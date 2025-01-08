Австралийский монстр снёс соперника. Биволу и Бетербиеву стоит беспокоиться?

8 января в Бродбиче (Австралия) прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого выступил местный чемпион и любимец публики Джей Опетайя, являющийся действующим и непобеждённым чемпионом IBF в первом тяжёлом весе с внушительным рекордом (26-0 до боя). А его соперником стал Дэвид Ньюика.

Опетайя давно считается одной из главных восходящих звёзд мирового бокса, ему выписывают огромные авансы. Австралийцу всего 29 лет, а он уже сколотил приличное резюме, и многие считают, что в дальнейшем он может перейти в супертяжёлый вес и доминировать уже там. Кроме того, именно Опетайя может поприветствовать Дмитрия Бивола или Артура Бетербиева, если они решат подняться в весе. Такие варианты уже обсуждались, и австралиец не против этого расклада. На чемпионском уровне Джей бьётся с 2022 года. Он завоевал пояс IBF в бою с Майрисом Бриедисом, затем защитил его в поединке с Джорданом Томпсон, после чего отказался от титула, так как не хотел ждать реванша с Бриедисом. Позже пути Опетайи и Майриса всё же пересеклись, и австралиец победил, вернув пояс IBF. А в последнем поединке в октябре 2024-го Джей нокаутировал Джека Мэсси, подтвердив чемпионский статус.

В начале 2025 года Опетайя изначально должен был драться с обязательным претендентом Хуссейном Джинкарой, но тот снялся из-за травмы, а на замену вышел небитый олимпийский призёр из Новой Зеландии Дэвид Ньюика (10-0), владевший титулом IBF International. Для него бой с Опетайей стал просто подарком, так как послужной список Ньюики в профессионалах не впечатляет. Но от таких шансов не отказываются, поэтому Дэвид оказался в титульном бою.

Ньюика начал поединок активно, однако такой старт чемпиона не смутил, он отвечал очень плотными контратаками по этажам, вкладываясь в каждый удар. Несколько раз Опетайя явно потрясал Дэвида, но он оставался на ногах и тут же уходил на безопасную дистанцию. У Ньюики были хорошие попадания, однако заметно реже. В третьем раунде Дэвид неплохо себя показал, но уже в следующем отрезке Опетайя включился на полную.

Джей Опетайя Фото: Chris Hyde/Getty Images

Сначала сработали многочисленные удары по корпусу от Джея, и Ньюика оказался в первом нокдауне. А затем чемпион уже не отпустил потрясённого оппонента и мощной серией сложил Дэвида в глухой нокаут, после которого претендента долго приводили в себя.

Впечатляющая и очень убедительная победа Опетайи, который закрепился в статусе одного из лидеров дивизиона. Дальше Джей хочет пойти за объединительными поединками, ну а Биволу и Бетербиеву ещё нужно подумать, насколько им нужен поединок с таким монстром. Опетайя точно доставит проблем всем соперникам.