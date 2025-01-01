Главные российские победы в ММА и боксе в 2024 году

2024 год выдался довольно успешным для многих российских бойцов и в ММА, и в боксе. Кто-то сумел стать чемпионом мира, кто-то защитил пояс, а кто-то просто подобрался к титулу на расстояние вытянутой руки. В этом материале мы собрали главные российские победы в мире единоборств в 2024 году.
Самую важную и значимую победу предлагается выбрать вам – читателям «Чемпионата». И традиционно ждём в комментариях варианты, которые тоже достойны упоминания.
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Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
В 2024 году Пётр Ян вернулся на победную серию после трёх поражений кряду. Россиянин победил Сонг Ядонга, но главная победа Петра была добыта позже. В ноябре Ян встретился с Дейвисоном Фигейреду в главном событии турнира в Макао. Там мы увидели почти «того самого Петра Яна», который разносит своих соперников во всех аспектах. Россиянин превзошёл Фигейреду во всём и заслуженно победил, закрепившись в топ-3 дивизиона. Благодаря этой победе Ян в шаге от титульного поединка.
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
Бахрам Муртазалиев в апреле стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии IBF, нокаутировав Джека Кулкая. Несмотря на наличие пояса Муртазалиева, серьёзно недооценивали, и на первую защиту с Тимом Цзю он вышел в качестве андердога (некоторые букмекеры давали на Бахрама коэффициент 5). Там россиянин снял вообще все вопросы и устроил просто кошмарную ночь для сына Кости Цзю. Крайне уверенная и эффектная победа Муртазалиева, благодаря которой он точно заставил себя уважать.
Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер
Осенью Анатолий Малыхин, откровенно говоря, разочаровал в бою с Умаром Кейном, но перед этим он оформил историческое достижение. В апреле тяжеловес Малыхин спустился в средний вес (в One FC это до 93 кг), чтобы попытаться стать тройным чемпионом. Соперником был старый знакомый Ренье де Риддер, и Малыхин справился, заставив нидерландца просто сдаться. Это позволило россиянину стать первым тройным чемпионом в истории ММА вообще.
Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов с ноября 2022 года является чемпионом Bellator в лёгком весе. Но именно в 2024-м он получил самую серьёзную проверку в лице соотечественника Александра Шаблия. Бой должен был ответить на многие вопросы относительно перспектив Усмана, и он справился на отлично. Поединок вышел не самым зрелищным, но Нурмагомедов заставил выглядеть Шаблия абсолютно беспомощно. И всем стало ясно — Усман боец топового уровня.
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира уже сам по себе может считаться большим достижением российского спорта. Оба боксёра неоднократно доказали, что являются лучшими в своей весовой категории, и их очный поединок был делом времени. Те, кто ждал противостояния Бивола и Бетербиева, вряд ли остались разочарованными. Два высокоуровневых топа, сильнейший накал и победа Бетербиева. Кто-то считает её незаслуженной, но факт остаётся фактом — Артур стал абсолютным чемпионом мира. И это одна из самых громких российских побед в 2024 году. Впереди реванш.
Ислам Махачев — Дастин Порье
Ислам Махачев уже больше года занимает первое место в рейтинге P4P UFC. В 2024 году из-за травмы Ислам провёл лишь один бой, но очень хороший. В июне Махачев вышел на третью защиту пояса в поединке с Дастином Порье, которого многие заранее списали, отдав победу россиянину. На деле получился довольно плотный и интересный бой, где у Махачева не так здорово работала борьба, но, с другой стороны, он превзошёл в ударной технике одного из лучших бойцов промоушена в этом аспекте. А закончилось всё эффектным Д’Арсе от Ислама.
Умар Нурмагомедов — Кори Сэндхаген
2024 год не подарил нам новых чемпионов UFC из России, зато сразу несколько человек сделали большой шаг к тому, чтобы прибрать пояс к рукам в 2025-м. Один из них — Умар Нурмагомедов. Летом он получил возможность (со второй попытки) встретиться в октагоне с Кори Сэндхагеном в претендентском бою. Были опасения относительно реального уровня Умара из-за отсутствия боёв с топами UFC, но в этом поединке он снял все вопросы. Перебил, переборол и передышал Сэндхагена. Впереди заслуженный титульный бой с Мерабом Двалишвили.
Муслим Гаджимагомедов — Чжан Чжаосинь
У Муслима Гаджимагомедова всего пять поединков в профессиональной карьере, но в 2024 году он уже успел стать чемпионом мира в новой весовой категории — бриджервейт. Мощный любительский бэкграунд вывел Гаджимагомедова на титульный бой с Чжан Чжаосинем в июле. Муслим устроил китайцу настоящее избиение, которое остановил рефери в четвёртом раунде. Победа принесла Гаджимагомедову пояс WBA, и у России появился новый чемпион мира.
Денис Гольцов — Олег Попов
Сезон PFL прошёл под знаком превосходства россиян над всеми. В том числе в тяжёлом весе, где получился чисто российский финал между Денисом Гольцовым и Олегом Поповым. Гольцов прошёл катком по сезону, был андердогом в бою с Поповым, который не проигрывал на протяжении восьми лет, но в итоге забрал пояс и $ 1 млн. Причём у Дениса были проблемы в бою, но он соорудил классный треугольник и финишировал Попова. Важно, что у России есть очень сильный тяжеловес и за пределами UFC.
Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов
Мусаев — открытие года, бесспорно. О нём мало кто знал в принципе, но Шамиль просто уничтожил всех, кто был на пути к финалу PFL. В решающем бою он бился с непобеждённым соотечественником Магомедом Умалатовым. Мусаев и там не позволил никому в себе усомниться — отразил все попытки борьбы, сам неплохо боролся и в итоге нокаутировал Умалатова, оформив ему единичку в графе поражений. Мусаев получил $ 1 млн и признание, а Россия — полусредневеса, который, похоже, вполне может пошуметь и в UFC, если захочет.