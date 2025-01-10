Один удар изменил всё. Почему забуксовала карьера Павловича

1 февраля 2025 года на турнире UFC Fight Night 250, который пройдёт в Саудовской Аравии, состоится долгожданное возвращение Сергея Павловича в бою с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Для российского бойца этот поединок имеет ключевое значение, поскольку в данный момент Десантник находится в сложном карьерном положении, хотя ещё недавно считался претендентом на титул. Почему Белый Нганну переживает кризис?

Вернёмся на несколько лет назад. К ноябрю 2023 года Павлович громко заявил о себе в UFC — набил серию из шести нокаутов и даже страховал титульник между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. И благодаря таким достижениям именно ему дали шанс побороться с Томом Аспиналлом за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе. И не где-нибудь, а на турнире UFC в Нью-Йорке, которые считаются одними из наиболее важных для лиги.

К сожалению, на UFC 295 российский боец был просто уничтожен Аспиналлом за 69 секунд. Для нашего бойца это поражение стало поворотным моментом в карьере. Оглушительный успех в одну секунду обернулся таким же оглушительным разочарованием. Нокаут в настолько значимом бою сильно повлиял на Сергея и особенно на его ментальное состояние.

Тем не менее фанаты с пониманием отнеслись к поражению Белого Нганну и на тот момент ещё не записали его в «мешкобоя». Всё-таки одно поражение не является причиной для того, чтобы ставить крест на карьере. Поэтому Павлович и решился принять бой с соотечественником Александром Волковым, который стал для него фатальным.

Сергей Павлович — Александр Волков Фото: Chris Unger/Getty Images

Задолго до самого поединка у бывших спарринг-партнёров назрел заочный конфликт насчёт того, кто из них первым согласился на эту встречу. Драго старался с юмором обыграть ситуацию и подкалывал Сергея, который не понимал его шуток. В горячую стадию их противостояние перешло уже на битве взглядов, где Волков спросил Павловича «за слова».

Сам бой стал очередным разочарованием для фанатов Павловича. Сергей не показал ничего нового и был легко переигран соотечественником. К тому же стычка Десантника с Драго, который пытался подбодрить проигравшего после боя, продемонстрировала, что Павлович не умеет принимать поражения. Такое неубедительное выступление и неспортивное поведение после поединка заставили фанатское сообщество раскритиковать Сергея, который серьёзно потерял в статусе.

Выходом из сложившейся ситуации для россиянина является максимально убедительная победа в предстоящем бою с Жаирзиньо Розенстрайком. Павловичу необходимо вернуть блеск своей карьере, который был ещё совсем недавно. Для этого нужно нокаутировать суринамца или разгромить его судейским решением. В противном случае мы ещё не скоро увидим камбэк некогда устрашающего Десантника.