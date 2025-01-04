UFC снова впереди всех, PFL зря выкидывает деньги. Итоги года для промоушенов

2024 год был ознаменован огромным количеством различных турниров по смешанным единоборствам. У одних организаций год получился успешным, у других — не очень. Подводим итоги уходящего года для ведущих мировых и российских промоушенов.

UFC

Дана Уайт и его лига продолжают доминировать в индустрии смешанных единоборств. Ведущая лига мира в 2024 году провела и юбилейный турнир UFC 300, и исторический ивент в «Сфере». Были фантастические нокауты, один Макс Холлоуэй чего стоит, был легендарный поединок Джона Джонса и Стипе Миочича, брутальные выступления от Алекса Перейры. Кто-то сохранил свои позиции и пояса, как например, Ислам Махачев, кто-то сенсационно влетел на вершину, как Илия Топурия. UFC продолжает держать высокий уровень организации турниров, продолжает устраивать яркие события и противостояния — в общем, Дана Уайт держит марку, и пока подобраться к его лиге просто невозможно.

UFC Фото: Cooper Neill/Getty Images

PFL

Этот год должен был стать для PFL прорывным. Промоушен поглотил другого конкурента — Bellator, точнее, как обещали боссы PFL, лига просто приобрела акции другой организации, но оба промоушена должны были жить своей жизнью. На деле так и получилось, единственное, что произошло в результате этого объединения — это массовый побег бойцов Bellator в PFL. Но это никак не помогло PFL приблизиться к UFC, как не помогли и саудовские деньги, которые в большом количестве вливаются в промоушен. Даже Фрэнсис Нганну своим поединком не сумел повысить интерес к лиге — турниры PFL всё ещё не пользуются популярностью, а бойцов лиги мало кто знает, даже чемпионов. Боссы PFL стараются часто сравнивать себя с UFC, но пока эти сравнения, если проводить их объективно, складываются не в пользу PFL.

Bellator

Bellator некогда считался второй лигой мира, но постепенно стал терять позиции, испытывать финансовые проблемы. В итоге лигу поглотил конкурент, и, хотя Bellator и остаётся самостоятельной организацией, дела у неё всё хуже и хуже. Турниров становится меньше, бойцов тоже, звёздных бойцов – тем более. Пожалуй, главная звезда лиги сейчас — Усман Нурмагомедов, который в этом году победил Александра Шаблия и защитил чемпионский пояс в лёгком весе, но и он мечтает перебраться в UFC.

Второе детище Скота Кокера повторяет судьбу первого: Strikeforce в своё время точно так же был выкуплен UFC, а позже и вовсе исчез — собственно, к этому идёт и история Bellator.

ONE Championship

Сильнейший азиатский промоушен ONE Championship продолжает работать на свою аудиторию и приоритетом ставит турниры по тайскому боксу и кикбоксингу. Смешанные единоборства не пользуются у лиги особой популярностью, но при этом турниры всё равно проводятся. В прошедшем году в организации было два события со знаком «минус». Во-первых, спортивную карьеру завершил легендарный Могучий Мышонок Деметриус Джонсон, который был главной звездой лиги. Во-вторых, одного из трёх чемпионских поясов лишился Анатолий Малыхин — ещё одна крупная звезда промоушена. Но тем не менее ONE продолжает оставаться одной из самых известных лиг мира и гнёт свою линию.

RCC

Промоушен RCC продолжает набирать популярность в России, и сейчас это одна из двух главных лиг страны. В смешанных единоборствах у организации есть свои звëзды — Иван Штырков, Борис Медведев, Ильяс Хамзин, Михаил Рагозин и многие другие. Организация постоянно устраивает крупные номерные турниры на больших площадках, куда приглашает настоящих звёзд. На завершающем турнире года, например, состоялся громкий реванш Александра Шлеменко и Анатолия Токова — уровень очень серьёзный. Плюс RCC делает качественную картинку, отменные декорации, проморолики, что отличает лигу от конкурентов. Если в следующем году промоушену удастся ввести чемпионские пояса в ММА — это будет для бойцов дополнительным стимулом выступать именно в уральской организации.

ACA

Лига АСА продолжает держать высокий уровень в плане спортивной составляющей. Яркие бои за пояса, традиционные Гран-при во всех весовых категориях – всё это было и в прошедшем году. А под Новый год в промоушене сменили руководство и объявили о предстоящей революции.

«Уважаемые наши друзья, каждый раз у вас бывают какие-то вопросы к нам. Как только речь заходит о лиге АСА, вы вспоминаете о допинге, вы вспоминаете о химии. Хотя абсолютно нигде за пределами UFC нет понятной допинг-системы, нет планового допинг-тестирования. Но вы постоянно говорите, что в лиге АСА — допинг. И бойцы об этом говорят. Поэтому, чтобы лишить вас последней возможности оспаривать нашу лигу, мы вводим допинг-тестирование», — сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

AMC Fight Nights

Промоушен Камила Гаджиева в этом году организовал несколько крупных турниров, хотя, конечно, многие ожидают от лиги больше активности. Под занавес года в лиге должен был состояться масштабный ивент с Александром Сарнавским в главном событии. Но за несколько дней до турнира Камил Гаджиев объявил, что мероприятие, а также ежегодная премия были перенесены из-за угроз безопасности — не лучший конец уходящего года.