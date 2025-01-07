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Профессиональный бокс и смешанные единоборства, бокс и MMA, будущее единоборств, планы на 2025 год, что ждать в единоборствах

Завтра будет лучше, чем вчера! 2025 год станет «жемчужиной» для единоборств
Сергей Сорокин
2025 год станет «жемчужиной» для единоборств
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Золотые времена грядут и в боксе, и в MMA.

Наступил 2025 год. Стоит отметить, что фанаты единоборств возлагают на него огромные надежды. 2024-й стал переломным, очень знаковым. Причём положительные тенденции наметились и в профессиональном боксе, и в MMA. Саудовская Аравия начала стремительно захватывать рынки, буквально перезагрузила всё. В UFC старательно держали планку, а PFL включилась в борьбу с гегемоном. Проводились невероятные титульные поединки, причём везде и повсюду. Поэтому, кажется, переплюнуть такое будет довольно сложно. Но есть уверенность, что именно 2025 год станет настоящей «жемчужиной».

У конкурентов Даны Уайта назревают кризисы:
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Новые российские чемпионы в UFC и прорыв бокса. Чего мы ждём от 2025 года

Совершенно точно всё будет хорошо у профессионального бокса. Саудовская Аравия совершила грандиозный прорыв, организаторы провели целый ряд грандиозных турниров. Но на начало 2025 года уже анонсировали событие, которое обещает затмить абсолютно всё. Под ивент с главным поединком Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол готовят настолько грандиозный кард, что уже сейчас все фанаты джентльменского вида спорта ждут его с огромным нетерпением. И это совершенно точно только начало грандиозного праздника для фанатов бокса. Практически все самые топовые бойцы хотя бы по разу за год должны будут выйти в ринг. А некоторые будут мелькать в центре внимания намного чаще.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев

Фото: Richard Pelham/Getty Images

В смешанных единоборствах дела также идут великолепно. Чего стоят только планы UFC на начало года. Это и грандиознейший UFC 311, который подарит сразу два титульных поединка с участием россиян. И скорый турнир в Саудовской Аравии. Дана Уайт продолжает разрывать индустрию. Каждое событие получается ярким, исключения – редки. А ещё в 2025 году наконец-то может случиться сразу несколько важных событий. Переход Ислама Махачева в новый дивизион, долгожданный титульный бой Магомеда Анкалаева, возвращение Конора Макгрегора. И это только короткий список самых очевидных сюрпризов от лучшей лиги на планете.

Далеко не для всех 2024-й оказался удачным:
UFC снова впереди всех, PFL зря выкидывает деньги. Итоги года для промоушенов
UFC снова впереди всех, PFL зря выкидывает деньги. Итоги года для промоушенов

От 2025 года очень хочется ждать прорыва PFL. А всё потому, что UFC хороша, но она нуждается в здоровой конкуренции. Кажется, что именно сейчас у главного антагониста детища Уайта есть неплохой шанс громко заявить о себе. Уже завершившийся год показал, какие интересные задумки есть у руководства PFL. Пока, к сожалению, развитие немного сковывает система Гран-при, которая выглядит откровенно устаревшей. Есть большие вопросы и по ростеру, по самому использованию бойцов. Но положительные подвижки заметны невооружённым взглядом. Теперь руководителям нужно закрепить промежуточные успехи.

Турнир PFL

Турнир PFL

Фото: Cooper Neill/Getty Images

2025 год уже сейчас выглядит невероятно привлекательным для фанатов единоборств. Одних только анонсированных событий хватает для того, чтобы ждать турниры с предвкушением. А сколько слухов… И возвращение Фрэнсиса Нганну в профессиональный бокс, и реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа, и целая россыпь потенциальных титульников в UFC. Главное, чтобы всё это получилось претворить в жизнь. И тогда 2025-й станет незабываемым.

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