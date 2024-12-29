Усику предлагают драться с Нганну. Бокс снова проиграет деньгам?

Александр Усик провёл фантастический 2024 год. Он дважды сразился с Тайсоном Фьюри, а сами поединки были максимально денежными и удачными. Сначала получилось победить раздельным решением, затем – единогласным. Некоторые вообще считают, что Усик «прошёл» бокс, добился абсолютно всего. Но после реванша с Цыганским королём в ринг вышел Даниэль Дюбуа. Британец с ходу заявил, что намерен закрыть вопрос с Александром. Первый поединок парней получился довольно спорным, поэтому реванш действительно напрашивался. Вот только состоится ли он? Большой вопрос.

Сразу после второй победы над Фьюри начали вестись разговоры о будущем Усика. Одни практически уверены, что нужно завершать карьеру прямо сейчас. Александр добился всех вершин, остаётся непобеждённым. И вполне может покинуть профессиональный спорт на пике. Напомним, прекрасным примером был Хабиб Нурмагомедов, который (пусть и в силу своих обстоятельств) ушёл непобеждённым и сохранил величие. Поэтому многие действительно заговорили о потенциальном уходе «на пенсию». Конечно, в планы самого Усика это вряд ли входило. Поэтому никаких подобных заявлений и даже намёков Александр не делал.

Александр Усик Фото: Getty Images

Более интересными вариантами выглядели инсайды о том, что следующим соперником Усика всё-таки станет Дюбуа. А стердаун лишь подкрепил эту уверенность. Реванш Усика и британца действительно снял бы все вопросы. Ведь многие по-прежнему обвиняют чемпиона в симуляции. Они уверены, что Александр специально присел на колено и изобразил попадание в пах, а на самом деле был нокаутирован. Скорее всего, со спортивной точки зрения Усик также заинтересован именно в этом поединке. Он позволит окончательно доказать всем своё величие. И со спокойной душой завершать профессиональную карьеру. Но есть ещё один вариант…

В СМИ постоянно начала мелькать информация, что следующим соперником Усика может стать Фрэнсис Нганну. Нет сомнений в том, что в Саудовской Аравии горят желанием организовать этот поединок. Он выглядит фриковым. И дело не в спортивных навыках бойцов. Просто на фоне огромного Хищника Усик может выглядеть откровенно маленьким. При этом всём вопрос фаворита, кажется, будет решаться совершенно иначе. Мало кто сомневается, что победа останется за Александром. Свежи ещё в памяти воспоминания о поражении от Энтони Джошуа. Там Нганну выглядел абсолютно беспомощным.

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

При этом Усика можно будет понять, если он действительно согласится на такую авантюру. Из «золотой» тройки тяжеловесов он остался единственным, кто пока не успел озолотиться на Нганну. А для Александра это действительно выглядит слишком лёгкими деньгами. Сложно себе представить, что Фрэнсис сможет что-то противопоставить чемпиону. Кроме того, Усик превосходит оппонента практически во всех важных аспектах. А гонорар Александр получит космический, в этом можно не сомневаться. Поэтому отказываться от таких денег – бессмысленно.

Будет очень грустно, если Усик уйдёт именно на такой ноте. Проведёт поединок с Нганну и завершит карьеру. Но понять Александра будет можно. Он заслужил свой «золотой» бой.