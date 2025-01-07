Завтра будет лучше, чем вчера! 2025 год станет «жемчужиной» для единоборств

Наступил 2025 год. Стоит отметить, что фанаты единоборств возлагают на него огромные надежды. 2024-й стал переломным, очень знаковым. Причём положительные тенденции наметились и в профессиональном боксе, и в MMA. Саудовская Аравия начала стремительно захватывать рынки, буквально перезагрузила всё. В UFC старательно держали планку, а PFL включилась в борьбу с гегемоном. Проводились невероятные титульные поединки, причём везде и повсюду. Поэтому, кажется, переплюнуть такое будет довольно сложно. Но есть уверенность, что именно 2025 год станет настоящей «жемчужиной».

Совершенно точно всё будет хорошо у профессионального бокса. Саудовская Аравия совершила грандиозный прорыв, организаторы провели целый ряд грандиозных турниров. Но на начало 2025 года уже анонсировали событие, которое обещает затмить абсолютно всё. Под ивент с главным поединком Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол готовят настолько грандиозный кард, что уже сейчас все фанаты джентльменского вида спорта ждут его с огромным нетерпением. И это совершенно точно только начало грандиозного праздника для фанатов бокса. Практически все самые топовые бойцы хотя бы по разу за год должны будут выйти в ринг. А некоторые будут мелькать в центре внимания намного чаще.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

В смешанных единоборствах дела также идут великолепно. Чего стоят только планы UFC на начало года. Это и грандиознейший UFC 311, который подарит сразу два титульных поединка с участием россиян. И скорый турнир в Саудовской Аравии. Дана Уайт продолжает разрывать индустрию. Каждое событие получается ярким, исключения – редки. А ещё в 2025 году наконец-то может случиться сразу несколько важных событий. Переход Ислама Махачева в новый дивизион, долгожданный титульный бой Магомеда Анкалаева, возвращение Конора Макгрегора. И это только короткий список самых очевидных сюрпризов от лучшей лиги на планете.

От 2025 года очень хочется ждать прорыва PFL. А всё потому, что UFC хороша, но она нуждается в здоровой конкуренции. Кажется, что именно сейчас у главного антагониста детища Уайта есть неплохой шанс громко заявить о себе. Уже завершившийся год показал, какие интересные задумки есть у руководства PFL. Пока, к сожалению, развитие немного сковывает система Гран-при, которая выглядит откровенно устаревшей. Есть большие вопросы и по ростеру, по самому использованию бойцов. Но положительные подвижки заметны невооружённым взглядом. Теперь руководителям нужно закрепить промежуточные успехи.

Турнир PFL Фото: Cooper Neill/Getty Images

2025 год уже сейчас выглядит невероятно привлекательным для фанатов единоборств. Одних только анонсированных событий хватает для того, чтобы ждать турниры с предвкушением. А сколько слухов… И возвращение Фрэнсиса Нганну в профессиональный бокс, и реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа, и целая россыпь потенциальных титульников в UFC. Главное, чтобы всё это получилось претворить в жизнь. И тогда 2025-й станет незабываемым.