«Полностью уничтожил себя и собрал заново». Фергюсон вовсю издевается над своей карьерой

2025 год стремительно набирает обороты. Совсем скоро будет проведён первый турнир UFC. А бойцы постепенно начинают заявлять о своих планах и целях. Исключением не стал и настоящий ветеран цеха – Тони Фергюсон. Эль Кукуя давно отправляют на «пенсию», ждут от американца завершения профессиональной карьеры. Вот только самого бойца это всё мало интересует. Не останавливает даже серия из поражений, которая откровенно затягивается. Фергюсон продолжает свой путь в лучшей лиге на планете, собирается полноценно вернуться. Но мало верится в то, что Тони всё-таки сможет чем-то сильно удивить.

К чести Фергюсона, стоять на месте и стагнировать он не собирается. А предпринимает попытки что-то поменять для выхода из кризиса. Видимо, американец заходит в 2025 год с новой командой. Об этом Тони сообщил на своей странице в социальной сети: «Полностью уничтожил себя и собрал заново. Я словно художник и хочу показать вам то, чего вы раньше не видели. В 2025 год зашёл с новой командой… Оставайтесь на связи и наблюдайте за волшебством… Скоро вас ждут новости о боях».

Тони Фергюсон Фото: Carmen Mandato/Getty Images

И всё-таки кажется, что пора было уходить, причём довольно давно. Слишком уж тяжёлый отрезок настиг Фергюсона. Сейчас Тони идёт на серии из восьми поражений. И если сначала казалось, что всё это лишь стечение обстоятельств, то теперь приходится констатировать – Эль Кукуй выходит на бои абсолютно разобранным. Поединки в итоге превращаются в одностороннее избиение. Так было, например, в предыдущем бою ветерана. Соотечественник Майкл Кьеза не оставил Фергюсону никаких шансов. Уже на четвёртой минуте первого раунда Тони попался на болевой приём, после которого был вынужден сдаться. Смотрелся некогда топовый боец откровенно беспомощно.

Тони продолжает страдать в октагоне. По-другому назвать происходящее откровенно сложно. Восемь поражений подряд – тяжелейший удар по самолюбию. Кроме того, лишь трижды дело добиралось до судейского решения, во всех остальных случаях Фергюсон уступал досрочно. Такая статистика выглядит удручающе. Но и говорить, что Тони получает невероятный урон, теряет всё своё здоровье, вряд ли стоит. Лишь дважды за это время Эль Кукуй побывал в нокаутах. Он славился характером и непробиваемостью на протяжении всей карьеры.

Тони Фергюсон Фото: Harry How/Getty Images

Тони, кажется, пока делает всё правильно. А зачем уходить, если в организации готовы давать тебе бои даже после серии из восьми поражений? Поединки – великолепный способ заработка. Можно не сомневаться, что Фергюсон по-прежнему получает неплохие гонорары. Назвать самого бойца «золотым тельцом» UFC довольно сложно. Вряд ли сейчас Тони делает кассу, собирает арены. Но и совсем списывать его со счетов пока не стоит. За Фергюсона работает его имя, которое говорит само за себя. И для UFC Fight Night оно совершенно точно звучит громко.

И всё-таки грустно, что ветеран распоряжается своей карьерой вот так. Некогда Тони считался самым опасным и непредсказуемым бойцом своего дивизиона. А многие по-прежнему считают, что Хабиб попросту «убегал» от противостояния с Эль Кукуем. А теперь Фергюсон бьёт антирекорды и может запомниться именно жуткой серией поражений, которая окончательно похоронит всё наследие. Но, может, хотя бы сейчас нужно попробовать поверить в чудо.