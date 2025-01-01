7 поединков, которые мы хотим увидеть в 2025 году

2024 год подарил фанатам единоборств очень много классных боёв и интригующих противостояний – что в клетке, что на ринге. Разумеется, от наступающего года мы ждём не менее интересных турниров и матч-апов. В этом материале мы собрали семь поединков, которые хотели бы увидеть в 2025-м.

Важное уточнение, тут только те бои, которые пока никем не были назначены. Поэтому здесь, например, нет реваншей Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым и Ислама Махачева с Арманом Царукяном, а также боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили.

Махачев — с кем угодно за пояс в полусреднем весе

Ислам Махачев уже довольно давно говорит о желании подняться в полусреднюю весовую категорию и подраться там за пояс. И в целом россиянин на свой шанс наработал. Правда, пока есть незаконченные дела в лёгком весе — на UFC 311 Ислам встретится с Арманом Царукяном. В случае победы Махачев оформит четвёртую защиту титула и станет абсолютным рекордсменом по этому показателю. Кроме того, россиянин сравняется с Камару Усманом по продолжительности победной серии (15) и приблизится к рекорду Андерсона Силвы по этому показателю (16).

Дана Уайт уже сказал, что после Царукяна даст возможность Исламу подняться в весе. Но тут важный нюанс — надо дождаться, пока пояс потеряет Белал Мухаммад, с которым Махачев драться не планирует. Однако при определённых раскладах к концу года Ислам сможет сразиться, например, с Шавкатом Рахмоновым. Это будет историческое событие для российских ММА.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Джон Джонс — Том Аспиналл

По-хорошему этот бой должен был уже состояться. Нонсенс, что при наличии временного чемпиона обладатель полноценного пояса бьётся с другим человеком. Но, допустим, Джонс на поединок со Стипе Миочичем наработал за счёт своего бэкграунда и безграничной любви от Даны Уайта. Сейчас Джон утверждает, что бой с Алексом Перейрой его интересует больше, однако у бразильца есть дела в полутяжёлом весе. А Джонсу нужен бой с Томом Аспиналлом. Британец сделал всё, чтобы этот поединок стал интересен и болельщикам, и руководству UFC. Теперь дело за Джонсом, и похоже, что хороший чек поможет чемпиону принять бой.

Умар Нурмагомедов — Пётр Ян

В ночь на 19 января на UFC 311 Умару Нурмагомедову предстоит встретиться в октагоне с действующим чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Множеством высказываний и странных истерик Двалишвили настроил против себя бо́льшую часть русскоязычных фанатов, которые теперь хотят чемпионства Умара. Ну а в случае победы Нурмагомедова пойдут разговоры о том, кто станет его соперником в первой защите пояса. Прекрасный вариант — Пётр Ян. Ещё никогда в титульниках UFC не бились два россиянина (Царукян выходит под армянским флагом). И это большое событие. Со спортивной точки зрения очень любопытное противостояние, да и Ян почти наработал на новый титульный шанс. Да, мы заглядываем Двалишвили за спину, но это только рассуждения и пожелания. Главное, что сам Умар помнит, что его соперник очень опасен.

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев

Анкалаев, возможно, самый несчастный человек в UFC. Уж слишком часто кажется, что сейчас Магомеда точно не прокатят с титульным шансом, но каждый раз у руководства UFC это получается. Сейчас россиянин снова в позиции «ну больше некому давать титульник». При этом Алекс Перейра говорит, что это будет не Анкалаев. Сейчас Магомед — первый номер рейтинга в полутяжёлом весе. В топе поблизости все либо заняты, либо не могут рассчитывать на титульный бой. Очень вероятно, что эта погоня скоро закончится. Вопрос — когда? Предположим, что летом. В конце концов, уже всем действительно интересно, сработает ли смертельный левый хук Поатана в очередной раз или у UFC будет новый чемпион из России?

Фрэнсис Нганну — Деонтей Уайлдер

Нганну в 2024-м году вернулся в ММА и нокаутировал огромного Ренана Феррейру. И что дальше для Фрэнсиса? Каких соперников ему может предложить PFL? Наверное, кроме Вадима Немкова и Дениса Гольцова, опций нет. А насколько хороши эти варианты для Нганну? Два не особо медийных бойца с сильной борьбой, которые в теории могут сбить хайп с Нганну. Лучше снова побоксировать, тем более что шейхи готовы раскошелиться. Идеальный вариант — Деонтей Уайлдер. Последние два боя с его участием были ужасны, и всем ясно, что Бронзовому бомбардировщику буквально шаг до пенсии. Но есть возможность сделать последний большой бой с его участием — например, свести с Нганну и подарить всем битву нокаутёров. Других вариантов ни для того, ни для другого и не видно.

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа

О возможном поединке Фьюри и Джошуа говорят очень давно. Но каждый раз организации этого боя что-то мешает. Вот и на этот раз промоутеры очевидно хотели сделать этот бой максимально масштабным. По их задумке Фьюри и Джошуа должны были снова стать чемпионами мира, и тогда поединок британцев между собой стал бы предельно актуальным. Он и правда стал актуальным, но, как говорится, есть нюанс. Впрочем, даже без титулов на кону это будет очень громкий бой, который гарантированно соберёт полный стадион в любом городе Великобритании. Сейчас лучшее время, чтобы свести Фьюри и Джошуа между собой.

Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес

Теренса Кроуфорда и Канело объединяет то, что в своих привычных весовых категориях они вроде как добились всего. Кто-то успешнее с точки зрения регалий и рекорда, у кого-то круче имя и больше денег. Кроуфорд только в 2024-м году поднялся в первый средний вес и стал там чемпионом мира. Ситуация в дивизионе такая, что для Теренса интересных боёв нет, и он сам это понимает, поэтому говорит про Канело. А Альварес давненько не бросал самому себе серьёзных вызовов. Возможно, Сауль в мае вернёт звание абсолютного чемпиона мира, а уже осенью поставит его на кон в поединке с Кроуфордом. Для болельщиков это было бы идеально.

Делитесь в комментариях, а какие бои вы хотите увидеть в 2025-м?