Тихий уход вместо погони за абсолютом. Травмы отправляют Ломаченко на пенсию

В мае 2024 года Василий Ломаченко вернулся на ринг после спорного поражения от Девина Хейни. Лома сразу получил титульный шанс и сразился с Джорджем Камбососом за пояса IBF и IBO. Несмотря на все опасения, Василий выдал шикарный бой, разнёс австралийца вчистую и заслуженно стал чемпионом мира.

После этого Ломаченко ушёл в тень, что, в принципе, для него совсем не удивительно. Позже чемпион появился в медиапространстве в связи с возможным поединком с Джервонтой Дэвисом. Это расценивалось общественностью как попытка устроить последний забег до абсолютного чемпионства. Бой действительно обсуждался, но в итоге менеджер Эгис Климас заявил, что на данный момент у Ломаченко нет мотивации драться и в 2024-м мы его на ринге не увидим. При этом подчёркивалось, что Василий пока не завершает карьеру.

Время шло, и осенью уже поползли слухи, что Лома на ринг не вернётся. Немного света на ситуацию пролил Климас, который подчеркнул, что на данный момент его клиент испытывает проблемы со спиной и в IBF уведомлены об этом. Также менеджер отметил, что «если здоровье позволит, Ломаченко вернётся на ринг».

Промоутер Боб Арум на днях также весьма расплывчато высказался на тему будущего боксёра: «Несколько месяцев назад у нас была встреча с Василием, его отцом и менеджером Эгисом Климасом. Это было ещё тогда, когда Лома жил и тренировался в Лос-Анджелесе. Он сказал, что хочет провести время с детьми и что наберёт меня уже после Нового года. Причём наберёт вне зависимости от того, какое решение примет. Это всё, что я могу сделать. Я ведь не умею читать мысли. Не знаю, что и как он планирует. Не могу представить себя в его ситуации».

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Позже Арум высказался вновь: «Он должен быть сейчас с детьми. Он не мог вести какие-то переговоры о следующих поединках. Но он пообещал мне, что после Нового года примет решение. Какое это будет решение? Верю, что он и сам не знал, какое решение примет. Не хочу сейчас беспокоить его, не хочу торопить. Но помню, как после встречи в ресторане мы сделали совместное фото с ним и его отцом. И мне тогда показалось, что это было сильно похоже на прощальное фото. Может, так оно и было».

Итак, похоже, Ломаченко близок к окончательному уходу из большого спорта. Вполне можно допустить, что, помимо травмы спины, Василий банально устал. У него за плечами огромное количество поединков по любителям, что неизбежно ведёт к накопленному урону. Плюс после боя с Девином Хейни сообщалось, что у Ломы наблюдаются проблемы с мотивацией.

Если Василий действительно завершает карьеру, к чему всё идёт, то это грустно в первую очередь для любителей бокса. Ломаченко — мастер и шикарный боксёр, наблюдать за его боями всегда интересно, он любимец болельщиков. И даже при гигантском количестве титулов и регалий у Ломаченко остаются бои, которые всем будут интересны.

Боб Арум считает, что, например, поединок с Джервонтой вполне актуален: «Это был бы отличный бой. Но на самом деле есть и другие крутые варианты. Не менее крутой поединок – с Шакуром Стивенсоном. Крутой бой был бы и с Кишоном Дэвисом, если бы он к тому времени взял пояс. Так что на самом деле хороших вариантов реально много».

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Судя по всему, все эти варианты неинтересны одному человеку — самому Ломаченко. В феврале Василию уже 37 лет. Если для тяжеловеса это нормальный возраст, то для лёгких весов уже близко к критическому просто в силу физиологии, ведь молодое поколение быстрее и сильнее. И не всегда мастерства хватает, чтобы нивелировать эти факторы.

Возможно, Ломаченко отказывается от последнего шанса исполнить главную мечту в профессионалах и стать абсолютным чемпионом мира. Две попытки получились неудачными, а сейчас Василий просто самоустраняется от всех титульных разборок и погони за абсолютом. И делает это в привычном для себя стиле — тихо и спокойно. Никто, наверное, не удивился бы, если бы Лома просто молча ушёл, без каких-либо официальных заявлений. Хотя, конечно, хотелось бы увидеть «последний танец» от топового боксёра.