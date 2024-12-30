Реальный бой за $ 250 млн или индийская постановка? Макгрегор нашёл соперника

Фанаты UFC на протяжении всего 2024 года ждали возвращения Конора Макгрегора в октагон. Скандальный ирландец постоянно разбрасывался обещаниями, но неизменно оставался в стороне. Поэтому многие начали опасаться, что и 2025 год пройдёт для Ноториуса вдали от единоборств. Однако постепенно начали появляться интересные новости и анонсы, которые намекают на возвращение Конора. Видимо, больше Макгрегор отсиживаться не будет. Но и в UFC пока не собирается, поскольку имеет совершенно другие планы и предложения.

Журналист Гленн Эмметт в социальных сетях поделился крайне любопытной новостью. По имеющейся информации, Макгрегор станет одним из участников туристической кампании «Посетите Индию». И в её рамках Ноториус должен провести боксёрский поединок. Соперником станет Логан Пол. Скандальный боец продолжает оставаться на слуху – он пробует себя и за пределами единоборств. Но продолжает оставаться боксёром, а также рестлером федерации World Wrestling Entertainment (WWE). И для него поединок с Конором, пусть и выставочный, – идеальный шанс громко напомнить о своей персоне.

Логан Пол Фото: Getty Images

Вокруг этого возможного боя полно интересных подробностей. Например, сам поединок должен пройти на знаменитом стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи. Сложно представить, сколько именно человек соберётся, чтобы посмотреть на битву Конора и Логана. Индия не избалована единоборствами. Но два этих имени шумят на весь мир. Поэтому никакого недостатка в плане интереса к этому событию совершенно точно не будет. Напротив, для страны этот ивент может стать по-настоящему историческим. Другой вопрос заключается в том, что ради проведения поединка в Индии готовы на многое. И предварительные подробности звучат довольно невероятно.

Если верить информации СМИ, оба бойца получат за этот поединок… по $ 250 млн! Говоря откровенно, сумма звучит космически. Организаторами мероприятия должны выступить члены королевской семьи Индии Амбани. А там экономить на развитии страны, видимо, вообще не собираются. Они готовы вкладывать огромные денежные средства, чтобы прокачать туризм и спорт в стране. Поэтому пригласили знаковую персону – Конора. И Макгрегор сейчас находится в той ситуации, когда вряд ли может отказаться от подобного предложения. Если озвученная сумма действительно правдива, можно смело ждать Ноториуса в Индии.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Большой вопрос заключается в том, насколько парни заинтересованы в спортивной составляющей поединка. Да, Конор уже успел отреагировать на информацию журналиста. И, очень похоже, её подтвердил. Он процитировал пост Эмметта в социальных сетях, а также добавил эмодзи сердца и флага Индии. Прямого подтверждения, естественно, пока не поступало. Но и имеющихся фактов уже достаточно для того, чтобы делать определённые выводы относительно будущего. Не верится, что от такого предложения можно отказываться. Потому что оно действительно перебивает все последние громкие бои буквально на голову.

При этом большой вопрос заключается в том, за что именно готовы заплатить в Индии. С большим трудом верится, что Конор и Логан будут биться на полной самоотдаче. Особенно это касается Макгрегора, который, как кажется, давно успел «заржаветь». Слишком уж длительный простой настиг ирландца. Поэтому, вполне возможно, зрители увидят лишь искусную актёрскую игру. У Конора в этом плане огромный опыт, не зря он снимался в кино. Да и Логан, который постоянно совершенствует свои навыки в реслинге, способен подстроиться под ситуацию, чтобы не получать лишнего ущерба. Есть ощущение, что за огромные деньги в Индии купят театральную постановку, которая может лишь разгневать фанатов.