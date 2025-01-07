Немкову снова «скармливают» ветерана. Бой с Нганну — несбыточная мечта

25 января в Дубае (ОАЭ) состоится яркий турнир по смешанным единоборствам – PFL Road to Dubai. Одним из его главных действующих лиц станет россиянин Вадим Немков. Правда, получилось организовать для него поединок далеко не с первого раза. Дважды попытки срывались. Сначала отменился бой с Анте Делией, затем – с Кори Андерсоном. Казалось, что Вадим просто не сможет выступить в рамках первого крупного турнира 2025 года. Но организаторы всё-таки нашли возможность включить Немкова в кард. Вот только анонс нового соперника вряд ли оправдал ожидания.

Следующим оппонентом россиянина станет Тимоти Джонсон. 39-летний американец совершенно точно такому повороту событий очень рад. Он имеет не самый убедительный профессиональный рекорд – 18-10. А ещё только-только оправился от поражения. Денис Гольцов нокаутировал Тимоти уже в первом раунде. Казалось, что после такого Джонсон не скоро получит статусную оппозицию. Но получилось совершенно иначе. Правда, американец не особенно хорошо выступает против бойцов из России. Только Шамиль Абдурахимов не смог справиться с Тимоти. А затем поединки с россиянами неизменно завершались провалом. Джонсон не справился с Александром Волковым, Виталием Минаковым, Валентином Молдавским, Фёдором Емельяненко и Гольцовым.

Безусловно, американец в восторге от такой возможности – он получил громкую оппозицию и прекрасный шанс. А вот россиянин… А Немков вынужден вновь топтаться на одном месте. Простой Вадима составил почти год. В последнем поединке он безжалостно расправился с Бруно Каппелоццей. Было любопытно наблюдать за тем, как легко Вадим переводил крупного соперника. Огромный бразилец выглядел простой игрушкой в руках россиянина. Поэтому победа во втором раунде не стала особенной неожиданностью. Но вместо роста и продвижения – новый ветеран, который вряд ли сможет возвысить Немкова в глазах руководства.

Немкову нужно срочно бежать в UFC. Иначе ситуация станет совсем грустной. Единственная желанная оппозиция для россиянина – Фрэнсис Нганну. Но Хищник продолжает маневрировать. Он, откровенно говоря, не особенно горит желанием сражаться с Вадимом. Нганну прекрасно понимает, что бой не принесёт ему желаемого в плане финансов. А вот сил придётся отдать очень много. Кроме того, опасный россиянин может совершить апсет. А такого Фрэнсису совершенно точно не хочется. Он рассчитывает долго удерживать статус чемпиона. Ставить себя в неудобное положение обладатель пояса не станет.

ФРЭНСИС НГАННУ Фото: Getty Images

Кроме того, Нганну пока не совсем понимает, чего именно он хочет дальше. Например, несколько раз подряд Хищник заявил, что вновь может вернуться в профессиональный бокс. Прошлый заход привёл к тому, что Фрэнсис на протяжении длительного времени вообще не появлялся в октагоне. Вот и теперь пауза Нганну в смешанных единоборствах может затянуться. Тогда Немкову придётся довольствоваться такими проходными поединками с «пробитыми» ветеранами. Сложно даже поверить в то, что Тимоти поставит россиянина в тупик.

ВАДИМ НЕМКОВ Фото: Getty Images

Немкову нужно срочно бежать. Иначе в объединённой лиге PFL и Bellator Вадим просто потеряет драгоценное время. А потом исправить это будет уже невозможно.