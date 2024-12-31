Атмосферу не купишь за деньги. MMA всё ещё круче «картонного» бокса

Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

Последний день 2024 года – время подводить итоги. На протяжении минувших дней фанаты единоборств с большим удовольствием наблюдали за развитием бокса и MMA. А ещё ожесточённо спорили о том, что из этого популярнее и интереснее. Безусловно, год изобиловал яркими событиями в каждой из дисциплин. И теперь, оглядываясь назад, можно сделать определённые выводы. Кажется, смешанные единоборства по-прежнему выдерживают очень высокую планку. И успешно справляются с конкуренцией от самого джентльменского вида спорта.

Бокс, безусловно, добился серьёзного прорыва. У этого была объективная причина – приход денег из Саудовской Аравии. Пока шейхи только начинают осваивать MMA. А вот в профессиональном боксе – уже свои. Поэтому финансовый перевес на стороне «джентльменов». Но только этой разницы практически не чувствуется. События по смешанным единоборствам получаются не менее «богатыми». Даже наоборот. Пока в профессиональном боксе собирают «картонные» арены, в MMA проводят события в «Сфере», а также сопровождают турниры с помощью последних достижений техники. Пожалуй, в профессиональном боксе можно выделить только препродакшен. Например, красивейшим образом выглядят ролики к поединкам. А в MMA есть ещё и огненные представления, яркие шоу.

UFC Noche Фото: Christian Petersen/Getty Images

Следующий момент – зрелищность самих поединков. А особенно топовых. К сожалению, бокс в этом году столкнулся с огульной критикой. Вспомним два главных противостояния – бои Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, Александра Усика и Тайсона Фьюри. Конечно, было интересно и напряжённо. Но при этом на три поединка – всего лишь один нокдаун и 100% судейских решений. Поэтому вряд ли можно говорить, что ожидания фанатов оправдались. В то же время ситуация в смешанных единоборствах – практически обратная. Даже самые важные титульные бои редко добирались до вердиктов от судей. А некоторые поединки навсегда запомнятся фанатам смешанных единоборств.

На стороне смешанных единоборств и частота турниров. Говоря откровенно, в боксе мы с большим удовольствием наблюдаем за событиями… но раз в несколько месяцев – не чаще. Да, так уж получилось. Периодичность у турниров довольно низкая. А вот в смешанных единоборствах сложно было найти хотя бы неделю без громких событий. Отдельно стоит отметить, что существенно повысился уровень турниров, которые не являются номерными. Поэтому события действительно становятся всё более яркими. Но самое главное, их много, они разнообразные. Поэтому бокс вряд ли может приблизиться в этом плане.

Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Профессиональный бокс – крут. Но всё-таки смешанные единоборства продолжают удерживать лидирующие позиции. Они атмосфернее, живее. Смотреть на несколько топовых боксёрских событий за год – не лучшее развлечение. И если брать частоту «продукта», его качество, то выбор выглядит очевидным. У MMA есть все шансы доминировать, а приход Саудовской Аравии лишь укрепит позиции. Поэтому всё лучшее для смешанных единоборств ещё впереди.