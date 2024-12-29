Доминация Махачева над Бриллиантом, жара от Холлоуэя и Гэтжи. Лучшие MMA-бои 2024 года!

2024 год близится к логическому завершению. Он подарил фанатам смешанных единоборств огромное количество огненных поединков. В MMA вряд ли можно найти что-то ярче и интереснее, чем бои в UFC. И многие из них стали настоящим украшением минувших дней. Мы собрали пять лучших поединков по итогам 2024 года. В списке и интригующие битвы, и кровопролитные сражения, и титульные зарубы. Но есть уверенность, что по-настоящему захватывающих боёв было намного больше.

Макс Холлоуэй — Джастин Гэтжи

Бой Макс Холлоуэй — Джастин Гэтжи Фото: Carmen Mandato/Getty Image

Бой Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи стал украшением юбилейного турнира – UFC 300. И навсегда вошёл в историю смешанных единоборств. На кону у парней стоял титул BМF, что добавляло поединку огня. Сначала доминация была в руках Холлоуэя. На протяжении трёх раундов он буквально избивал соперника, сломал тому нос. Но Гэтжи отбрасывался и демонстрировал просто великолепный «держак». Он феноменально находил возможности доставать оппонента, ждал своего шанса. И после экватора поединка даже немного перехватил инициативу. Но самое огненное случилось на последних мгновениях битвы. Парни решили сойтись в центре октагона и попросту зарубиться. Ровно за секунду до конца Джастин пропустил мощнейший удар и оказался лицом в канвасе. Макс одержал красивейшую досрочную победу.

Ислам Махачев — Дастин Порье

Бой Ислам Махачев — Дастин Порье Фото: Luke Hales/Getty Images

Ислам Махачев и Дастин Порье сошлись на турнире UFC 302. И выдали по-настоящему интересное зрелище. Конечно, фаворитом был россиянин. Чемпион уверенно доминировал и выглядел убедительно. Но американец наглядно продемонстрировал, почему считается одним из самых опасных бойцов на планете. Он несколько раз очень мощно достал Ислама, даже разбил тому лицо. Но всё-таки Махачев смог склонить чашу весов на свою сторону. В пятом раунде чемпион поймал соперника на ошибке и вышел на приём Д’Арсе. Порье терпел изо всех сил, но всё-таки был вынужден сдаться.

Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович

Бой Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович Фото: Christian Petersen/Getty Images

Даниэль Целльхубер и Эстебан Рибович устроили неожиданно мощную рубку на UFC 306. Два близких раунда, пожалуй, не предвещали того, что именно случится в третьей пятиминутке. А там парни просто забыли об обороне и пошли вперёд – рубиться изо всех сил. За раунд на двоих оппоненты выбросили… 135 (!) ударов, что выглядит феноменальным показателем. А особенно постарался Рибович, который атаковал соперника 92 раза с точностью в 48%. Но Целльхубер наглядно продемонстрировал, что его «держак» в полном порядке. Дело, хотя этого уже никто и не ожидал, дошло до судейского решения. А там победа отправилась в копилку Рибовича.

Матеуш Ребецки — Мыктыбек Оролбай

Бой Матеуш Ребецки — Мыктыбек Оролбай Фото: Chris Unger/Getty Images

Матеуш Ребецки и Мыктыбек Оролбай устроили самую кровавую и ожесточённую рубку года. Любопытно, что самих ударов было не так много. Но все они летели точно в цель. И были максимально болезненными в плане урона. В итоге уже ко второму раунду весь канвас был буквально залит кровью. Отдельно зрителей восхищало то, что соперники по очереди были на грани досрочного провала. Однако каждый всё равно «выживал», не позволял поставить жирную точку. В итоге дело совершенно неожиданно добралось до судейского решения. Вердикт такого поединка просто обязан был быть раздельным. Победу забрал Ребецки.

Илия Топурия — Макс Холлоуэй

Бой Илия Топурия — Макс Холлоуэй Фото: Chris Unger/Getty Images

Илия Топурия и Макс Холлоуэй стали хедлайнерами UFC 308. И закатили огненный поединок. На правах фаворита Топурия сразу завладел инициативой. Но Холлоуэй наглядно демонстрировал, что любая ошибка от соперника может быть использована им на максимум. Два раунда разменов выглядели украшением вечера. Однако самое интересное случилось в третьей пятиминутке. Топурия всё-таки нащупал свою возможность и попросту вырубил оппонента. Победа Илии получилась исторической. Он стал первым, кто смог нокаутировать Холлоуэя.

Конечно, это далеко не все яркие и захватывающие поединки, которые состоялись в 2024 году. Считаете, что мы кого-то забыли? Оставляйте свои варианты в комментариях.