«США — мекка ММА, россияне там всему учились». Интервью с тренером из UFC

На первом турнире UFC в 2025 году в октагон вернётся россиянка Виктория Дудакова и встретится с Фатимой Клайн. Мы поговорили с тренером Виктории Гасанали Гасаналиевым, с которым обсудили первое поражение в карьере девушки и подготовку к предстоящему поединку. Также Гасанали объяснил, почему потенциальный бой Ислама Махачева и Илии Топурии может быть громче противостояния Хабиба и Конора, а также поделился мнением о предстоящих титульных боях Махачева и Умара Нурмагомедова.

— Что пошло не так в предыдущем бою у Виктории?

— Она болела, и мы не могли сняться во второй раз. В таком состоянии она вышла. Сразу обозначу, чтобы люди понимали, проблем с кардио у Вики быть не может, потому что она плавала по 12 км в день. В 13 лет она была двукратной победительницей первенства России по плаванию, была второй в эстафете баттерфляй по женщинам. С семи лет она плавает, стала мастером спорта в 12 лет.

— Да, было много претензий именно по кардио.

— По бою было видно, что через две минуты она «умерла». Не знаю, постоянно какое-то стечение обстоятельств, что-то происходит. На Претендентской серии — колено, в первом бою в UFC соперница руку сломала, на второй бой инфекция была, третий бой в Рамадан получился. Всевышний нас как-то останавливал, но на этот раз, думаю, Всевышний нам поможет.

Виктория Дудакова в бою с Сэм Хьюз Фото: Josh Hedges/Getty Images

— Вы долго не получали бой, как появился вариант с Фатимой Клайн?

— Когда проигрываешь, то UFC даёт тебе паузу, пять-шесть месяцев. Но мы упорно тренировались, я просил менеджеров, и они организовали бой за семь-восемь недель до турнира. Однако были готовы, Вика выступила на Кубке России по грэпплингу. В первой схватке выиграла у трёхкратной чемпионки мира, у чёрного пояса, во второй — у чемпионки Европы. Убрала первых двух номеров, потом ещё двух удосрочила, а в финале проиграла той же чемпионке с чёрным поясом, там круговая система была. Хотя до этого Виктория пять лет не выступала в любителях.

— С UFC согласовывают такие выступления?

— Там без социальных сетей, без ничего. В грэпплинге можно выступить, побороться. В социальные сети это не выкладывалось.

— Первая соперница Клайн в UFC много боролась с ней и клинчевала. Ваш план будет таким же?

— Когда Вика выигрывала в борьбе, то менеджер залез в голову и ей, и мне, что нужно побеждать зрелищно, как Топурия, например. И уговорил в первую очередь Викторию. А когда спортсмен хочет, особенно женщина, то тяжело переубедить. Вектор нашего развития немного сместился на ударную технику, но сейчас Вика сама поняла, что её конёк — мощь, давление, прессинг. Всё то, что у неё было до попадания в США. На Претендентской серии мы дрались с девочкой, которая сейчас чемпионка в KSW, тогда она была андердогом, и сейчас мы большой андердог. Но мы готовы удивить.

— В лагере у Виктории, судя по всему, нет спарринг-партнёров девушек? Это может стать сложностью?

— А никогда их и не было. В принципе, у меня в зале ребята на 3-5 кг больше Вики. Здесь тоже в Америке мы работали с мексиканцем из наилегчайшего веса, и Фрэнк был, он третий в мире по джиу-джитсу. В принципе, тяжело таких маленьких девочек находить тоже. У Вики рост 167, она высокая для этого веса. Надо найти таких мужчин 155-160 см, чтобы спарринговать. А ребята из зала, они поднимаются в весе, набирают. И все они все проходили через спарринги с Викой.

— Возвращение в Вегас после боёв в Абу-Даби. Это для бойца хорошо или плохо?

