А ещё в Эр-Рияде выступят Сергей Павлович, Икрам Алискеров и Саид Нурмагомедов.

UFC Fight Night 250: Шара Буллет снова устроит невероятный нокаут или упадёт сам? LIVE

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250. В главном бою вечера выступят нигериец Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов, представляющий Францию.

Также на турнире проведут свои бои несколько спортсменов из России. В соглавном поединке Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подерётся с Майклом Пейджем. Саид Нурмагомедов встретится с Винисиусом Оливейрой, Сергей Павлович попробует одолеть Жаирзиньо Розенстрайка, а открывать турнир будет Икрам Алискеров в поединке с Андре Мунисом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.