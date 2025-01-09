Топурия — новый любимчик UFC. Махачеву стоит переживать за свой пояс?

Президент UFC Дана Уайт подвёл очередные итоги прошедшего года в своей организации. Глава лиги выбрал пять лучших выступлений в промоушене за 2024 год, и список получился довольно интересным.

Илия Топурия в бою с Александром Волкановски (турнир UFC 298, победа Топурии нокаутом во втором раунде);

Макс Холлоуэй в бою с Джастином Гэтжи (турнир UFC 300, победа Холлоуэя нокаутом в пятом раунде);

Алекс Перейра в реванше с Иржи Прохазкой (турнир UFC 303, победа Перейры нокаутом во втором раунде);

Хамзат Чимаев в бою с Робертом Уиттакером (турнир UFC 308, победа Чимаева сабмишеном в первом раунде);

Илия Топурия в бою с Максом Холлоуэем (турнир UFC 308, победа Топурии нокаутом в третьем раунде).

С Максом Холлоуэем всë понятно — не отметить такую победу было бы преступлением. Как нельзя было и не отметить своего любимчика Алекса Перейру: Дана обожает бразильца и, конечно, поместил его в список. Чимаев своим выступлением тоже вполне заслужил оказаться в топ-5, ведь он буквально смял крепкого Роберта Уиттакера.

Но отдельного внимания заслуживает Илия Топурия, который за год превратился из перспективного парня в настоящую суперзвезду промоушена. Дана Уайт отметил обе победы испанца с грузинскими корнями в этом году, и, похоже, Илия стал новым любимцем босса UFC.

Топурия действительно феноменально проявил себя в этом году. Он нокаутировал в полулёгком весе доминирующего короля Алекса Волкановски, а следом стал первым бойцом, кто нокаутировал Макса Холлоуэя. И ведь если оглянуться назад, то в обоих случаях победы Илии как минимум были под вопросом. Многие считали Топурию обыкновенным выскочкой, который споткнëтся на первом же топовом сопернике.

Илия Топурия — Макс Холлоуэй Фото: Chris Unger/Getty Images

С Волкановски испанцу давали не так много шансов: да, Алекс дважды проиграл Исламу Махачеву, но было это в лёгком весе, а в полулёгком он до сих пор считался неоспоримым королём. Ну а Холлоуэй настолько впечатлил своим выступлением против Джастина Гэтжи, что ставить против него было как-то нелогично.

Топурия много болтал перед обоими поединками, очень напоминал раннего Конора Макгрегора, который залезал всем своим соперникам (почти всем) в головы ещё до боя. Илия грозился отправить спать и Волкановски, и Макса, заявлял, что он — будущее дивизиона. И самое важное во всей этой ситуации — он подтвердил все слова в октагоне.

Теперь Топурия не только суперзвезда промоушена, но и личный любимчик Даны Уайта, пришедший на место О'Мэлли, который, кажется, уже никогда не вернëтся на вершину. Илия куда разнообразнее Шона и выглядит более долгосрочной перспективой, чем Сахарок. Любимчики Уайта на особом счету в лиге. Джон Джонс спокойно ждал два года поединка с пенсионером Стипе Миочичем, сохраняя чемпионский пояс в тяжёлом весе без боёв, Алекс Перейра в последнем поединке проводил защиту пояса против восьмого номера рейтинга при живом и здоровом Магомеде Анкалаеве. А тот же О'Мэлли в своё время получил бой с первым номером рейтинга Петром Яном, находясь на 12-й позиции, а в самом поединке россиянина нагло ограбили в пользу проспекта. Так что у Топурии открываются отличные перспективы.

Вряд ли Дана Уайт организует Илии очередную защиту пояса в полулёгком весе против, например, Диего Лопеса или Мовсара Евлоева, скорее, они сойдутся между собой в реванше. А для Топурии откроется дорога в дивизион Ислама Махачева, о которой Илия так грезит. Причëм испанец заявляет, что готов даже пройти через претендентский поединок.

«Поскольку Ислам Махачев собирается драться в январе, он не будет готов к апрелю-маю, когда хотел бы провести следующий бой я. Поэтому мне бы хотелось встретиться с другим претендентом №1, которым является Чарльз Оливейра», — заявил Топурия.

Кажется, давно пробитого Оливейру Илия пройдёт без проблем, с учётом того, какая нокаутирующая мощь есть в его кулаках, а также того, что Топурия — базовый борец. И тогда у Ислама не будет других вариантов, кроме как принять вызов Илии, особенно если поясом в полусреднем весе будет владеть Белал Мухаммад. С учётом откровенной симпатии Уайта по отношению к Топурии, это вполне реальный вариант.

И здесь стоит напрячься уже российскому чемпиону. Топурия — крепкий универсал, который и в стойке очень хорош, и бороться умеет. Да и в межсезонье, говорят, испанец имеет вес больше, чем у Махачева, так что называть его маленьким для лёгкого веса не повернëтся язык. Топурия вполне может оказаться самым тяжёлым вызовом в карьере Ислама, и не стоит забывать про судейский фактор, который будет на стороне любимца Даны Уайта. Ещё недавно казалось, что у Махачева нет больше дел в лёгком весе, но теперь, вероятно, россиянину придётся задержаться.