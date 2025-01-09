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Роман Копылов — Крис Кертис, UFC Fight Night 249, 12 января, когда бой Копылова, следующий соперник Романа Копылова

Дагестан не помогает. Что мешает Копылову стать топом UFC
Яхья Гасанов
Что мешает Копылову стать топом UFC
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Новый бой — большая проверка для Романа.

В ночь на 12 января в рамках первого турнира UFC в 2025 году в октагон вернётся россиянин Роман Копылов, соперником которого станет крепкий американец Крис Кёртис, который ещё недавно замыкал топ-15 рейтинга среднего дивизиона.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов
12 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Крис Кёртис
Не началось
Роман Копылов

Для Копылова этот поединок – не только шанс максимально приблизиться к топам или оказаться в их числе, но и возможность продемонстрировать, закрыл ли он свои пробелы, которые мешают ему сделать шаг вперёд, на следующий уровень. Как показали последние бои, минусов у Романа достаточно, и они точно не позволят ему стать полноценным топом UFC.

Чего не хватает Копылову? Роман в большинстве своих поединков многое позволяет своим соперникам. В среднем россиянин пропускает 4,06 акцентированного удара за минуту, а наносит 4,33. Незначительное превосходство, которое в любой момент может вылезти боком. К примеру, далеко не самые классные бойцы Джош Фремд и Клаудио Рибейро не уступали Копылову, но за Романа сыграли точность и тоннаж. А когда Копылов встретился с более классным ударником Сезаром Алмейдой, то и вовсе ему уступал и по точным ударам, и по акцентированным. Всё это – следствие того, что Роман практически не пользуется блоком и больше действует на рефлексах.

Чем опасен новый соперник Копылова:
Копылову дали слишком опытного соперника? Изучаем, насколько опасен Кёртис
Копылову дали слишком опытного соперника? Изучаем, насколько опасен Кёртис

Роман хорош, когда ему удаётся удерживать соперников на дистанции. Крис Кёртис в этом плане станет неплохим тестом, так как обычно резво сближается с соперниками и навязывает им размены. Голова у Кёртиса крепкая, поэтому он зачастую просто танкует атаки оппонентов и продирается на ближнюю дистанцию. К тому же Копылов уязвим к размашистым, амплитудным атакам, которые поджимают его к сетке. Крис спокойно может реализовать подобный геймплан, и это будет проблемой для российского бойца.

Есть у Копылова проблемы и на земле. Бой с Энтони Эрнандесом показал, что Роман умеет хорошо защищаться от попыток тейкдаунов, но эта защита быстро иссякает под прессингом, так как россиянин устаёт. А поединок Копылова с Алмейдой продемонстрировал, что арсенал Романа в партере, мягко говоря, ограничен. Он буквально залёживал бразильского кикбоксёра, а тот просто не мог подняться. И вполне вероятно, что это не столько заслуга российского бойца, сколько недостаток опыта у Сезара в ММА. Не то чтобы Кёртис был сильным борцом, однако залежать его не получится. Возможно, Копылов сможет проводить тейкдауны, но без хорошего грэпплинга это будет бессмысленно. А в этом аспекте Роман не прибавил, и сборы в Дагестане пока не спасают. Хотя в бою с Кёртисом было бы полезно иметь в рукаве запасной вариант.

Роман Копылов

Роман Копылов

Фото: Getty Images

Главное опасение относительно перспектив Копылова в бою с Кёртисом — уязвимость россиянина к прессингу. Эрнандес просто задавил Романа и в итоге задушил, а Энтони, по сути, был единственным бойцом хорошего уровня в резюме Копылова. Кёртис станет вторым, и он тоже отчасти сможет использовать геймплан Эрнандеса на этот поединок. Кроме того, Крис и бьёт тяжело, поэтому привычка Романа размениваться в этот раз может ему оказать медвежью услугу.

Все вышеперечисленные факторы пока не позволяют Копылову полноценно ворваться в топ. Его минусами легко могут воспользоваться топовые бойцы среднего веса. Бой с Кёртисом даст ответы, насколько хорошо Роман проработал свои недостатки. И если получится преодолеть барьер в лице американца, значит, россиянин готов к ещё более серьёзным вызовам. А если нет, то останется на подступах к топ-15 и будет развлекать болельщиков красивыми нокаутами в боях с менее классными соперниками.

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