UFC Fight Night 249: Копылов рядом с топ-15, Дудакова возвращается после поражения. LIVE

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт первый турнир года UFC Fight Night 249. В рамках ивента выступят сразу три бойца из России.
Роман Копылов подбирается всё ближе к топ-15 и встретится с Крисом Кёртисом, который совсем недавно выпал из рейтинга среднего веса. Для россиянина это отличная возможность заявить о себе в бою с весьма серьёзным соперником.
Виктория Дудакова, летом прошлого года потерпевшая первое поражение в профессиональной карьере, возвращается в октагон и встретится с недавней дебютанткой UFC Фатимой Клайн.
Непобеждённный полутяжеловес Магомед Гаджиясулов, в свою очередь, сразится с бразильцем Бруно Лопесом, не так давно подписавшим контракт с UFC.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😏 Менеджер Копылова прокомментировал обвинения в шпионаже за Кёртисом со стороны Романа
Руководитель бойцовского клуба «Рать» и менеджер российского бойца UFC Романа Копылова Александр Скаредин дал комментарий словам американского средневеса промоушена Криса Кёртиса, в которых он намекнул, что представители россиянина шпионили за ним перед их боем, который намечен на 12 января в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night.
«Насколько я понял, ребят выгнали из зала, потому что у них было общее фото с Ромой, а больше здесь и нечего комментировать. Я бы сказал, что Крис Кёртис — сильный и хороший ударник, но это тот боец, против которого такие средства промышленного шпионажа не нужны. Всё, что нам нужно знать о нём, мы видим в его боях», — приводит слова Скаредина Vprognoze.ru.
🧐 Копылов в последнем поединке победил за счёт борьбы
Все привыкли к тому, что Роман ударник, но на UFC 302 с Сезаром Алмейдой Копылову пришлось непросто и он подключил борьбу. Это было не зрелищно, но россиянин забрал важную победу. После этого Роман перенёс операцию по удалению аппендицита и теперь возвращается в октагон.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 249
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 249 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
0️⃣ На турнире выступят три непобеждённых бойца
Это уже упомянутый Нурулло Алиев, россиянин Магомед Гаджиясулов, Джейкоб Смит (у всех троих, согласно сайту Sherdog, рекорд 9-0) и Остин Баши (13-0).
Дата и время турнира UFC Fight Night 249
Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex». Начало ивента запланировано на 00:00 мск, бои основного карда стартуют в 03:00 мск.
🏥 Спустя почти два года в октагон возвращается Нурулло Алиев
Вы его, вероятно, знаете, как бойца, который очень похож внешне на Хабиба я Нурмагомедова. Последний раз Алиев бился в феврале 2023 года и это был его дебют в UFC — Нурулло победил решением Рафаэля Алвеса. На предстоящем турнире соперником Алиева должен был стать Янал Ашмоз, но он выбыл из-за травмы, а на замену вышел Джо Солецки.
Полный кард турнира UFC Fight Night 249
Основной кард:
Маккензи Дёрн — Аманда Рибас;
Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис;
Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда;
Крис Кёртис — Роман Копылов;
Кристиан Родригес — Остин Баши;
Пунаэле Сориано — Урош Медич.
Предварительный кард:
Хосе Джонсон — Фелипе Бунес;
Марко Тулио — Игорь Потеря;
Тиаго Мойзес — Трей Огден;
Престон Парсонс — Джейкоб Смит;
Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри;
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес;
Фатима Клайн — Виктория Дудакова;
Нурулло Алиев — Джо Солецки.