«Поединок двух лузеров». Почему бой Фьюри — Джошуа будет больше любого титульника

21 декабря в Эр-Рияде Тайсон Фьюри потерпел второе поражение в профессиональной карьере, вновь уступив Александру Усику и лишившись возможности вернуть звание чемпиона мира в супертяжёлом весе. А за несколько месяцев до этого такого шанса лишился Энтони Джошуа, отлетевший в нокаут от Даниэля Дюбуа.

Возможность открылась сама собой. Бой Фьюри и Джошуа впервые хотели устроить уже после того, как Эй Джей потерпел первое поражение в карьере. Тогда вмешался Деонтей Уайлдер и выбил через суд себе трилогию с Цыганским королём, разрушив потенциальную битву за абсолютное чемпионство. В этом году промоутеры явно надеялись на то, что у них получится подготовить «сцену» для поединка британских тяжеловесов. По задумке Джошуа должен был победить Дюбуа и взять титул IBF, а Фьюри в реванше с Александром Усиком прихватил бы остальные пояса. Получилось немного не так, но итог один — бой Фьюри и Джошуа стал актуален как никогда.

Даже несмотря на текущее положение обоих, это сейчас самые хайповые тяжеловесы в мире. Эдди Хирн грезит этим поединком все последние годы, его отец Барри Хирн вовсе уверен, что британцы должны провести два боя. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен также готов организовать поединок, если Тайсон этого захочет.

Карл Фроч считает, что Фьюри может и завершить карьеру, но не прочь увидеть бой с Джошуа: «Я надеюсь, Тайсон Фьюри сможет справиться с этим поражением, с двумя поражениями подряд, и уйти с высоко поднятой головой и улыбкой. У него была отличная карьера, он был великим чемпионом и невероятной личностью для бокса. Но я бы не стал винить его, если бы перед этим он вышел на бой с Джошуа, потому что это бой, который будет продаваться. Он заполнит «Уэмбли». Я не знаю, соберут ли они там 80 000 человек, но это точно будет большая толпа и знатные деньжища. Хотя, честно говоря, для меня это не большой бой. Это не то, что меня воодушевляет. Это вроде как бой двух лузеров. Они оба проиграли Усику. А Эй Джея ещё и добил Дюбуа, и есть шанс, что он вообще уйдёт. Как-то он совсем затих и исчез».

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

А Тони Беллью абсолютно уверен, что мы увидим такой бой, и метко сравнивает его с поединком Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо: «Вы говорите мне, что не смогли бы собрать 100 тысяч человек на «Уэмбли» на бой этих двоих? Я думаю, вы бы собрали 50 тысяч только на пресс-конференции. Бой приближается. Он в графиках и на доске объявлений. Все хотят это увидеть. Печально лишь то, что это произойдёт, когда они оба, судя по всему, немного пройдут свой срок годности. Похоже, что это снова будет очередной Мейвезер – Пакьяо, который всё откладывали и откладывали. Сейчас творится беспорядок, никто ничего не знает, но 100%, что этот бой когда-нибудь состоится. Он же грандиозный. Это грандиозное событие-блокбастер, которое, вероятно, войдёт в историю как самый большой боксёрский бой, состоявшийся в Великобритании».

Беллью прав, потому что Фьюри и Джошуа даже после поражений будут самыми популярными тяжеловесами планеты. Как много внимания привлечёт потенциальный реванш Усика и Дюбуа, даже за звание абсолютного чемпиона мира? Сомнительно, что это противостояние пробьёт миллион PPV и соберёт полную арену. Усик — звезда, но не такого уровня, чтобы в одиночку вытягивать события большого масштаба. А у Фьюри с Джошуа такая способность есть. Причём Эй Джей в этом плане очень сильно превосходит любого другого боксёра.

Джошуа собирал больше миллиона PPV восемь раз. В том числе на боях с Чарльзом Мартином, Карлосом Такамом и Джозефом Паркером. Все эти имена далеко не самые раскрученные, поэтому ключевым здесь было имя Энтони. И это ещё нет цифр по бою с Даниэлем Дюбуа, но зато известно, что там был установлен рекорд по количеству зрителей на «Уэмбли» — 96 тысяч. Усик, к примеру, выбивал приличные цифры только в боях с этими двумя монстрами продаж.

А представьте, сколько соберёт Джошуа в тандеме с Фьюри — человеком, который собрал очень мощную фан-базу в США. Два бойца с огромным количеством болельщиков способны и стадион битком заполнить, и продать кучу PPV. Возможно, снова будут побиты какие-то рекорды. Для этого им не нужны титулы. Даже без поясов бой Фьюри — Джошуа будет больше, чем любой титульник в тяжёлом весе, потому что эти боксёры продают поединки лучше всех, а это ключевой показатель с точки зрения бизнеса. Промоутеры это прекрасно понимают, а потому постараются устроить мегабой как можно быстрее, так как время уходит и Фьюри с Эй Джеем не молодеют.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Никто не удивится, если уже к лету мы получим анонс поединка между двумя британцами и он затмит собой любой другой бой. Не факт, что сама встреча получится яркой и содержательной, но абсолютно точно вывеску Фьюри — Джошуа будут очень много обсуждать до боя, во время и после.