Нганну — икра, Пимблетт — подарок под ёлкой! Сравниваем бойцов с новогодними символами

2025 год на дворе. Впереди множество больших событий, ярких турниров и красивых боёв. В общем, всё то, чего ждёт каждый фанат бокса и ММА. Пока все отдыхают, смотрят новогодние фильмы и рассуждают о предстоящих ивентах, мы продолжаем сравнивать бойцов и деятелей из мира единоборств с новогодними символами в специальном материале. Продолжаем погружение в атмосферу Нового года.

Турки Аль аш-Шейх — Дед Мороз

Турки Аль аш-Шейх/Дед Мороз Фото: Getty Images/istockphoto.com

Один из главных символов Нового года — Дед Мороз. Тот, кто должен исполнять желания людей. Похоже, на эту роль идеально подходит Турки Аль аш-Шейх. Он, конечно, не боец, но в данном случае уместно упомянуть именно его. Как минимум в мире бокса Турки настоящий Дед Мороз, которому, пожалуй, под силу устроить любой бой. Усик — Фьюри за абсолютное чемпионство? Исполнено. Реванш? Пожалуйста. Ещё одна битва за абсолют между Бетербиевым и Биволом? С радостью. Наверняка в январские праздничные дни фанаты бокса загадают множество больших боёв, а весь 2025 год Турки Аль аш-Шейх будет с удовольствием исполнять эти желания. Для этого не надо будет даже писать письма. А те, кто плохо себя вёл, не будут получать денежных боёв.

Фрэнсис Нганну — Икра

Фрэнсис Нганну/Тарелка с икрой Фото: Getty Images/istockphoto.com

Икра — дорогой продукт, который довольно редко появляется на столах, и это происходит исключительно по праздникам. А чтобы это случилось, нужно заплатить большие деньги. Фрэнсис Нганну в прошедшем году провёл всего два поединка: с Энтони Джошуа в боксе и с Ренаном Феррейрой в ММА. Оба боя, несомненно, суперприбыльные. В первую очередь для Фрэнсиса. Он уже давно большая звезда, и чтобы вытащить его на ринг или в клетку, приходится платить большие деньги. Зато каждый раз бой Нганну — ожидаемое событие, и на турнирах он как минимум один из ключевых персонажей.

Чарльз Оливейра — Мандарин

Чарльз Оливейра/Мандарин Фото: Getty Images/istockphoto.com

Мандарины – это относительно новый символ Нового года. Относительно новый, если мы сравниваем его с ёлкой или с Дедом Морозом. При этом мандарины дошли до такого уровня, что они просто обязаны быть на каждом столе и украшать празднование. А Чарльз Оливейра относительно недавно стал звездой и любимцем публики, зато теперь бразильцу рады абсолютно всегда и на любом турнире. В прошедшем году Оливейра бился на престижных UFC 300 и UFC 309, который прошёл в Нью-Йорке. В обоих случаях Чарльз не был хедлайнером, но его присутствие абсолютно точно радовало болельщиков и скрашивало кард. Так же и мандарины радуют всех и украшают столы.

Шара Буллет — Шампанское

Шара Буллет/Бутылка шампанского Фото: Getty Images/istockphoto.com

Яркий и взрывной Шара Буллет должен ассоциироваться с чем-то подобным. Можно сравнить его ещё и с салютом, но в данном случае выберем шампанское. Шара очень яркая фигура и для российских, и для мировых ММА. Принято под бой курантов с хлопком открывать бутылку шампанского в честь наступления праздника. А Шару с недавних пор принято ставить в большие карды в восточных странах, чтобы и он устроил яркий бой (не курантов) с хлопками, а лучше – с двойными бэкфистами. Ну и надо отметить, что Шара Буллет — безалкогольное шампанское, но это не так важно. Важно, что он буквально символизирует собой яркое выступление.

Исраэль Адесанья — Бенгальский огонь

Исраэль Адесанья/Бенгальский огонь Фото: Getty Images/istockphoto.com

В чём особенность бенгальского огня? В том, что он очень ярко начинает гореть, потихоньку тускнеет и в итоге сгорает. Адесанья очень ярко горел, был, да и есть большая звезда в UFC, но в последние годы стал тускнеть. Сначала проиграл Перейре, на один бой вновь загорелся, а дальше – снова тусклый свет и затухание. Последние бои Иззи подтверждают — звезда потихоньку уходит. Что с Дрикусом дю Плесси, что с Шоном Стриклендом Адесанья уже не светил так ярко и затух. Довольно грустный символ Нового года.

Пэдди Пимблетт — Подарок

Пэдди Пимблетт/Подарок в упаковке Фото: Getty Images/istockphoto.com

Пэдди Пимблетт — настоящий подарок для UFC, чтобы привлечь к себе британскую аудиторию. А то, как сильно хотят с ним боя топы промоушена, только усиливает сравнение. Если в случае с другими проспектами бойцы из топ-15 не дают им шансов, то с Пэдди всё иначе. Бобби Грин дал проход в рейтинги, а там о бое с Пимблеттом уже грезит Ренато Мойкано, готовый поставить на кон место в топ-10. Есть Майкл Чендлер, который ещё выше в рейтинге, но который тоже готов принять бой с Пимблеттом. Так что Пэдди — настоящий подарок под ёлкой. И для руководства UFC, и для других бойцов, и для болельщиков.