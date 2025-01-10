$ 30 млн для Джонса — реальность? Изучаем возможный супергонорар скандальной звезды

Наступивший 2025-й обещает подарить любителям единоборств множество новых турниров и противостояний. В самой популярной лиге ММА – UFC – за прошлый год сменилась половина чемпионов, и, кажется, эта тенденция продолжится и в ближайшие 12 месяцев.

Особняком стоит тяжёлый вес, в котором уже второй год царит двоевластие. Джон Джонс в марте 2023-го вернулся после трёхлетнего простоя, выиграл у Сириля Гана и завоевал чемпионский титул. С тех пор Боунс жил в ожидании денежного и исторического поединка со Стипе Миочичем, а вместе с ним завис и весь оставшийся дивизион. За это время британец Том Аспиналл успел стать временным чемпионом, нокаутировав Сергея Павловича, и даже защитить временный пояс, что является нонсенсом для UFC.

Таким образом, как и в начале прошлого года, в тяжёлом весе два действующих чемпиона – Джон Джонс и Том Аспиналл. И спортивная логика, конечно, говорит о том, что они должны сойтись в поединке друг с другом, чего очень хочет Аспиналл, но очень не хочет Джон Джонс. Бойцы частенько задевали друг друга в различных интервью: Том призывал Боунса принять бой, а Джонс говорил, что британец для него – откровенный ноунейм и что ему нет смысла рисковать всем в бою с Аспиналлом.

В какой-то момент риторика Джона изменилась, а точнее – после боя с Миочичем. Джонс заявил, что готов провести бой с британцем, но, конечно, с одним условием.

«Он меня раздражает, и, если я дам ему возможность сразиться со мной, я должен получить хорошую компенсацию, это должна быть просто чёртова куча денег, — сказал Джонс, отвечая на вопрос об Аспиналле на пресс-конференции после UFC 309. — