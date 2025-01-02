Профессионал попался на допинге. Карьера непобеждённого россиянина под угрозой?

В августе прошлого года Азамат Мурзаканов вернулся в октагон после простоя, который затянулся на 16 месяцев, и эффектно разбил Алонзо Менифилда, прихватив за это выступление бонус размером в $ 50 тыс. Тогда же непобеждённый россиянин (14-0) бодро обратился к UFC, заявив, что ему не нравится биться в прелимах, а заодно попросил соперника из пятёрки рейтинга.

Из топ-5 Азамату никого не дали, что было ожидаемо, зато он получил поединок с бойцом из топ-8. Мурзаканову назначили поединок с Никитой Крыловым на престижный турнир UFC 309 в Нью-Йорке, но по не самой весёлой традиции последних лет Азамат снялся с боя по неназванным причинам. Неутешительная статистика — за последние 2,5 года у Муразканова всего два проведённых поединка и три встречи, которые отменились из-за проблем с его стороны.

А под конец 2024 года Азамат получил ещё один «бонус». Стало известно, что допинг-проба россиянина от 8 октября дала положительный результат. В образцах Мурзаканова обнаружили метаболит LGD 4033, вещество из класса анаболических средств, которое запрещено в UFC. Оно, как правило, используется для набора мышечной массы и позитивно сказывается на выносливости спортсмена.

Тут важно, что Мурзаканов не сидел на каких-то препаратах, так как запрещённое вещество попало в его организм через пищевую добавку, в которой содержался LGD 4033. При этом на упаковке не указано наличие метаболита, что стало известно после изучения пищевой добавки в лаборатории в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, вторая проба, взятая у Мурзаканова, показала отрицательный результат, что подтверждает показания Азамата.

Азамат Мурзаканов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Тем не менее виноват российский боец в том, что добавка, которую он использовал, не была протестирована третьей стороной и не сертифицирована, как это положено делать спортсменам в UFC. Добавляет иронии этой ситуации прозвище Мурзаканова — Профессионал.

В связи с имеющимися данными антидопинговая организация Combat Sports Anti-Doping приняла решение о дисквалификации Мурзаканова на 90 дней. Но так как это уже не первый случай с Азаматом, когда он попадается на допинге, то срок отстранения удвоили — до 180 дней. Ранее, в 2017 году в пробе Мурзаканова обнаружили стероидный метаболит и дисквалифицировали спортсмена на два года. Сам боец никак не комментировал ситуацию, что неудивительно — Азамат максимально тихий за пределами октагона, и, вероятнее всего, ничего по теме он и не скажет.

Новая дисквалификация Азамата отсчитывается с 1 ноября, то есть вернуться в октагон он сможет только после 1 мая 2025 года. В любом случае это бьёт по амбициям, перспективам и репутации спортсмена. Даже тот факт, что запрещённое вещество попало в организм Мурзаканова случайно, не спасает его, а тоже бросает тень на профессионализм.

Азамат Мурзаканов Фото: Mike Roach/Getty Images

Сейчас россиянин занимает 12-е место в рейтинге полутяжёлого веса и пока не проигрывал в UFC. Однако вряд ли после возвращения стоит ждать для Мурзаканова подарков в виде боёв с бойцами из топовой десятки. Он уже упустил такой шанс, когда снялся с боя с Халилом Раунтри, а затем – с поединка с Никитой Крыловым. За время отстранения Азамат почти наверняка опустится в рейтинге ещё ниже, и ему придётся отстаивать свою позицию в поединках с проспектами промоушена.

С учётом того, что Мурзаканову уже почти 36 лет, времени у него критически мало. И вторая допинг-дисквалификация максимально усложнит продвижение Азамата по карьерной лестнице в UFC. А может быть, и вовсе перечеркнёт какие-либо титульные перспективы Профессионала.