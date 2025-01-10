«Хабиб очень сильно загоняет, это его тренерский подход». Интервью с россиянином из UFC

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 249. В рамках ивента, помимо прочих, выступит непобеждённый боец из России Магомед Гаджиясулов, для которого это будет второй поединок под эгидой промоушена. Его соперником станет бразилец Бруно Лопес. В интервью для «Чемпионата» Магомед рассказал, чего ждёт от оппонента, о тренировках в UFC PI и работе с командой Хабиба Нурмагомедова. Также Гаджиясулов поделился мнением о поединках Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, а ещё оценил шансы Магомеда Анкалаева получить титульный бой.

— У тебя была травма колена. Как прошло восстановление и напоминает ли травма о себе?

— Колено уже в порядке, в последние три месяца я его хорошо закачивал. Так что травма меня уже не беспокоит, я чувствую себя хорошо.

— Твой новый соперник проигрывал твоему предыдущему оппоненту на Претендентской серии. Чего ждёшь от Лопеса, как его оцениваешь?

— Да, он уступал Рибейро, но после этого выиграл два боя, причём оба досрочно. Лопеш хорошо себя чувствует и в стойке, и в борьбе, думаю, он хорошо готов, и я сам готов к хорошему поединку.

— После того как ты стал бойцом UFC, появились ли новые спонсоры?

— У меня всё те же спонсоры, что и были. Бахрейн мне оплачивает и дорогу, и проживание, с этим никаких проблем не возникает.

Магомед Гаджиясулов Фото: из личного архива Магомеда Гаджиясулова

— Дебютный бой у тебя получился сложным, как сейчас подходишь к бою?

— Да, в дебюте я не показал всё, что умею. В первом раунде мне там отбили ногу, она была травмирована, и я уже не смог раскрыться в полной мере. В этот раз рассчитываю подойти к поединку более подготовленным и ярко выступить.

— Турнир проходит в Лас-Вегасе. До этого ты выступал в Саудовской Аравии, какие почувствовал отличия?

— С одной стороны, это хорошо, потому что здесь UFC Performance Institute, тут можно проходить подготовку, полное восстановление, всё это бесплатно, питание тебе предоставляется. Но я сюда приехал за две недели до боя, это маленький срок. Думаю, что в следующий раз постараюсь приехать за полтора-два месяца.

— С учётом условий в UFC PI, можешь представить, что переедешь в Лас-Вегас и какое-то время будешь жить в США?

— Конечно, если бы была возможность, я бы хотел находиться здесь. Тут и PI, и всё для восстановления, врачи. И турниры в Вегасе проводятся очень часто, а если ты будешь активным бойцом, то это только в плюс.

— Увидим ли мы шоутайм-кик в твоём исполнении?

— Постараюсь показать не только шоутайм-кики, но и другие заготовки, которые отрабатываю на тренировках.

— Ты пересекался с командой Хабиба в UFC PI. Как тебе тренировки с ними?

— Да, с первого же дня, как я приехал, сразу же начал тренироваться с командой Хабиба. Постоянно с ними. В парах в основном стоял с Белалом Мухаммадом, отрабатывали удары, делали большой акцент на борьбу. Не было жёстких спаррингов каких-то.

— Как тебе Хабиб в роли тренера? Были от него советы?

— Я с ними недолго, но как тренер он, конечно, на очень высоком уровне. Он очень сильно загоняет, это его подход. Каких-то советов от него не было, но просто находиться в их команде, прочувствовать эту атмосферу было приятно. Надеюсь, в дальнейшем тоже удастся проводить кэмп вместе с ними.

Ислам Махачев, Деметриус Джонсон и Хабиб Нурмагомедов Фото: из личного архива Ислама Махачева

— Ислам и Умар готовятся в UFC PI к титульным поединкам. Видишь ли ты расклад, при котором Ислам потеряет пояс?

— Думаю, что Ислам победит единогласным решением судей. Не знаю, как Арман может выиграть у Махачева, Ислам очень заряжен на этот бой, очень хорошо готов.

— Видя Белала и Ислама вместе, как ты считаешь, у Махачева достаточно габаритов, чтобы подняться в полусредний вес?

— Я считаю, что у Ислама есть все шансы подняться в полусредний вес и взять там пояс. Но я их вижу с Белалом на тренировках, они очень тепло и близко общаются, так что думаю, что пока Махачев не будет спешить подниматься в 77 кг.

— Бой Ислама и Топурии хотел бы увидеть?

— Если рассуждать не только как боец, но и как фанат UFC, то, конечно, я бы очень хотел такой поединок. Это мегабой. А большие бои всегда привлекают внимание, поэтому мне было бы интересно это увидеть.

— Вряд ли мимо тебя прошла история конфликта Умара и Мераба Двалишвили. Сейчас их бой очень ожидаемый, кто фаворит для тебя и почему?

— Очень конкурентный поединок, на мой взгляд, но Умар превосходит Мераба в ментальном и физическом плане. На пресс-конференции было видно, как Двалишвили нервничает. Однако при этом у Мераба очень хорошие навыки, и бой для Умара лёгким не будет.

— Ты говорил, что кэмпы в США дороже. В этот раз ты потратил намного больше, чем перед дебютом?

— Да, здесь лагерь обходится дороже, но так как я приехал сюда за две недели до турнира, а это маленький срок, то у меня ушло не так много денег в этот раз.

— Между Россией и США остановлено соглашение о двойном налогообложении. То есть ты будешь платить налог за свой заработок и там, и дома. Знал ли ты об этом и насколько на данном этапе деньги для тебя важны?

— Да, я этого не знал. Но вообще думаю, что я сейчас буду зарабатывать не очень много, однако надеюсь, что благодаря ярким боям получу новый улучшенный контракт.

Магомед Гаджиясулов Фото: Getty Images

— Осенью в UFC подписался Артём Вахитов, он в твоём весе, и он сразу обозначил имя соперника для себя. Когда услышим вызов от тебя и кто это будет?

— Думаю, что если получится показать яркий бой в этот раз, то начну бросать вызовы топовым бойцам.

— Веришь ли ты, что в этом году бой Перейры и Анкалаева всё же состоится?

— Мне кажется, что в этом году состоится, потому что Перейре уже некуда деваться. Мне кажется, Анкалаеву могут дать ещё один бой с другим соперником, но надеюсь, что его поединок с Алексом всё же состоится.

— Что ждёт Перейру, если он поднимется в тяжёлый вес? Там Джонс, Аспиналл.

— Он сам этого, конечно, хочет, и если это сделает, то будет действительно грандиозный бой с тем же Джонсом. Но, как мы видим, Дана Уайт пока против того, чтобы Перейра поднимался, так что посмотрим.

— В случае победы и отсутствия травм как быстро ты бы хотел вернуться?

— Если всё пройдёт хорошо и я выйду из боя без травм, то хотелось бы подраться до Рамадана. Если не получится, то было бы хорошо вернуться в октагон в апреле или в июне.