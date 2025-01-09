«Сломаю Нурмагомедова». Двалишвили слишком переоценивает свою борьбу

В ночь с 18 на 19 января в США состоится номерной турнир UFC 311. В соглавном событии вечера зрители увидят титульный поединок в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

Противостояние Мераба и Умара уже по интриге затмевает даже главное событие UFC 311. Между Двалишвили и Нурмагомедовым есть личный конфликт, точнее, есть он со стороны грузинского бойца. Мераб долгое время не хотел давать титульный шанс брату Хабиба, но всë же был вынужден согласиться на поединок. Теперь Двалишвили всячески пытается убедить всех в том, что Нурмагомедов не составит ему конкуренции.

«Я покажу грузинскую борьбу и грузинскую выносливость. Сломаю этого парня. Он непобеждённый, и я изменю это. Наш поединок будет великолепным. Умар — хороший боец, но обычно, когда мне приходится сражаться с такими парнями, я всегда показываю, чего стою. Не жду, что поединок с Нурмагомедовым будет лёгким. Уважаю Умара и знаю, что этот парень — хороший боец. Рад сразиться с ним», — приводит слова Двалишвили портал MMAJunkie.

На самом деле, Двалишвили высказывался и куда жестчё, но постепенно начинает сбавлять обороты, отдавать российскому бойцу дань уважения. Тем не менее в своей победе Мераб не сомневается, при этом, кажется, уже раскрыл план на бой, который будет заключаться в «грузинских выносливости и борьбе».

Ничего удивительного в этом нет, по большому счёту стиль Двалишвили уже давно всем известен. Придумать что-то кардинально новое он вряд ли успеет, так что будет полагаться на свои основные преимущества. Двалишвили очень неплох в борьбе, что в совокупности с физической силой делает его грозным соперником для бойцов, которые не обладают какими-то выдающимися борцовскимм навыками. Ну, а кардио грузинского бойца могут позавидовать многие — Мераб может активно работать на протяжении пяти раундов.

Это с одной стороны. С другой — Двалишвили, кажется, слишком верит в свою борьбу и переоценивает навыки. Борьба грузинского бойца в основном однообразна, тейкдауны заключаются в резких проходах в одну или в две ноги — по сути, какие-то другие броски он не использует. Тот же Пëтр Ян вполне приспособился к этим проходам и остановил 41 попытку за бой — а ведь Пëтр является базовым боксёром. В некоторых моментах защищаться от проходов Мераба сумел и Шон О'Мэлли, который тоже довольно далëк от борьбы. По сути, из всех соперников Двалишвили в борьбе был хорош только Генри Сехудо, с которым у Мераба получился довольно тяжёлый бой, при том что Генри вернулся после трёхлетнего простоя.

Мераб Двалишвили — Генри Сехудо Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В партере Двалишвили тоже не показывает ничего сверхъестественного. Он даже порой не пытается никак улучшать позицию, выходить на приёмы. Всë, что Мераб делает — это контролирует соперника на земле, контроль ради контроля за счёт физической силы. И всё. Именно так Двалишвили и забирает поединки: он изматывает соперников своим бесконечным «бензобаком», своими постоянными нырками в ноги и залëживанием в партере. В 11 поединках победной серии грузинского бойца всего одна досрочная победа — все остальные были одержаны судейским решением.

Мераб умело использует свои преимущества и не рискует, доводя дело до скучной, но логичной победы. Но удивит ли Двалишвили этим Умара Нурмагомедова? Российский боец с раннего детства занимался борьбой и тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Кто-нибудь из учеников Абдулманапа на серьёзном уровне проигрывал именно в борьбе? Нет. И вряд ли навыки Мераба чем-то удивят Умара. С обычными однообразными проходами в ноги Нурмагомедов вполне справится, более того, и сам может прихватить Двалишвили или поймать на ошибке. В партере грузинский боец тоже ничего предложить Умару не сможет — удерживать россиянина на земле будет крайне сложно, да и Нурмагомедов куда разнообразнее работает в грэпплинге и джиу-джитсу.

Никто не отрицает сильных сторон Мераба. 11 побед подряд и чемпионский титул говорят сами за себя. Но на UFC 311 у него будет самый неудобный соперник из всех, кого только можно было подобрать. Поэтому Двалишвили так избегал этого боя, вызывая всех подряд. Умар — стилистический кошмар для Мераба, и чемпион это понимает. Возможно, в памяти у него всплыл финал чемпионата мира по боевому самбо 2019 года, где он в одну калитку проиграл россиянину Степану Кобенову, и внутренняя уверенность в своей борьбе, несмотря на заявления в СМИ, улетучилась.

Конечно, Мераб выйдет на бой максимально настроенным и заряженным. Вопрос лишь в том, приготовил ли чемпион что-то особое на предстоящий бой. Если он всё же будет полагаться на одну свою борьбу, то, скорее всего, уже скоро в UFC появится новый чемпион из России — с Умаром такой план на бой не сработает.