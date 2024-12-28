Вартанян раскрывает тайны друга. Царукяна «подставят» перед боем жизни?

Первый номерной турнир 2025 года – UFC 311. Он, безусловно, привлекает запредельное внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в рамках этого ивента выступит большое количество наших соотечественников. Особенно ожидаемым выглядит главный бой. Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в противостоянии с Арманом Царукяном. Громкий реванш выглядит действительно интригующим – обладатель пояса получил максимально сложную оппозицию. Вот только в стане претендента зачем-то помогают соперникам.

Чаще всего перед поединками такого уровня повисает полнейшая тишина. Соперники стараются не раскрывать карты, минимизируют любую возможность утечки информации. На кону стоит слишком многое, поэтому рисковать крайне опасно. Но неожиданно дал интервью Эдуард Вартанян. И рассказал очень много любопытного. С текстом совершенно точно ознакомятся все члены команды Ислама. А всё потому, что, помимо ярких фразочек и собственных планов, Эдуард дал информацию, которая может быть очень полезна чемпиону.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Вартанян рассказал, что прилетел во Флориду готовиться вместе с Арманом. Поэтому обладает инсайдами буквально изнутри. И первое неожиданное заявление Эдуарда – рассказ обо всех спарринг-партнёрах Царукяна. Претендент тренировался с Адриано Мартинсом, Джей-Джей Уилсоном, а также с Анатолием Бойко. Естественно, выходил против Армана и сам Эдуард. Конечно, информацию о спарринг-партнёрах вряд ли можно назвать тайной за семью печатями. Часто бойцы даже выкладывают фотографии из лагеря. Но здесь этого делать не стоило. Теперь команда Ислама начинает всё лучше понимать, к чему именно готовится оппонент.

Арман Царукян Фото: Getty Images

А ещё появилась информация, что Царукян очень активно работает над своими ударными навыками. Помогает в этом Рома Калантарян. Более того, стало известно и то, что они сотрудничают на протяжении четырёх лет. А ещё в команде работает Паррумпа, который специализируется на бразильском джиу-джитсу. И вновь такие заявления выглядят довольно опрометчивыми. Не совсем понятно, зачем раскрывать всю информацию, которая на протяжении длительного времени оставалась загадкой. Никакой реальной необходимости в этом совершенно точно не было.

Конечно, возможно, Вартанян решил схитрить и помочь Арману. Например, раскрыв лишь малую часть информации, пусть и достоверной, пустив по ложному следу. Но всё равно пока не укладывается в голове, что перед таким важным поединком друг Царукяна даёт интервью, способное помочь команде соперника. А если это самоуверенность, то не станет ли она роковой и губительной? Пока вопросов гораздо больше, чем ответов.

Пока не до конца понятно, что именно сделал Вартанян. Но в команде Ислама совершенно точно отработают эту ситуацию на максимум. Наследники Хабиба умеют наказывать за ошибки, быть беспощадными. И теперь слова Эдуарда могут выйти другу боком.