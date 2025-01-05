«Они говорили, а дагестанцы — сделали». Конора давно нет, а Хабиб всё воюет с Ирландией

25 января непобеждённый Усман Нурмагомедов встретится в чемпионском поединке на турнире Bellator с крепким ирландским бойцом Полом Хьюзом. Само собой, участие в подготовке Усмана принимает его легендарный родственник — Хабиб Нурмагомедов, который разрывается на два фронта: ведь нужно помогать ещё и Умару Нурмагомедову с Исламом Махачевым, которые выступят на неделю раньше. Однако Хабиб успевает не только помогать друзьям с родственниками, но и отпускать колкие комментарии в адрес их соперников. На этот раз под ударом оказался Хьюз, а вместе с ним и вся Ирландия.

Хабиб Нурмагомедов экс-чемпион UFC «В Ирландии нет бойцов. Давайте будем честны. Сколько ирландских бойцов вы знаете? Пол Хьюз и Конор Макгрегор. Кто ещё? Приезжайте в Дагестан, и вы почувствуете разницу. Организации даже не подписывают дагестанских бойцов, поскольку беспокоятся, что кто-то из них станет чемпионом. Уровень ММА в Дагестане высок. А уровень смешанных единоборств в Ирландии даже не на половине дагестанского».

Да, Нурмагомедову не понравились слишком дерзкие слова Хьюза, который пообещал уничтожить Усмана и заодно высоко оценил родную Ирландию. Но повод ли это уничижительно говорить о целой стране? Даже если слова Хабиба недалеки от истины, кажется, что он слишком агрессивен. Возможно, всё дело в давней вражде с Макгрегором, из-за чего к Ирландии особенное отношение? Вот только Ноториус уже давно не действующий боец, как, собственно, и сам Хабиб. Естественно, что Хьюз, отвечая Орлу, тоже вспомнил своего легендарного земляка.

«Хабиб, Конор сделал тебя знаменитым. А Дагестан — номер один в употреблении допинга», — написал Хьюз в социальных сетях, приложив скриншот с новостью о проваленной допинг-пробе Усмана.

Орёл в ответ «приложил» Макгрегора, заявив, что тот «говорил, а дагестанцы пришли и сделали». Мягко говоря, сомнительное утверждение, с учётом того, что Конор — легенда в мире смешанных единоборств. Да, ирландец всегда слишком много говорил, но факты остаются фактами — Ноториус был первым двойным чемпионом в истории UFC, чего Хабибу, кстати, не удалось повторить. Макгрегор поднял американский промоушен на новый уровень, организовав взрывной рост популярности. Его гонорары были и будут примером для новых поколений бойцов, а имя стало нарицательным. Потом Конор проиграл Орлу, а концовка карьеры стала совсем провальной, но это никак не отменяет его предыдущих достижений.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Следом Хабиб снова высказался о величии Дагестана, не забыв и упомянуть Ирландию, но теперь уже был более аккуратен в выражениях.

«Вы можете говорить что угодно, но если говорить о фактах, то нельзя сравнивать ирландских бойцов с бойцами из Дагестана. Мы доминируем в любительских ММА, и это даже близко не сравнится не только с ирландскими бойцами, но и со всем миром. Я абсолютно уверен, что если бы мы организовали командный поединок, то Дагестан победил бы сборную мира по любительским ММА.

А что касается профессиональных ММА, то у нас есть чемпионы, претенденты и рейтинговые бойцы в каждой высшей лиге. Покажите мне ирландских бойцов, которые сейчас являются претендентами на титул в топ-3 промоушенов по ММА. В лучшем случае вы могли бы назвать одного или двух бойцов. Факты говорят сами за себя».

И снова хочется заметить, что Хабиб в целом прав. Условная сборная Дагестана действительно была бы на доминирующих ролях как в любительских, так и профессиональных ММА. Вот только Ирландия, с которой всё сравнивает Орёл, по количеству населения не так, чтобы в разы превосходит Дагестан и не обязана выдавать чемпионов пачками. Всё-таки в этой европейской стране единоборства далеко не так популярны, как на родине Хабиба. Однако Ирландия всё-таки дала миру смешанных единоборств Конора Макгрегора, что уже делает ей честь.

Кажется, что Хабиб с шашкой наголо бросился в очередной виток заочной борьбы с Конором и слишком увлёкся. Мы не говорим про самого Макгрегора, который в ответ написал гадостей и потом стёр свои сообщения. Но многим адекватным бойцам тоже не понравились резкость и огульность высказываний Нурмагомедова. Кажется, что Орёл на ровном месте нажил себе ещё одну армию хейтеров.