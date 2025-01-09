Никому не нужный камбэк. Для Уайлдера есть только два варианта возвращения

В начале лета 2024 года Деонтей Уайлдер выступил в рамках большого турнира в Саудовской Аравии, где его соперником стал огромный китаец Чжан Чжилэй. От Бронзового бомбардировщика фанаты ждали эффектного возвращения на победную тропу, а по факту увидели настоящее избиение экс-чемпиона, которое завершилось жутким нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, за последние пять лет грозный нокаутёр провёл пять поединков, в которых потерпел четыре поражения. Казалось бы, это верный признак заката Уайлдера и пора завершать карьеру. Но все слухи об уходе Деонтея были фейковыми, а команда боксёра вбрасывала фразы о том, что американец всё ещё способен побороться за пояс.

Сам Уайлдер списал поражения от Чжилэя и Джозефа Паркера (не досрочное, но абсолютно безвольное) на травмы: «Где-то в ноябре прошлого года я сломал руку. Я не знал об этом. У меня было два разрыва на плече. Чувствовал боль, но думал, что это старые травмы. И вот недавно сделал МРТ, и там всё было очень плохо. Даже не знал об этом, потому что у меня высокий болевой порог».

Тренер Деонтея Малик Скотт считает, что у его подопечного были очень тяжёлые соперники, а кроме того, Бронзовый бомбардировщик потерял голод: «Два последних оппонента Деонтея, пожалуй, одни из лучших соперников, с которыми он когда-либо боксировал. Чжилэй — огромный левша. Да и Паркер явно боец выше среднего уровня. А ведь Деонтей принял бой с ним после длительного простоя. То есть после огромной паузы он дрался с лучшими из лучших. Понимаю, что претензии болельщиков не к самим поражениям, а к уровню перформанса Деонтея. То есть он не дотягивал до своего привычного уровня. Поэтому сперва нам с ним нужно понять, чего он хочет. Ему решать, хочет ли он провести ещё один год на высоком уровне. А я точно знаю, что он может это сделать. Возможности всё ещё при нём. Но былого голода, понятное дело, уже нет. Ведь сейчас он просыпается по утрам в шёлковой пижаме, сейчас у него «Роллс-Ройс». Сейчас у него есть всё то, ради чего он и пришёл в этот спорт».

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Спустя полгода отдыха Уайлдер, судя по всему, готов вернуться. Ожидается, что экс-чемпион появится в ринге в апреле, но Boxing News 24 утверждает, что оппонентом Деонтея станет не особо известный американец Стефан Шоу, в послужном списке которого таких именитых боксёров, как Уайлдер, никогда не было. Как не было и титульных боёв. Возможно, главное достижение Шоу в том, что последние годы он был спарринг-партнёром Уайлдера. В общем, на бумаге это соперник, чтобы Деонтей вспомнил, как нужно побеждать на ринге и потом громко заявил, что настоящий чемпион вернулся.

Вариант с Шоу пока сырой, потому что сам Стефан утверждает, что бой с Уайлдером для него, конечно, идеален, но пока рано говорить, что это точно свершится. Однако у Деонтея есть ещё одна опция — вероятно, более опасная, но это был бы гораздо более громкий и денежный бой.

Речь, конечно же, о Фрэнсисе Нганну. Ещё до ужасных поражений Уайлдера от Паркера и Чжилэя активно обсуждался бой Деонтея с экс-чемпионом UFC. Даже говорили, что это будет два поединка — по правилам бокса и по правилам ММА. С тех пор акции и Уайлдера, и Нганну существенно понизились, но их бой всё равно привлечёт внимание. И тут высокие риски для американца — если он и правда «пробит», то Фрэнсис сможет его уложить.

Деонтей уже упоминал, что хотел бы вернуться на ринг поединком с Фрэнсисом: «Лучшее ещё впереди. Да, мы всё ещё продолжаем. Мы всё ещё здесь, просто собираемся с силами. Фрэнсис, сожалею о твоей потере. Могу только представить, каково это — потерять ребёнка, надеюсь никогда не испытать это чувство. Надеюсь, что жизнь у тебя складывается прекрасно, братец. И я всё ещё рассчитываю вернуться к обсуждению нашего боя».

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но стоит проговорить, возможно, очевидную вещь — по-хорошему камбэк Уайлдера никому не нужен. Это выход на ринг ради денег и потери здоровья. Реальный Бронзовый бомбардировщик остался в великой трилогии с Тайсоном Фьюри, после этого того самого Уайлдера видели только эпизодически. Однако ещё одна очевидная вещь — хороший чек может перебить множество аргументов. Поэтому нас точно ждёт не самый нужный камбэк Уайлдера — осталось определиться с соперником.