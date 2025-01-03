UFC Fight Night 250: Шара Буллет снова устроит невероятный нокаут или упадёт сам? LIVE

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250. В главном бою вечера выступят нигериец Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов, представляющий Францию.
Также на турнире проведут свои бои несколько спортсменов из России. В соглавном поединке Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подерётся с Майклом Пейджем. Саид Нурмагомедов встретится с Винисиусом Оливейрой, Сергей Павлович попробует одолеть Жаирзиньо Розенстрайка, а открывать турнир будет Икрам Алискеров в поединке с Андре Мунисом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
💣 Шара — прорыв года
Глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко назвал российского бойца, который, по его мнению, должен победить в номинации «Прорыв года».
«Шара в этом году выдал три классных боя, зашёл в рейтинг, оформил нокаут, который все обсуждали. Он сбалансированно набрал ход: в спорте, в медиа. Один из лучших российских бойцов, который показал достойный результат в UFC», — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
Полный кард турнира UFC Fight Night 250
- Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;
- Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;
- Саид Нурмагомедов — Винисиус Де Оливейра;
- Мухаммад Наимов — Каан Офли;
- Терренс Маккини — Дамир Хадзович;
- Богдан Град — Лукас Александер;
- Хамди Абделвахаб — Джамал Поджс;
- Шамиль Газиев — Томас Петерсен;
- Джордан Левитт — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
- Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;
- Икрам Алискеров — Андре Мунис;
😱 За Розенстрайка страшно
Только посмотрите, что делает на тренировках Павлович! У Розенстрайка есть шансы?
Где смотреть турнир UFC Fight Night 250 c боем Буллета и Пейджа
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤩 Постер турнира UFC Fight Night 250
Опубликован постер турнира. Ничего необычного, но стильно.
Дата и время турнира UFC Fight Night 250 с боем Буллета и Пейджа
Турнир UFC Fight Night 250 состоится 1 февраля 2025 года. Начало турнира — в 17:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21:00 мск.