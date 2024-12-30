Самый крутой боксёр — японец, Бивол и Бетербиев осторожничали. Тренер разбирает итоги года

2024 год завершается, наступает время подводить итоги. В профессиональном боксе случилось огромное количество интереснейших событий, за которыми фанаты наблюдали с восторгом. Это и поединки за звание абсолютного чемпиона, и исторические сражения россиян. Теперь же настало время подвести под этим всем черту. Мы подготовили интервью с прославленным российским тренером – Виталием Слановым. На протяжении всего года он разбирал с нами топовые поединки, выступал в качестве эксперта. А перед наступлением 2025-го – разобрал всё по полочкам.

– Событие 2024 года – захват профессионального бокса Саудовской Аравией. Это расцвет?

– Хороший год и хорошие поединки. Было очень много больших боёв. Мне понравился тот, в котором выступили Мадримов и Кроуфорд. Никто не ожидал, что поединок получится очень конкурентным. Много было напряжённых боёв. Например, у Бетербиева и Бивола. Классный получился поединок. А по значимости – великий. Хотя действий было очень мало. Несколько серий от Бивола и давление от Бетербиева. А попаданий было не очень много. Но значимость боя была колоссальная. Интересно очень было смотреть.

– Почему этот поединок получился таким скупым на события? Они слишком хорошо изучили друг друга?

– Осторожничали. В Бивола вообще трудно попасть. Но Бетербиев старался, обострял. Бивол особенно ничего не делал. Несколько атак всего было. Поэтому мнения и разошлись. Многие до сих пор спорят относительно того, кто выиграл. И приводят свои доводы на этот счёт. Очень интересно будет посмотреть повторный поединок.

– А чего вы ждёте от этого реванша?

– Думаю, что там будет интереснее. Они сделают выводы. Поэтому второй поединок получится намного более интересным.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Getty Images

– Как складываются дела у Мурата Гассиева? Когда можно будет ждать его возвращения?

– У него всё нормально. Всё зависит от того, что нам предложат. И где, и когда. Интересен ли реванш с Валлином? Мурат тот бой выиграл. Повторный поединок до конца не пройдёт. Гассиев в том бою был не в порядке. Отравление было, потерял в весе 10 кг, нечем было бить. Но даже в таком состоянии он выиграл бой. А если он будет в порядке… Можно провести реванш чисто для того, чтобы тему закрыть. С этой точки зрения было бы неплохо. А вообще лучше двигаться вперёд и искать соперников посерьёзнее.

– Вопрос по Энтони Джошуа. Он закончился как профессиональный боксёр?

– Не знаю… Он уже не тот, что был с Кличко. После этих поражений Эй Джей уже не вернётся на прежний уровень. Конечно, он большой чемпион. Мощный, обученный. Но у него есть слабое место. Он очень плохо держит удар. Хотя Джошуа нормально провёл второй бой с Усиком. Однако на прежний уровень он больше не выйдет, это понятно.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

– Какой поединок или турнир стал главным событием 2024 года?

– Вечер, в рамках которого бились Тайсон Фьюри и Александр Усик. Андеркард получился очень хорошим.

– А что скажете по поводу боксёра года? Это будет Александр Усик или Артур Бетербиев?

– Очень прилично выглядит Наоя Иноуэ. Он проводит бои, прекрасно показывает себя. Кроуфорд шикарен, несмотря на возраст. Показывает великолепный бокс. Выбирать нужно из этих двух парней. Ну и, конечно, Усик. Бетербиев тоже заслуживает быть в этом списке. Но Иноуэ хочется из всех них выделить. Он реально очень крут. Очень острый, хороший, яркий. Его критикуют, однако он с любым выходит и разбивает. Одного досрочно, второго. Иногда проводит напряжённые битвы. Но всё равно выходит и выигрывает. Кажется, что его не за что критиковать. Кроуфорд намного аккуратнее. Он избегает подобных ситуаций.

Наоя Иноуэ Фото: Getty Images

– А кто из боксёров вас разочаровал?

– Ни от кого особенно больших успехов я и не ожидал. Но много авансов было выписано Райану Гарсии. А он только и делает, что болтает. Да, выиграл у Хейни, но был на 10 кг больше. Не сделал вес. Причём не сделал специально. А в бою был вообще огромным. Поэтому разобрал Дэвина. Но потом оказалось, что был на допинге.

– А что скажете об открытии года?

– Мало кто говорит про Бахрама Муртазалиева. Но по одному бою его тоже сложно включать. Однако с Цзю он продемонстрировал себя во всей красе. Цзю – с именем. Да, с отцовским, но всё равно. И так ярко у него выиграть… Я просто знаю историю Бахрама. Как он выходил с любительских боёв, тренировался на Урале. Через что прошёл и какую работу проделал. Ему большой респект. Есть ещё Опетайя. Однако он вряд ли может считаться именно открытием. Он состоялся и до этого. Я уже говорил, что он – супербоксёр. А ещё есть Кабайел. Он приятно удивил. Он вырос, уничтожил Санчеса, Махмудова. Правда, с россиянином всё было ожидаемо.