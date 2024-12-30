Громкие реванши или бой с менеджером? С кем биться Александру Емельяненко

21 декабря Александр Емельяненко триумфально вернулся на большую сцену, выступив на турнире нового промоушена NFL в Ингушетии. Боец не появлялся в клетке и ринге больше полутора лет, успел пройти курс реабилитации в рехабе и традиционно обещал вернуться сильнее. Соперником Емельяненко стал Алексей Гончаров, боец и стендап-комик по совместительству. Всё закончилось довольно быстрой победой Александра нокаутом в первом раунде.

Уверенное выступление подстегнуло Емельяненко продолжать карьеру, и он заявляет, что готов к новым вызовам в 2025 году. Пока нет даже примерных вариантов по возможным соперникам, но мы собрали пять вариантов, которые должны понравиться Фениксу и его болельщикам. И кто знает, вполне вероятно, что какие-то из этих боёв мы действительно увидим в новом году.

Сергей Харитонов

Возможно, самый очевидный вариант, чтобы устроить большой поединок двух ветеранов. Во-первых, есть история противостояния — бойцы уже бились под эгидой Pride, и победил тогда Емельяненко. Во-вторых, есть неприкрытый конфликт, который тянется уже много лет. За время конфликта каких только эпитетов не прозвучало от Емельяненко и Харитонова в адрес друг друга: алкоголик, наркоман, ошибка природы, обиженная девочка, подлец, полуобморок и многое другое.

Не так давно Емельяненко в очередной раз выразил готовность провести реванш с Харитоновым: «Я бы знаете с кем подрался? С удовольствием бы дал по наглой рыжей морде Сереже Харитонову. Но не знаю, куда он слился. Мне кажется, этот бой будет. Было бы правильно».

Харитонов пока не ответил, но нет сомнений: нужна правильная сумма – и Десантник в деле.

Сергей Харитонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Никита Бурчак

Бой бойца с бывшим менеджером — нетривиальная история, в которой, как кажется, мог оказаться только Александр Емельяненко. Никита Бурчак долгое время был менеджером Феникса, но уже почти год им не является. После того как Александр в начале 2024 года подписал контракт с Ural FC, Бурчак заявил, что уходит из индустрии на пике, как Хабиб. Решение менеджер объяснил усталостью.

А в ноябре Бурчак неожиданно объявился и предложил устроить бой между ним и Александром: «Я подумал, что было бы вполне интересно провести поединок бывшего менеджера со своим подопечным. Думаю, такого поединка в мировой истории не было. Я и так с Сашей провёл много спаррингов в своё время. И знаю, что Александр в хорошей форме – это очень опасный соперник. И это вызов, который был бы мне интересен. Мы с Александром много проработали, я к нему отлично отношусь. Ну, и такая площадка, как RCC, могла бы сделать шикарное промо к этому бою, так как они лидеры в бойцовской индустрии по всем направлениям».

Пока этого поединка в разработке не было, но, например, Камил Гаджиев считает, что это хороший бой. Стоит ждать?

Александр Емельяненко с Никитой Бурчаком Фото: Из личного архива Никиты Бурчака

Джиган

В российских ММА сложно найти бойца, который так или иначе не пересекался с Емельяненко. И чаще всего это какие-то конфликты. Однако Александр порой выходит и за пределы смешанных единоборств в попытке найти соперника с громким именем. Так, летом Емельяненко бросал вызов рэперу Джигану: «Я с удовольствием с Джиганом подерусь, хоть завтра. Джиган, если ты мужчина, если у тебя есть мужской дух, выходи против меня на бой! А то ты замутил всю эту историю по поводу боя с Емельяненко, качал-качал её, а потом взял и слился. Сейчас ты где-то тренируешься, говорят, ты в форме, банку подкачал — выходи, я тебе подзатыльников надаю! Выходи, будь мужчиной».

В 2021 году этот бой уже мог состояться, но тогда, по словам Джигана, из-за увлечения Емельяненко алкоголем всё сорвалось. А ещё артист рассказывал, что Александр просил у него на выпивку 20 тысяч рублей, и бойцу эти истории сильно не понравились. Умар Кремлёв был готов устроить этот бой по боксу, а в NFL могли бы попробовать вытащить Джигана в клетку.

Вячеслав Дацик

Впервые этот бой состоялся в сентябре 2022 года и завершился за 13 секунд нокаутом от Дацика. Не такие легендарные 13 секунд, как у Конора Макгрегора с Жозе Альдо, но тоже было впечатляюще. С тех пор реванш постоянно витает где-то в воздухе, но что-то мешает устроить второй поединок между Дациком и Емельяненко. Весной 2024 года ближе всех к реваншу подобрались в Ural FC. Бой даже успели анонсировать, но в итоге отменился не только поединок, но и весь ивент. Александр Емельяненко сейчас утверждает, что Дацик стал ему неинтересен, но, скорее всего, лукавит.

Андрей Орловский

Этот бой, в отличие от предыдущих вариантов, не обсуждался широко, и никто за него не брался. Орловский летом покинул UFC, но в свои почти 46 лет о завершении карьеры не думает. Очевидно, в США бой с участием Андрея никому не интересен, но в России есть запрос на бои ветеранов прошлых лет между собой. Свести Орловского с Емельяненко — неплохой вариант, который привлечёт внимание. Можно устроить и бой по правилам бокса, и по правилам ММА. Скоростей и супертехники тут ожидать не стоит, но зато между собой столкнутся бойцы с большим именем. Одному брату Емельяненко Орловский уже проигрывал, может, с другим получится подраться успешнее.