Деньги на ветер. Зачем новая лига собралась «озолотить» ветеранов?

Под самый занавес 2024 года появилась новость о создании новой лиги по смешанным единоборствам – GFL. Она с ходу заявила о грандиозных планах на будущее. А руководители поработали над тем, чтобы подписать большое количество звёзд. Правда, очень возрастных. Настолько, что некоторые из них успели даже завершить профессиональную карьеру. Списочек получился солидным: Вандерлей Силва, Фабрисиу Вердум, Тайрон Вудли, Энтони Петтис, Андрей Орловский, Алексей Олейник, Абубакар Нурмагомедов. И это далеко не все легендарные бойцы, которые вновь готовы выйти в октагон. Стало очень интересно, что именно заставило ветеранов вновь рваться в клетку. Теперь всё начинает вставать на свои места.

Известный инсайдер Алекс Бегунин внезапно решил порадовать фанатов информацией о готовящихся событиях в мире новой лиги. И копаться начал в самом интересном – в гонорарах бойцов. А цифры там действительно очень любопытные. По информации источника, контракты Андрея Орловского, Фрэнка Мира, Фабрисиу Вердума и Джуниора дос Сантоса заставят позавидовать даже действующих бойцов UFC. Если верить инсайдеру, каждый должен получить за первый бой… $ 1,4 млн. Говоря откровенно, выглядит это всё настоящей фантастикой.

Андрей Орловский Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Например, для сравнения прекрасно подойдёт турнир UFC 308, который стал настоящим украшением конца 2024 года. Информацию предоставил портал Sporty Salaries. Согласно его данным, только два бойца получили больше денег, чем предлагают топовым тяжеловесам в GFL. Илия Топурия забрал $ 2,4 млн, а Хамзат Чимаев – $ 1,5 млн. С меньшими доходами ушли Макс Холлоуэй, Роберт Уиттакер, Магомед Анкалаев и Шара Буллет. Особенно обидно за двух россиян. На двоих они заработали чуть больше $ 600 тыс. На фоне потенциальных доходов ветеранов в GFL всё это выглядит откровенным оскорблением.

Конечно, можно попытаться вступиться за ветеранов. Такие деньги они совершенно точно заслужили за своё имя. Топовые бойцы выстроили легендарные карьеры. Поэтому можно говорить, что сейчас на них работает именно имя на афише. Но факт остаётся фактом. Платить ведь будут не только за вывеску. Нужно будет подкреплять все выписанные авансы своими выходами в клетку. А вот здесь могут возникнуть очень серьёзные загвоздки. К сожалению, мир единоборств знает очень много примеров, когда ветераны сходились в клетке. И крайне редко это получается ярким зрелищем. Напротив, чаще всего возрастные бойцы мучатся сами, а также разочаровывают собравшуюся публику.

Фабрисиу Вердум Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ещё более странно модель выглядит в свете того, что организаторы пообещали собственную уникальную систему роста гонораров. У каждого бойца будут эксклюзивный контракт и медицинская страховка. Бонусов не планируется, зато обещают рост гонорара от боя к бою. А ещё 50% выручки (билеты, медиаправа, спонсорские отчисления) от любого турнира будут зачисляться в фонд доходов спортсменов. Все, кто выступил в рамках ивента, будут делить эти деньги между собой. Также GFL создаст свой пенсионный фонд вместе с профсоюзом бойцов.

Согласитесь, звучит мощно. Ветераны, которые давно не могут составлять конкуренцию топовым бойцам ведущих лиг, будут зарабатывать в разы больше денег. Вот только справедливо ли это всё? Возможно, таким образом GFL с ходу решила привлечь к себе внимание потенциальных звёзд. Многие молодые спортсмены с удовольствием будут готовы сменить «прописку», если им предложат такие же «жирные» контракты. А пока GFL собралась буквально «озолотить» ветеранов.

Конечно, в задумку организаторов GFL очень хочется поверить. Вдруг ветераны действительно приведут себя в форму и выдадут огненные поединки, чтобы оправдать затраченные на них деньги. Но горький опыт показывает, что всё это может превратиться в наигранные бои, простую формальность. Тогда все старания руководителей будут пущены на ветер.