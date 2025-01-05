Новые российские чемпионы в UFC и прорыв бокса. Чего мы ждём от 2025 года

Наступил новый 2025 год. Традиционно в начале года все строят планы, пытаются предугадать, что принесут ближайшие 12 месяцев. А чего ждать от предстоящего года от мира единоборств?

В смешанных единоборствах особняком стоит UFC. В ближайшее время в организации может стать больше российских чемпионов — и это не просто мечты, а вполне реализуемые планы. Уже на турнире UFC 311 титульный поединок проведёт Умар Нурмагомедов, который оспорит чемпионский пояс в легчайшем весе с Мерабом Двалишвили. В этом же дивизионе есть и Пётр Ян, который также находится в титульной гонке, так что этот дивизион вполне может стать российским в 2025 году.

Хочется рассчитывать, что долгожданный титульный шанс получит и Магомед Анкалаев. Российский боец уже долго охотится за Алексом Перейрой, но бразильца тщательно оберегают от Анкалаева. После того как Анкалаев победил Александара Ракича, Дана Уайт заявил, что Магомед будет следующим президентом на титул, так что есть шанс, что и в полутяжёлом весе будет российский чемпион. Как, собственно, и в тяжёлом, где Александр Волков является одним из главных фаворитов в титульной гонке, особенно если Джон Джонс уйдёт на пенсию.

Не забываем про Хамзата Чимаева, который снёс Роберта Уиттакера и наверняка получит бой за пояс с победителем пары Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд. А Ислам Махачев планирует в этом году оказаться в полусреднем весе и претендовать на второй пояс. Так что 2025 год может действительно стать прорывным для россиян в UFC. Да и в целом есть ощущение, что мы увидим в ближайшем будущем много новых чемпионов, уж слишком высока конкуренция в лучшей лиге мира.

Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер Фото: Chris Unger/Getty Images

Хочется ожидать, что в эту конкуренцию впишутся и новые российские бойцы. Есть хорошие крепкие спортсмены в RCC, напимер, Борис Медведев. Не забываем про Bellator и PFL, откуда в UFC могут сбежать, например, Усман Нурмагомедов и Вадим Немков, так что перспективы есть — и вполне неплохие.

Если у UFC дела идут хорошо, то вот у преследователей они обстоят не лучшим образом. PFL всячески старается угнаться за лигой Даны Уайта, поглотила конкурента в лице Bellator, переманила сильнейших его бойцов к себе, но при этом не приблизилась к UFC. Не помогают ни саудовские деньги, ни Фрэнсис Нганну — турниры PFL по-прежнему не пользуются особой популярностью. Кажется, лига в поисках каких-то новых форматов, потому что конкурировать с UFC с форматом Гран-при, победителей которых мало кто знает, очень тяжело. Ну, а пока предстоящий год видится кризисным для PFL — даже с учётом всех вложений. А для Bellator этот год может и вовсе стать последним, лига повторяет историю Strikeforce и сейчас находится на грани клинической смерти. Кажется, только чудо может спасти промоушен: турниров всë меньше, бойцов – тоже, так что есть ощущение, что Bellator в этом году может прекратить своё существование.

А вот вложения саудовских шейхов в бокс, в отличие от PFL, работают. Турки Аль аш-Шейх за прошедший год сумел организовать огромное количество крупных турниров с участием суперзвëзд бокса, причём суперзвëзды эти боксировали друг с другом. Два боя Усика и Фьюри, поединок Бетербиева и Бивола — об этом мы могли только мечтать, но Турки Аль аш-Шейх всё это устроил за год. То ли ещё будет, предстоящий год обещает нам новые яркие боксёрские турниры: один кард реванша Бивола и Бетербиева чего стоит с шестью титульными поединками. И в целом кажется, что именно бокс будет главным конкурентом UFC в новом году, а не другие ММА-промоушены. Саудовские шейхи научились организовывать по-настоящему крупные турниры с участием звёзд мировой величины. Сильнейшие бьются с сильнейшими — в этом Турки Аль аш-Шейх переплюнул даже Дану Уайта.

Такого же, к слову, хочется ожидать и от UFC. Бой Алекса Перейры с восьмым номером рейтинга, а также поединок Джона Джонса со Стипе Миочичем — это, конечно, здорово, но хотелось бы по-настоящему конкурентных титульных боёв, чтобы настоящих претендентов не задвигали на задний план из-за немилости руководства.

В боксе, к слову, становятся всё популярнее объединительные поединки, и в предстоящем году их будет всё больше. Турки Аль аш-Шейху нравятся громкие бои, по-настоящему масштабные поединки, в которых на кону стоит всё — и он будет стараться делать акцент именно на них.

Артур Бетербиев празднует победу над Дмитрием Биволом Фото: Mark Robinson/Getty Images

И ещё одна тенденция, которая будет популярна в предстоящем году — вылазки бойцов ММА в профессиональный бокс. Макгрегор вовсю анонсирует поединок с Логаном Полом, а Фрэнсис Нганну открыл всем бойцам смешанного стиля глаза: в боксе можно заработать кратно больше, чем в ММА. И, кажется, по этому пути будут идти всё больше бойцов.

В общем, ожидания от нового года большие. Осталось, чтобы они были оправданны: уже в середине января нас ждёт первая остановка под названием «номерной турнир UFC» — с двумя титульными боями россиян.