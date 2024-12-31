Деньги шейхов решают. Бокс превзошёл ММА в 2024 году

Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

2024 год почти прошёл и оставил множество ярких воспоминаний, в том числе и в мире единоборств. И традиционно идёт много споров на тему того, что лучше — бокс или ММА. Есть о чём подискутировать в последний день года, тем более 2024-й подарил большое количество по-настоящему грандиозных событий.

Бокс в 2024 году почти полностью перебрался под крыло саудовских шейхов, и это стало ключевым фактором в его «победе» над ММА. Практически любой мало-мальски большой поединок — дело рук Турки Аль аш-Шейха и нефтяных денег. Благодаря им удалось, например, дважды провести поединки между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, причём в одном из них на кону стояло абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе.

Историческое событие, потому что в XXI веке никому в тяжах не удавалось объединить все пояса. Тут удалось не просто устроить этот бой, а привлечь к нему внимание всего мира. Даже те, кто не интересуется боксом, поддались влиянию хайп-машины (чего стоят только гениальные проморолики) и ждали боёв Усика и Фьюри.

Такая же история с поединком Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Да, это огромное событие для России, но и всему миру было интересно, потому что это был бой двух лучших полутяжеловесов мира, к тому же непобеждённых. А то, какие споры во всём мире вызвало судейское решение по итогам поединка, также говорит о том, что встреча Бивола и Бетербиева привлекла всеобщее внимание. То есть в боксе нашли способ, как направить бездонные запасы кошельков шейхов в нужное русло.

Были ли в 2024-м бои такого же уровня в ММА? Весьма сомнительно. Индустрия смешанных единоборств и UFC в частности переживает время, когда старые суперзвёзды уже сходят с арены, а новые не обрели такой масштаб и не сделали решающий шаг. Хамзат Чимаев всё ещё топчется рядом с поясами, но за них не дерётся, Ислам Махачев провёл всего один бой за год, Джон Джонс откровенно избегает главного и самого опасного претендента, а бьётся с ветераном, выходящим в октагон после огромного простоя. Не хватило Конора Макгрегора, который был близок к возвращению, но травмировался. А любой бой с участием ирландца стал бы масштабным событием.

В плюсы ММА в 2024-м можно занести возвращение Фрэнсиса Нганну в клетку, восхождение к вершине Илии Топурии и Алекса Перейры, грандиознейшие ивенты UFC 300 и UFC 306 и, пожалуй, всё. Возможно, можно добавить в список бои Шона О’Мэлли, которые тоже привлекли определённое внимание. Этого маловато. Опять-таки, если мы учитываем, какой резонанс вызвали эти события во всём мире. Были, безусловно, и другие большие бои, но они не вызвали ажиотажа во всём мире. К примеру, ждали ли поединок Алекс Перейра — Халил Раунтри во всём мире? Включили ли трансляцию фанаты бокса или футбола? Сомнительно. ММА в 2024-м однозначно не хватило по-настоящему больших боёв.

В боксе, помимо вышеперечисленных Усик — Фьюри и Бивол — Бетербиев, были, например, поединки Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну, Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, который собрал почти 100 тысяч на «Уэмбли», Райан Гарсия — Девин Хейни, а также менее значимые бои Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй, Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин, Теренс Кроуфорд — Исраил Мадримов, поединки Наои Иноуэ и Сауля Альвареса. А бонусом добавим сюда противостояние Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева (в российских ММА круче по масштабу и громкости события ничего не было) и, конечно, бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Как бы не критиковали идею этого поединка, он привлёк внимание всего мира, а это главный показатель.

В 2024-м боксёрским промоутерам однозначно удалось найти баланс и правильно распорядиться большими деньгами. В первую очередь за счёт этого бокс превзошёл смешанные единоборства в уходящем году. Сложно сказать, будет ли это полноценным ренессансом этого вида спорта, который в последние годы получал много критики, но шаги точно в правильном направлении.

А ММА-индустрии срочно нужны большие звёзды. Спасти положение могут Чимаев и Топурия, бой Джонса с Томом Аспиналлом или Джонс — Перейра. Надо постараться вернуть Макгрегора, например. Всё это реально сделать уже в 2025 году, и тогда смешанные единоборства смогут вернуть утраченные позиции. А пока лидирует бокс и вполне заслуженно.