UFC Fight Night 249: Копылов рядом с топ-15, Дудакова возвращается после поражения. LIVE

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт первый турнир года UFC Fight Night 249. В рамках ивента выступят сразу три бойца из России.

Роман Копылов подбирается всё ближе к топ-15 и встретится с Крисом Кёртисом, который совсем недавно выпал из рейтинга среднего веса. Для россиянина это отличная возможность заявить о себе в бою с весьма серьёзным соперником.

Виктория Дудакова, летом прошлого года потерпевшая первое поражение в профессиональной карьере, возвращается в октагон и встретится с недавней дебютанткой UFC Фатимой Клайн.

Непобеждённный полутяжеловес Магомед Гаджиясулов, в свою очередь, сразится с бразильцем Бруно Лопесом, не так давно подписавшим контракт с UFC.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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