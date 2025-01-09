Дагестан не помогает. Что мешает Копылову стать топом UFC

В ночь на 12 января в рамках первого турнира UFC в 2025 году в октагон вернётся россиянин Роман Копылов, соперником которого станет крепкий американец Крис Кёртис, который ещё недавно замыкал топ-15 рейтинга среднего дивизиона.

Для Копылова этот поединок – не только шанс максимально приблизиться к топам или оказаться в их числе, но и возможность продемонстрировать, закрыл ли он свои пробелы, которые мешают ему сделать шаг вперёд, на следующий уровень. Как показали последние бои, минусов у Романа достаточно, и они точно не позволят ему стать полноценным топом UFC.

Чего не хватает Копылову? Роман в большинстве своих поединков многое позволяет своим соперникам. В среднем россиянин пропускает 4,06 акцентированного удара за минуту, а наносит 4,33. Незначительное превосходство, которое в любой момент может вылезти боком. К примеру, далеко не самые классные бойцы Джош Фремд и Клаудио Рибейро не уступали Копылову, но за Романа сыграли точность и тоннаж. А когда Копылов встретился с более классным ударником Сезаром Алмейдой, то и вовсе ему уступал и по точным ударам, и по акцентированным. Всё это – следствие того, что Роман практически не пользуется блоком и больше действует на рефлексах.

Роман хорош, когда ему удаётся удерживать соперников на дистанции. Крис Кёртис в этом плане станет неплохим тестом, так как обычно резво сближается с соперниками и навязывает им размены. Голова у Кёртиса крепкая, поэтому он зачастую просто танкует атаки оппонентов и продирается на ближнюю дистанцию. К тому же Копылов уязвим к размашистым, амплитудным атакам, которые поджимают его к сетке. Крис спокойно может реализовать подобный геймплан, и это будет проблемой для российского бойца.

Есть у Копылова проблемы и на земле. Бой с Энтони Эрнандесом показал, что Роман умеет хорошо защищаться от попыток тейкдаунов, но эта защита быстро иссякает под прессингом, так как россиянин устаёт. А поединок Копылова с Алмейдой продемонстрировал, что арсенал Романа в партере, мягко говоря, ограничен. Он буквально залёживал бразильского кикбоксёра, а тот просто не мог подняться. И вполне вероятно, что это не столько заслуга российского бойца, сколько недостаток опыта у Сезара в ММА. Не то чтобы Кёртис был сильным борцом, однако залежать его не получится. Возможно, Копылов сможет проводить тейкдауны, но без хорошего грэпплинга это будет бессмысленно. А в этом аспекте Роман не прибавил, и сборы в Дагестане пока не спасают. Хотя в бою с Кёртисом было бы полезно иметь в рукаве запасной вариант.

Роман Копылов Фото: Getty Images

Главное опасение относительно перспектив Копылова в бою с Кёртисом — уязвимость россиянина к прессингу. Эрнандес просто задавил Романа и в итоге задушил, а Энтони, по сути, был единственным бойцом хорошего уровня в резюме Копылова. Кёртис станет вторым, и он тоже отчасти сможет использовать геймплан Эрнандеса на этот поединок. Кроме того, Крис и бьёт тяжело, поэтому привычка Романа размениваться в этот раз может ему оказать медвежью услугу.

Все вышеперечисленные факторы пока не позволяют Копылову полноценно ворваться в топ. Его минусами легко могут воспользоваться топовые бойцы среднего веса. Бой с Кёртисом даст ответы, насколько хорошо Роман проработал свои недостатки. И если получится преодолеть барьер в лице американца, значит, россиянин готов к ещё более серьёзным вызовам. А если нет, то останется на подступах к топ-15 и будет развлекать болельщиков красивыми нокаутами в боях с менее классными соперниками.