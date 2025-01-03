В UFC сменилась половина чемпионов за год. Чего ждать от 2025-го?

2024 год подарил любителям единоборств множество различных турниров и противостояний. Конечно, основное место в мире ММА занимает UFC – сильнейшая лига планеты. За год Дана Уайт и матчмейкеры провели десятки турниров, в том числе и крупных номерных, в которых обязательно были титульные противостояния. Интересно, что в результате этих турниров половина чемпионов лишились титулов, а у промоушена появились новые обладатели поясов и новые звёзды.

Неизменной осталась ситуация в двух самых престижных дивизионах – полутяжёлом и тяжёлом. Алекс Перейра продолжает сохранять у себя титул в полутяжах, за год он провёл три защиты пояса, став самым активным чемпионом лиги. И во всех титульных поединках бразилец оформил нокауты – фантастика. А в тяжёлом дивизионе по-прежнему двоевластие. Джон Джонс наконец-то сподобился провести бой против Стипе Миочича, ожидаемо победил и остался чемпионом. Как, собственно, и Том Аспиналл, который, как и раньше, является временным чемпионом и даже защитил этот титул.

Единственным российским чемпионом лиги и лидером рейтинга P4P остаётся Ислам Махачев. Он давно вышел из тени Хабиба и самостоятельно переписывает историю. В 2024 году Ислам разобрался с Дастином Порье, а уже в начале 2025 года ему предстоит реванш с Арманом Царукяном. Сохранил свой пояс и главный «мухач» лиги Александр Пантожа. Бразилец провёл две защиты пояса и остался чемпионом и главной звездой дивизиона. Как и главный «мухач» в женских боях – Вэйли Чжан. Китаянка в 2024 году одолела соотечественницу Янь Сяонань и осталась чемпионкой в минимальном весе.

На этом всё. В женском легчайшем весе пояс был вакантным, и чемпионкой по итогам года стала Джулианна Пенья. А в пяти других дивизионах чемпион сменился. Шон О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили, Александр Волкановски – Илии Топурии, Леон Эдвардс – Белалу Мухаммаду, Шон Стрикленд – Дрикусу дю Плесси, а Алекса Грассо – Валентине Шевченко. Пять новых чемпионов – цифра довольно солидная, но, кажется, предстоящий год может переплюнуть её.

Мераб Двалишивили Фото: Getty Images

Самым очевидным чемпионом остаётся Ислам Махачев, подвинуть которого с трона в лёгком весе будет крайне тяжело. Крепко выглядят чемпионы в «мухачах» Александр Пантожа и Вэйли Чжан, которые также вполне могут сохранить титул и в течение года. Ну и, конечно, Илия Топурия плотно засел на вершине полулёгкого веса, финишировав двух главных претендентов. Во всех других дивизионах интрига колоссальная.

Мераб Двалишвили может лишиться пояса уже на первом номерном турнире года, ведь ему предстоит очень непростой бой против Умара Нурмагомедова. Да и в целом в легчайшем весе очень хорошая конкуренция: Пётр Ян воспрял и жаждет вернуть пояс, не скидываем со счетов Шона О’Мэлли, так что за этим дивизионом будет крайне интересно понаблюдать.

Тяжело будет сохранить пояс и Белалу Мухаммаду. Чемпион полусреднего дивизиона уже один раз увильнул от боя с непобеждённым Шавкатом Рахмоновым, но в этом году казах точно доберётся до титульного боя и вполне может забрать титул, а это откроет дорогу в дивизион для Ислама Махачева.

В среднем весе царствует Дрикус дю Плесси, который даже успел провести успешную защиту пояса против Исраэля Адесаньи. Но даже если дю Плесси победит в реванше Шона Стрикленда, ему не избежать поединка против Хамзата Чимаева, и сохранить пояс в таком бою будет для него крайне сложной задачей.

В полутяжах нет равных Алексу Перейре, но бразильца продолжают оберегать от Магомеда Анкалаева. Россиянин уже давно заслужил свой титульный шанс, и если Дана Уайт сдержит слово и назначит поединок бразильца против Анкалаева, то в дивизионе может появиться новый король.

Ну а в тяжёлом дивизионе вообще ситуация запутанная. Джонс не хочет драться с Аспиналлом и даже готов оставить пояс вакантным, так что, вероятнее всего, в течение года в тяжах появится новый чемпион. Вопрос только в том, назначат ли Тома сразу чемпионом или же ему дадут бой за вакантный пояс. Среди претендентов, кстати, и Александр Волков, который, несмотря на поражение, остаётся на хорошем счету у Даны Уайта: босс UFC пообещал исправить ситуацию со спорным судейским решением в бою с Сирилем Ганом.

Александр Волков Фото: Getty Images

Интрига есть и в женских боях. У Джулианны Пеньи, например, намечается крайне серьёзный бой против Кайлы Харрисон – двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо. А в случае победы Кайлы вполне возможно, что карьеру возобновит и Аманда Нуньес, и мы увидим самый крупный поединок, который только можно организовать в женских боях.

Поэтому 2025 год в лучшей лиге мира может стать ещё более интригующим, чем предшественник. Практически в каждой весовой категории есть опасные претенденты, которые рвутся к титулу и которые готовы перелистнуть страницу истории в своих дивизионах.