемого тейкдауна у Чимаева будут все шансы выйти на какой-либо приём и финишировать Алекса.

Именно такой стратегии должен будет придерживаться Хамзат, выходя на бой с Поатаном. Поскольку в этом поединке его главной слабостью может стать ударная техника. Будет наивно полагать, что Борзу удастся перебить Алекса в его же стихии. У Перейры безумный опыт выступлений по кикбоксингу, а также очень мощный удар с левой, который пока что не смог выдержать ни один его соперник. Поэтому бразильцу следует делать акцент на работе джебом и лоу-киками для контроля дистанции и нейтрализации борьбы Чимаева.

У самого Хамзата не так идеально поставлена ударная техника. То, что мы видели от него в последних боях, было, прямо скажем, не впечатляюще. Ему давали отпор и Гилберт Бёрнс, и базовый борец Камару Усман, который, ко всему прочему, выходил на коротком уведомлении. Так что Перейре надо будет максимально использовать своё преимущество в габаритах и постараться как можно дальше держать Хамзата на дистанции.

Кроме того, важным преимуществом Алекса является выносливость. Не так давно нам удалось посмотреть на него в долгом противостоянии с Халилом Раунтри, где он смотрелся довольно неплохо, если говорить о кардио. С другой стороны, есть Хамзат, к которому у нас остались вопросы. Поскольку уже в трёхраундовых боях было заметно, что ему тяжело дышать во второй пятиминутке при интенсивной работе. Поэтому в интересах Перейры заставить Чимаева выкладываться на полную в очном противостоянии, чтобы сильнее его измотать.

Бой Алекса и Хамзата представляет собой противостояние высококлассных мастеров единоборств. Каждый из них имеет высокие шансы на победу, тем не менее фаворитом в этом противостоянии является всё же Чимаев. Его навыки в борьбе впечатляют. Сложно поверить, что кому-то действительно удастся остановить Борза, тем более — Перейре.