— Это хорошо, потому что в Вегасе есть все условия. Мы дрались в Абу-Даби, у меня тогда не было визы, не давали бой, были свои моменты. Но всё же Америка — мекка ММА. Всё, чему наши российские бойцы научились, это из Америки. Все это прекрасно понимают. Просто наши люди более готовые к спорту, морально, физически, духом. В США более профессиональный подход в том плане, что нет любительских соревнований, а у нас больше выступают по любителям, более техничные спортсмены. Но в плане физики и технологии в США опережают весь мир. Все тренируются по их технологиям.

— В прошлый раз Виктория жаловалась на акклиматизацию в Вегасе, как сейчас с этим?

— Сейчас в Вегасе холодновато. 4-5 градусов сейчас, а днём — 18-20. Мы были готовы к этому. На 11-й день Вика провела спарринг, на 12-й уже было всё хорошо. То есть разница в 11 часов, и мы где-то на 12-й день акклиматизировались. Приехали сюда за 27 дней до боя. Сегодня прогуляемся в горах.

Виктория Дудакова Фото: Из личного архива Виктории Дудаковой

— Мешает или помогает то, что наступили праздничные дни и зал может быть менее загруженным?

— На самом деле тут тренируется вся команда Хабиба. Тут Ислам Махачев, Умар, мы все видимся. Кстати, интересно, что они тренируются на втором этаже, и туда секьюрити никого не пускают, только нас с Дудаковой запустили, я попросил Хабиба, и мы поднялись, потренировались. Мы в UFC PI, тут большой зал.

— Махачев — Царукян. Что бы посоветовали Арману, если бы были его тренером?

— Это высококлассные бойцы. Да, есть наработки в ударке, в борьбе, в грэпплинге, в физической и функциональной подготовке, но я никогда не тренировал ни Ислама, ни Армана, поэтому не могу ничего сказать о навыках. То, что видишь по ТВ — одно, большинство бойцов не показывают весь свой арсенал в боях, это тяжело. Ислам — фаворит, примерно 60 на 40. Они дрались пять лет назад, но тогда Ислам болел, о чём многие говорят.

Здесь, в Вегасе, многие специалисты, которые знают Ислама, сомневаются в этом поединке. Но Махачев всё равно фаворит. А вот в бою Умара и Мераба фаворитом будет Нурмагомедов. Борьба у Мераба, может быть, чуть лучше, но не факт. А в стойке и в грэпплинге Умар лучше. Нурмагомедов — фаворит, но не всё бывает так, как изначально есть на бумаге. Я не участвовал в тренировочном процессе, тяжело судить. Все всё умеют, а от лаки-панча никто не застрахован.

— Мераб очень много говорит о неуважении. Вы бы хотели как тренер, чтобы ваш подопечный тратил столько времени и нервов на такие вещи?

— Думаю, он не нервничает. Он, видимо, так себя мотивирует. Он и в предыдущих боях говорил всегда. Это его черта характера, он заводит сам себя в первую очередь.

— Умар для вас заслуженный претендент?

— Топурия тоже был так же на шести победах перед титульником. Чего тут греха таить? Он был на шести победах и вышел на Волкановски. И Умар на шести победах. Ну а кто ещё? Ян? Да, согласен, он претендует после боя с Фигейреду. Фигейреду — ушёл, Сехудо — проиграл, у Шона О’Мэлли травма. Кто остаётся? Мы перечислили несколько человек. Кроме Петра, нет других имён, которые могут претендовать. Я считаю, что Умар — заслуженный претендент. Он молодой, ему 28 лет, и ему дали шанс.

— Если Умар побеждает и становится чемпионом, то это надолго?

— Тут от многих факторов может всё зависеть. Когда ты чемпион, голод, наверное, не тот, не знаю. Сложно судить. Но думаю, что Хабиб не даст ему расслабиться. Я вижу, что здесь происходит и как он держит команду. Тут только честь и хвала, как говорится. Хабиб — большой молодец, он их контролирует. Наверное, очень сложно сохранять субординацию и дружбу. Это нужно иметь такое терпение и ему, и ребятам. И не каждый сможет так. У меня были спортсмены, которые чуть начинают выигрывать — и с ума сходят, их сложно остановить. А здесь ребята на таком уровне находятся и просто вкалывают. Любо-дорого смотреть.

