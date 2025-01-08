«Наш поединок будет в Армении». У Царукяна неожиданное преимущество над Махачевым

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, главным событием которого станет титульный реванш между действующим чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

Махачев — безусловный фаворит, но, по общему мнению, его ждёт очень тяжёлый поединок с достойным претендентом, который может навязать конкуренцию на всех этажах. К тому же у Царукяна есть одно неочевидное преимущество над Исламом — место проведения боя. Лос-Анджелес славится в том числе и тем, что в этом городе проживает одна из крупнейших армянских общин в мире. На эту тему бойцы уже успели пошутить на пресс-конференции месяц назад.

«Я очень счастлив, что буду представлять свою страну – Армению, Россию…» — начал говорить Арман.

Махачев тут же вставил свою ремарку: «Наш поединок будет в Армении, в Лос-Анджелесе».

А Царукян согласился: «Да, наш бой с Исламом пройдёт в Лос-Анджелесе, моём втором доме, там очень много армян. Я очень рад, людям не терпится увидеть этот поединок. Я буду очень усердно трудиться, чтобы выиграть этот бой и стать первым чемпионом UFC из Армении».

Как так вышло, что именно в Лос-Анджелесе сформировалась большая армянская община? Представители Армении стали стекаться в город ещё в конце XIX века: спокойное, тихое место у океана, можно открыть своё дело. Плюс начали приезжать люди после геноцида. Всего сейчас в Лос-Анджелесе порядка 10 кварталов, где преобладает армянское население. Там есть и армянские журналы, и армянское телевидение, и, разумеется, множество заведений, специализирующихся на своей кухне. По неофициальным данным, в США проживает примерно 1,5 млн армян. И подавляющее большинство – именно в штате Калифорния, преимущественно в Лос-Анджелесе.

Есть в городе и район, который просто называется Маленькая Армения. И, прогуливаясь там, действительно можно подумать, что ты не в США. Регулярно устраивают различные мероприятия и отмечаются праздники. Эта диаспора, которая весьма органично вписалась в общий пейзаж города, просто стала неотъемлемой частью Лос-Анджелеса. И множество армян достигли в США больших успехов в самых разных сферах деятельности.

Особое значение для армян в США имеет Глендейл — пригород Лос-Анджелеса, в котором проживает около 200 тысяч человек. По неофициальным данным, примерно 70% из них являются этническими армянами. Они начали заселять городок с самого его основания. И сейчас Глендейл хвалят и за безопасность, и за чистоту. Это важный центр ракетной и авиационной индустрии США. В городе есть армянские храмы и армянские школы. Интересно, что и на посту мэра Глендейла друг друга сменяют армяне, сейчас это Элен Асатрян.

Возвращаясь к UFC 311, надо отметить, что он формально пройдёт не в самом Лос-Анджелесе, а в его другом пригороде — Инглвуде на арене «Intuit Dome». В этом городе нет армянской диаспоры, но от Глендейла до Инглвуда чуть меньше 30 км, которые можно преодолеть на такси за 20-25 минут. На поезде есть возможность доехать за 1,5 часа. От самого Лос-Анджелеса до Инглвуда ещё меньше — 18 км.

Битва взглядов Армана Царукяна и Ислама Махачева Фото: Getty Images

Можно не сомневаться, армянская диаспора штата Калифорния обязательно наведается на «Intuit Dome», чтобы оказать максимальную поддержку своему соотечественнику. С моральной точки зрения Царукян, конечно, получит небольшое преимущество. Иногда это может сыграть важную роль. Махачев должен быть устойчив к этому, у него есть опыт выступлений на «вражеской» территории, и в Австралии он справился с Алексом Волкановски.

Теперь новый вызов для чемпиона — Царукян, окружённый поддержкой большой армянской диаспоры. Уже совсем скоро узнаем, насколько этот фактор окажется значимым.