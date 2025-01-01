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Самые ожидаемые бои 2025 года, бой Махачева за второй пояс, следующий бой Петра Яна, Нганну в боксе, Джонс — Аспиналл

7 поединков, которые мы хотим увидеть в 2025 году
Яхья Гасанов
Семь поединков, которые хотим увидеть в 2025 году
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Махачев в бою за второй пояс, встреча россиян в титульнике UFC и другое.

2024 год подарил фанатам единоборств очень много классных боёв и интригующих противостояний – что в клетке, что на ринге. Разумеется, от наступающего года мы ждём не менее интересных турниров и матч-апов. В этом материале мы собрали семь поединков, которые хотели бы увидеть в 2025-м.

Важное уточнение, тут только те бои, которые пока никем не были назначены. Поэтому здесь, например, нет реваншей Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым и Ислама Махачева с Арманом Царукяном, а также боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили.

Реваншу Бивола и Бетербиева быть:
Последнее крещендо. Шейхи уговорили Бетербиева и Бивола на быстрый реванш!
Последнее крещендо. Шейхи уговорили Бетербиева и Бивола на быстрый реванш!

Махачев — с кем угодно за пояс в полусреднем весе

Ислам Махачев уже довольно давно говорит о желании подняться в полусреднюю весовую категорию и подраться там за пояс. И в целом россиянин на свой шанс наработал. Правда, пока есть незаконченные дела в лёгком весе — на UFC 311 Ислам встретится с Арманом Царукяном. В случае победы Махачев оформит четвёртую защиту титула и станет абсолютным рекордсменом по этому показателю. Кроме того, россиянин сравняется с Камару Усманом по продолжительности победной серии (15) и приблизится к рекорду Андерсона Силвы по этому показателю (16).

Дана Уайт уже сказал, что после Царукяна даст возможность Исламу подняться в весе. Но тут важный нюанс — надо дождаться, пока пояс потеряет Белал Мухаммад, с которым Махачев драться не планирует. Однако при определённых раскладах к концу года Ислам сможет сразиться, например, с Шавкатом Рахмоновым. Это будет историческое событие для российских ММА.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Getty Images

Джон Джонс — Том Аспиналл

По-хорошему этот бой должен был уже состояться. Нонсенс, что при наличии временного чемпиона обладатель полноценного пояса бьётся с другим человеком. Но, допустим, Джонс на поединок со Стипе Миочичем наработал за счёт своего бэкграунда и безграничной любви от Даны Уайта. Сейчас Джон утверждает, что бой с Алексом Перейрой его интересует больше, однако у бразильца есть дела в полутяжёлом весе. А Джонсу нужен бой с Томом Аспиналлом. Британец сделал всё, чтобы этот поединок стал интересен и болельщикам, и руководству UFC. Теперь дело за Джонсом, и похоже, что хороший чек поможет чемпиону принять бой.

Умар Нурмагомедов — Пётр Ян

В ночь на 19 января на UFC 311 Умару Нурмагомедову предстоит встретиться в октагоне с действующим чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Множеством высказываний и странных истерик Двалишвили настроил против себя бо́льшую часть русскоязычных фанатов, которые теперь хотят чемпионства Умара. Ну а в случае победы Нурмагомедова пойдут разговоры о том, кто станет его соперником в первой защите пояса. Прекрасный вариант — Пётр Ян. Ещё никогда в титульниках UFC не бились два россиянина (Царукян выходит под армянским флагом). И это большое событие. Со спортивной точки зрения очень любопытное противостояние, да и Ян почти наработал на новый титульный шанс. Да, мы заглядываем Двалишвили за спину, но это только рассуждения и пожелания. Главное, что сам Умар помнит, что его соперник очень опасен.

Умар заслуженно бьётся за титул?
Подарок или справедливость? Разбираемся, заслужил ли Умар Нурмагомедов титульник
Подарок или справедливость? Разбираемся, заслужил ли Умар Нурмагомедов титульник

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев

Анкалаев, возможно, самый несчастный человек в UFC. Уж слишком часто кажется, что сейчас Магомеда точно не прокатят с титульным шансом, но каждый раз у руководства UFC это получается. Сейчас россиянин снова в позиции «ну больше некому давать титульник». При этом Алекс Перейра говорит, что это будет не Анкалаев. Сейчас Магомед — первый номер рейтинга в полутяжёлом весе. В топе поблизости все либо заняты, либо не могут рассчитывать на титульный бой. Очень вероятно, что эта погоня скоро закончится. Вопрос — когда? Предположим, что летом. В конце концов, уже всем действительно интересно, сработает ли смертельный левый хук Поатана в очередной раз или у UFC будет новый чемпион из России?

Фрэнсис Нганну — Деонтей Уайлдер

Нганну в 2024-м году вернулся в ММА и нокаутировал огромного Ренана Феррейру. И что дальше для Фрэнсиса? Каких соперников ему может предложить PFL? Наверное, кроме Вадима Немкова и Дениса Гольцова, опций нет. А насколько хороши эти варианты для Нганну? Два не особо медийных бойца с сильной борьбой, которые в теории могут сбить хайп с Нганну. Лучше снова побоксировать, тем более что шейхи готовы раскошелиться. Идеальный вариант — Деонтей Уайлдер. Последние два боя с его участием были ужасны, и всем ясно, что Бронзовому бомбардировщику буквально шаг до пенсии. Но есть возможность сделать последний большой бой с его участием — например, свести с Нганну и подарить всем битву нокаутёров. Других вариантов ни для того, ни для другого и не видно.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа

О возможном поединке Фьюри и Джошуа говорят очень давно. Но каждый раз организации этого боя что-то мешает. Вот и на этот раз промоутеры очевидно хотели сделать этот бой максимально масштабным. По их задумке Фьюри и Джошуа должны были снова стать чемпионами мира, и тогда поединок британцев между собой стал бы предельно актуальным. Он и правда стал актуальным, но, как говорится, есть нюанс. Впрочем, даже без титулов на кону это будет очень громкий бой, который гарантированно соберёт полный стадион в любом городе Великобритании. Сейчас лучшее время, чтобы свести Фьюри и Джошуа между собой.

Реванш Усика и Фьюри был незрелищным:
Почему громкие бои теперь скучные? Реванш Усика и Фьюри получился тоскливым
Почему громкие бои теперь скучные? Реванш Усика и Фьюри получился тоскливым

Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес

Теренса Кроуфорда и Канело объединяет то, что в своих привычных весовых категориях они вроде как добились всего. Кто-то успешнее с точки зрения регалий и рекорда, у кого-то круче имя и больше денег. Кроуфорд только в 2024-м году поднялся в первый средний вес и стал там чемпионом мира. Ситуация в дивизионе такая, что для Теренса интересных боёв нет, и он сам это понимает, поэтому говорит про Канело. А Альварес давненько не бросал самому себе серьёзных вызовов. Возможно, Сауль в мае вернёт звание абсолютного чемпиона мира, а уже осенью поставит его на кон в поединке с Кроуфордом. Для болельщиков это было бы идеально.

Делитесь в комментариях, а какие бои вы хотите увидеть в 2025-м?

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