Умар и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

— Не пробовали тоже с ними потренироваться?

— Во-первых, я же работал с Топурией и с другими. Ну мы все здороваемся, обнимаемся, но я не люблю быть лишним. Если позовут, то потренируюсь. Есть свой тренировочный план, свои наработки. Я всех ребят знаю, но, если не позвали, то как пойдёшь.

— Эдуард Вартанян, спарринг-партнёр Царукяна, сказал, что в последних боях Махачев стал экономить силы. Вы такое заметили?

— Он на классе выигрывает. Это класс. На опыте. Может ли Ислам подключить в любой момент дополнительные ресурсы? Конечно. У него есть класс, есть запас прочности, он же чемпион и не просто так им стал, на какой серии он сейчас идёт. Махачев делает становую 220 кг, а его вес примерно 88 кг, да? Он превышает свой вес в 2,5 раза. И это не считая его рук, ног, грэпплинга, вольной борьбы. Поверьте, он выйдет из зоны комфорта в бою с Царукяном. Он говорил в интервью, что о бое с Порье узнал за три месяца и не был в лучшей форме. Тут он уже пять месяцев готовится. Это говорит о том, что чемпион понимает, что это претендент. Это не Дастин Порье, а парень немного другого калибра.

— Если Махачев проходит Царукяна, то можно сказать, что Ислам зачистил дивизион?

— 100%.

— А если Ислам не поднимется в полусредний вес, что пока более реально, так как Махачев не будет драться с Белалом, то это может негативно сказаться? Мотивацию, может, потеряет или застой некий начнётся?

— Застоя не будет. Я думаю, что Ислам в любом случае захочет подняться в 77 кг, даже если там Белал или кто-либо ещё. Подерётся ли он с Белалом? Не знаю, но мне кажется, Мухаммад там недолго будет чемпионом. Есть три человека — Хоакин Бакли, Джек Делла Маддалена и Шавкат Рахмонов. Три человека, которые, как мне кажется, могут выиграть у Белала. Хотя Мухаммад такой… Чем-то похож на Мераба. Смотришь в зале и не понимаешь, как он стал бойцом такого калибра? Но в боях они совсем другие.

— Хавьер Мендес говорит, что Махачев может подняться в 84 кг. Я предполагаю, что к концу следующего года там чемпионом будет Чимаев. Гипотетический бой Ислам — Чимаев был бы интересным?

— Нет, там абсолютно другие габариты. Думаю, это даже психологически тяжело. В 77 подняться будет достаточно. В 84 некоторые ребята весят 104 кг. Стрикленд столько весит. Ну наберёт Махачев 95 кг, но всё равно будет маловат. Технически, конечно, Ислам потянет в этом весе. Может, в физике тоже. Но габариты всё же другие. Вот мы с Викторией Дудаковой готовились на 57 кг. Сейчас приехала сюда Эрнеста Карецкайте, которая бьётся в этой категории, а у неё вес — 72 кг. Уланбеков где-то такой же, я думаю. Мокаев —тоже. А Вика весит 60 кг. Максимум 62-63 кг или 64 кг, когда объестся. Но она же не тянет на категорию 57 кг. Тот же Топурия. Я говорил, что он весит 85-86 кг, и меня все хейтили. Прошло шесть-семь месяцев, и он говорит, что поднимается в лёгкий вес, потому что невозможно гонять уже. Все говорят, что он 167 см. Да, он маленький, но он квадрат. У него ноги в полтора раза больше, чем у меня.

— Верите, что Топурия реально полноценно перейдёт в лёгкий вес и мы его не увидим больше в полулёгком?

