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UFC Fight Night 249, 12 января 2025, Копылов — Кёртис, Дудакова — Клайн, Гаджиясулов, где смотреть, онлайн-трансляция

UFC Fight Night 249: Копылов рядом с топ-15, Дудакова возвращается после поражения. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Fight Night 249: Копылов — Кёртис, Дудакова
Комментарии
На турнире также выступит непобеждённый россиянин.

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт первый турнир года UFC Fight Night 249. В рамках ивента выступят сразу три бойца из России.

Роман Копылов подбирается всё ближе к топ-15 и встретится с Крисом Кёртисом, который совсем недавно выпал из рейтинга среднего веса. Для россиянина это отличная возможность заявить о себе в бою с весьма серьёзным соперником.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов
12 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Крис Кёртис
Не началось
Роман Копылов

Виктория Дудакова, летом прошлого года потерпевшая первое поражение в профессиональной карьере, возвращается в октагон и встретится с недавней дебютанткой UFC Фатимой Клайн.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Фатима Клайн — Виктория Дудакова
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Фатима Клайн
Не началось
Виктория Дудакова

Непобеждённный полутяжеловес Магомед Гаджиясулов, в свою очередь, сразится с бразильцем Бруно Лопесом, не так давно подписавшим контракт с UFC.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Магомед Гаджиясулов
Не началось
Бруно Лопес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Странная история в преддверии боя Копылова:
Американский боец UFC обвинил Копылова в шпионаже! У Кёртиса паранойя?
Американский боец UFC обвинил Копылова в шпионаже! У Кёртиса паранойя?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC Fight Night 249 Дата и время турнира UFC Fight Night 249 Полный кард турнира UFC Fight Night 249
Live Яхья Гасанов

😏 Менеджер Копылова прокомментировал обвинения в шпионаже за Кёртисом со стороны Романа

Руководитель бойцовского клуба «Рать» и менеджер российского бойца UFC Романа Копылова Александр Скаредин дал комментарий словам американского средневеса промоушена Криса Кёртиса, в которых он намекнул, что представители россиянина шпионили за ним перед их боем, который намечен на 12 января в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night.

«Насколько я понял, ребят выгнали из зала, потому что у них было общее фото с Ромой, а больше здесь и нечего комментировать. Я бы сказал, что Крис Кёртис — сильный и хороший ударник, но это тот боец, против которого такие средства промышленного шпионажа не нужны. Всё, что нам нужно знать о нём, мы видим в его боях», — приводит слова Скаредина Vprognoze.ru.

10:33 Яхья Гасанов

🧐 Копылов в последнем поединке победил за счёт борьбы

Все привыкли к тому, что Роман ударник, но на UFC 302 с Сезаром Алмейдой Копылову пришлось непросто и он подключил борьбу. Это было не зрелищно, но россиянин забрал важную победу. После этого Роман перенёс операцию по удалению аппендицита и теперь возвращается в октагон.

10:33 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 249

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 249 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:32 Яхья Гасанов

0️⃣ На турнире выступят три непобеждённых бойца

Это уже упомянутый Нурулло Алиев, россиянин Магомед Гаджиясулов, Джейкоб Смит (у всех троих, согласно сайту Sherdog, рекорд 9-0) и Остин Баши (13-0).

10:32 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC Fight Night 249

Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex». Начало ивента запланировано на 00:00 мск, бои основного карда стартуют в 03:00 мск.

10:32 Яхья Гасанов

🏥 Спустя почти два года в октагон возвращается Нурулло Алиев

Вы его, вероятно, знаете, как бойца, который очень похож внешне на Хабиба я Нурмагомедова. Последний раз Алиев бился в феврале 2023 года и это был его дебют в UFC — Нурулло победил решением Рафаэля Алвеса. На предстоящем турнире соперником Алиева должен был стать Янал Ашмоз, но он выбыл из-за травмы, а на замену вышел Джо Солецки.

10:31 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 249

Основной кард:

Маккензи Дёрн — Аманда Рибас;
Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис;
Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда;
Крис Кёртис — Роман Копылов;
Кристиан Родригес — Остин Баши;
Пунаэле Сориано — Урош Медич.

Предварительный кард:

Хосе Джонсон — Фелипе Бунес;
Марко Тулио — Игорь Потеря;
Тиаго Мойзес — Трей Огден;
Престон Парсонс — Джейкоб Смит;
Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри;
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес;
Фатима Клайн — Виктория Дудакова;
Нурулло Алиев — Джо Солецки.

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