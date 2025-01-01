Главные российские победы в ММА и боксе в 2024 году

2024 год выдался довольно успешным для многих российских бойцов и в ММА, и в боксе. Кто-то сумел стать чемпионом мира, кто-то защитил пояс, а кто-то просто подобрался к титулу на расстояние вытянутой руки. В этом материале мы собрали главные российские победы в мире единоборств в 2024 году.

Самую важную и значимую победу предлагается выбрать вам – читателям «Чемпионата». И традиционно ждём в комментариях варианты, которые тоже достойны упоминания.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.