— 100%. Он хочет турнир UFC в Испании, но если там будет турнир, то без титульного боя. UFC не может зайти в новую страну, не изучив этот рынок. Они так не сделают. Сначала захотят сделать турнир UFC Fight Night, как было с Саудовской Аравией, а потом уже — с номерным турниром, когда всё прозондировали и изучили. Какой бы спортивной страной ни была Испания, UFC не зайдёт туда сразу, не изучив. Единственная слабость Илии — нельзя расслабляться. Он просто уже зарабатывает очень много. И если будет турнир UFC в Испании, то он заработает примерно плюс $ 2,5-3 млн к той цифре, о которой я знаю. Человек может сойти с ума от таких денег. Это огромные деньги, огромное внимание.

Илия Топурия Фото: Getty Images

— Если Топурия действительно поднимется и дойдёт до Махачева, то это самый большой бой, который может устроить UFC? Больше, чем Джонс — Аспиналл?

— Да, 100%. Смотрите. Джонс — суперзвезда, Аспиналл — нет. По техническим, спортивным характеристикам да… у него очень сильные навыки. Но если мы берём Махачева и Топурию по отдельности, то это две звезды. Весь арабский мир, Россия, почти всё постсоветское пространство — за Махачева. Грузия, Испания, Европа — за Топурию. В США — 50 на 50. Мексиканцы те же, Топурия ведь испаноговорящий. Весь мир будет этот бой смотреть. Это будет мегабой, примерно как Хабиб — Конор. И заработают все. И сам Ислам, наверное, хочет этого боя. Почему он дерётся в Америке? Почему вообще чемпионы хотят драться в США? Потому что получают процент от PPV. В Абу-Даби они этого не получают, только гонорар. Хабиб и Конор продали 2,7 млн PPV, кажется? Вот, например, Топурия дрался с Волком, если не ошибаюсь, и мы заплатили $ 80 за платную трансляцию. Умножь эти $ 80 на 2,7 млн.

— А продадут Махачев и Топурия столько?

— 100%, думаю, что цифры будут рядом. Это большой бой. Это будут целые туры, связанные с ним, как было перед боем Альдо — Конор. Это самый большой бой, который UFC может устроить в 2025 году. И, я думаю, арабы захотят себе этот поединок.

— Тогда не получат процент от PPV.

— Там арабы заплатят. Компенсируют, конечно. Но можно и в Вегасе, в «Сфере». Как руководство решит. А спортсмены на этом просто зарабатывают. Никто личное не задевает, просто спорт.

— Тот же Вартанян говорил, что борьба Махачева и Царукяна будет криптонитом для Топурии. Вы так не считаете?

— Многое зависит от подготовки. Топурия очень взрывной. Не хочу говорить о его плюсах и минусах в борьбе, но он понимает, что такое борьба. Он грузин, боролся там до 16 лет. Это детская база. Вот ты борьбой занимался?

— Всю школу занимался дзюдо.

— Вот сейчас на тебя надеть кимоно и отправить в зал, ты вспомнишь что-нибудь? В течение полутора-двух месяцев при условии упорных тренировок два раза в день ты вернёшь свои навыки? Да? Вот ты и ответил на вопрос о борьбе Топурии. У Илии ещё и грэпплинг есть. Тут на самом деле много факторов, но не будем гадать. Ближе к делу будем понимать, что и как. К примеру, бой Топурии с Холлоуэем был, почему Илия прошёл в ноги в первом раунде?

— Думаю, чтобы обозначить и эту угрозу для Макса. Чтобы Холлоуэй думал ещё и об этом.

— Нет, он провёл перевод, чтобы проверить, сможет ли он бороться, если вдруг не будет работать геймплан, с которым он вышел изначально. Он прочувствовал и такой: всё нормально, давай теперь в стойке поработаем. Если бы бой пошёл как-то не так, то Топурия перевёл бы его ещё раз. Он не стал тратить силы на контроль. Просто перевёл, посмотрел.

— Кто для вас боец года?

