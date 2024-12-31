2024 год получился успешным! Вспоминаем лучшее, что было в единоборствах

2024 год уже практически завершился – остались считаные мгновения до боя курантов. Всю последнюю неделю «Чемпионат» подводил итоги, используя рейтинги и голосования. Кроме того, авторы не оставили читателей и без экспертного мнения. Выбирались лучшие во всех компонентах, во всех дисциплинах единоборств. А теперь настало время расставить все точки над «i».

Первым шёл рейтинг нокаутов. И, стоит отметить, без борьбы не обошлось. Но первым довольно ожидаемо оказался перформанс, который выдал Макс Холлоуэй в противостоянии с Джастином Гэтжи. Он вырубил оппонента на последней секунде, что точно станет одним из самых ярких воспоминаний 2024 года. Второе место – у Шары Буллета, который брутально финишировал Армена Петросяна двойным бэкфистом. А на третьем месте расположился Алекс Перейра. Лютый бразильский нокаутёр финишировал Джамала Хилла, выдал запоминающееся празднование и по праву занимает своё место.

В рейтинге сабмишенов также было полно крутого. Но вне конкуренции оказался поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера. Борз расправился с соперником всего за один раунд. Этот зубодробительный финиш и запомнился фанатам больше всего. Вторым расположился приём от Ислама Махачева, которым он оставил не у дел Дастина Порье. У россиянина получилось шикарное удушение Д’Арсе. Дастин держался, но в итоге и постучал, и уснул. А третьим стал Вадим Немков. Он неожиданно обошёл всех соперников своей победой над Бруно Каппелоццей.

В рейтинге лучших боксёров мира всё очень похоже на ситуацию в P4P. Первым довольно ожидаемо стал Александр Усик. Двумя победами над Тайсоном Фьюри он не оставил оппонентам никаких шансов. Затем в рейтинге встал Наоя Иноуэ. Японский монстр уничтожает всех и вся на своём пути. А подписание контракта с шейхами из Саудовской Аравии – важный шаг к выходу на новый уровень. Третьим расположился Теренс Кроуфорд. Конечно, теперь американец дерётся не так часто. Но мало кому позволяет усомниться в своём превосходстве.

У MMA-бойцов ситуация выглядит шикарно для фанатов из России. Первым оказался Ислам Махачев, который продолжает разрывать свой дивизион в UFC. Пока никто даже близко не подобрался к тому, чтобы попытаться сорвать пояс с плеча наследника Хабиба. Затем расположился Алекс Перейра. Вряд ли такая ситуация может кого-то сильно удивлять. Бразилец бился без устали весь год, причём неизменно очень успешно. А на третьей строчке оказался один из главных прорывов года – Шара Буллет. Российский боец взлетел в рейтингах и рвётся к титульному шансу.

Отдельно авторы «Чемпионата» подвели итоги по двум лучшим поединкам года. В профессиональном боксе первое место заняла рубка Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона. Там сошлось всё – и невероятное напряжение, и статус поединка, и его развязка. В плане смешанных единоборств выбор стал более тяжёлым. А на вершине оказались Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи.

Вот таким получился 2024 год в единоборствах. Верим, что дальше будет только интереснее!