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UFC Fight Night 250, ММА 1 февраля 2025, Шара Буллет — Майкл Пейдж, Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк, онлайн-трансляция

UFC Fight Night 250: Шара Буллет снова устроит невероятный нокаут или упадёт сам? LIVE
Александр Фролов
Шарабутдин Магомедов
Комментарии
А ещё в Эр-Рияде выступят Сергей Павлович, Икрам Алискеров и Саид Нурмагомедов.

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250. В главном бою вечера выступят нигериец Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов, представляющий Францию.

Также на турнире проведут свои бои несколько спортсменов из России. В соглавном поединке Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подерётся с Майклом Пейджем. Саид Нурмагомедов встретится с Винисиусом Оливейрой, Сергей Павлович попробует одолеть Жаирзиньо Розенстрайка, а открывать турнир будет Икрам Алискеров в поединке с Андре Мунисом.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
02 февраля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Жаирзиньо Розенстрайк

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

У Шары очень опасный соперник:
Был Супермен, дальше — Веном. Шара Буллет получил самый серьёзный тест в карьере
Был Супермен, дальше — Веном. Шара Буллет получил самый серьёзный тест в карьере

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Полный кард турнира UFC Fight Night 250 Где смотреть турнир UFC Fight Night 250 c боем Буллета и Пейджа Дата и время турнира UFC Fight Night 250 с боем Буллета и Пейджа
Live Александр Фролов

💣 Шара — прорыв года

Глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко назвал российского бойца, который, по его мнению, должен победить в номинации «Прорыв года».

«Шара в этом году выдал три классных боя, зашёл в рейтинг, оформил нокаут, который все обсуждали. Он сбалансированно набрал ход: в спорте, в медиа. Один из лучших российских бойцов, который показал достойный результат в UFC», — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

09:29 Александр Фролов

Полный кард турнира UFC Fight Night 250

  • Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;
  • Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;
  • Саид Нурмагомедов — Винисиус Де Оливейра;
  • Мухаммад Наимов — Каан Офли;
  • Терренс Маккини — Дамир Хадзович;
  • Богдан Град — Лукас Александер;
  • Хамди Абделвахаб — Джамал Поджс;
  • Шамиль Газиев — Томас Петерсен;
  • Джордан Левитт — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
  • Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;
  • Икрам Алискеров — Андре Мунис;
09:21 Александр Фролов

😱 За Розенстрайка страшно

Только посмотрите, что делает на тренировках Павлович! У Розенстрайка есть шансы?

09:19 Александр Фролов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 250 c боем Буллета и Пейджа

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:18 Александр Фролов

🤩 Постер турнира UFC Fight Night 250

Опубликован постер турнира. Ничего необычного, но стильно.

09:17 Александр Фролов

Дата и время турнира UFC Fight Night 250 с боем Буллета и Пейджа

Турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля 2025 года. Начало турнира — в 17:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21:00 мск.

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