— Может, и Перейра, всё же три защиты сделал. Но Топурия очень ярко подрался. С Волком — да, я знал и понимал, что он после Махачева не будет прежним. Я не верил в Топурию изначально. Но когда мы с ним поборолись в Испании… Я ещё в 2023-м хотел побороться, однако он не захотел тогда, чтобы люди смотрели. А когда мы были в Испании, менеджер нам организовал схватку. Тогда я сказал и Даци Дациеву, и Шаблию, что Илия очень хорош. Многие в мои слова не до конца верили, но после боя с Холлоуэем акции Топурии сильно поднялись, согласись. Макса никто не нокаутировал, а тут ещё и так ярко. Он заходит с шестью-семью-восемью-девятью ударами и бьёт он, как лошадь. Я шесть-семь месяцев назад говорил, что если этот человек попадёт по кому-либо в 66 или 70 кг, то любой затанцует. Как минимум он шатнёт. Я сам всегда обладал тяжёлым ударом. Ударил по аппарату в UFC PI, показало 177, а Алекс Перейра бил 194. И то не разогревался, просто надел перчатки и дал. Удар — последнее, что уходит у человека. А вот Топурия только растёт, ему 27 лет, он на пике карьеры.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

— Касательно выбора бойца года, есть спор на тему того, что у Перейры три защиты, больше всех, а у Топурии — два таких скальпа.

— Перейра не выиграл у номера один — Анкалаева. Понятно, что UFC его ведёт, однако, если бы он выиграл у Анкалаева, я бы назвал его бойцом года. Но он и не выиграет у Анкалаева. У UFC так все чемпионы с Кавказа будут. Мовсар подходит, Умар за пояс дерётся, Ислам, Мокаева убрали, хотя он был претендентом, в 84 кг — Чимаев, в 93 кг — Анкалаев. Весь Кавказ будет держать все пояса. В UFC продают контент. Почему они делают турнир в День независимости Мексики? Потому что они покупают PPV, приходят, им тоже нужны чемпионы. Мексика, Китай — это огромные рынки. Купят 200 млн китайцев PPV по $ 80, это какие деньги! Но UFC ещё и большие молодцы в плане флага России, например. Во всех видах спорта мы видим, как это бывает, а в UFC абсолютно плевать. Большие молодцы, у них заточенность на деньги. Это и правильно.

— Не думаете, что в следующем году всё равно ещё больше россиян станут чемпионами UFC? Того же Анкалаева уже, кажется, невозможно игнорировать.

— Не знаю. Перейра сейчас вот говорил, что был в офисе UFC, и есть слухи, что там с Чимаевым бой будет. Но я думаю, российские бойцы могут чемпионства во всех весах взять, это реально. Но рынок опять же. Сейчас у UFC шесть звёзд: Ислам, О’Мэлли, Перейра, Топурия, Чимаев, Джонс. Это реальные звёзды. А есть ещё Пэдди Пимблетт. Это сумасшедшая звезда в Англии. Топурия не просто так кидался на него. Пэдди — звезда у себя в стране. В Англии за две минуты заполняют арену. Понимаешь, какой это рынок для UFC?

— Финальный вопрос. Есть для вас бойцы, которые вас разочаровали или, наоборот, стали открытиями года?

— Ты меня озадачил. Порадовало, что Петя Ян вернулся хорошо. Тяжёлый бой с Фигейреду, до этого — с Ядонгом. И я назову Хоакина Бакли. Я его видел в Атлантик-Сити в разминочной комнате. Я наблюдал за Бакли, это была уже неделя боя, и этот человек полтора часа прыгал и взрывался. Я был в шоке, просто физическая машина. И команда у него хорошая. Он столько движений делал. Я тогда пришёл удивлённый, рассказываю Дудаковой: «Это что за машина!» Не видел ни одного человека, который столько бы тренировался за два-три дня до боя. Ему всего лишь 30 лет. Наверное, его можно нокаутировать или засабмитить, но физическая форма Бакли очень удивила. Взять бой с Томпсоном, как он прыгнул и попал правой сбоку. В борьбе он тоже что-то понимает, но больше всего удивила его физика. Там сгонка идёт, все не особо весёлые, а Хоакин пританцовывает, и всё это на протяжении полутора часов. Как обычная тренировка, когда человек никуда не готовится. Тогда я понял, что этот парень далеко пойдёт.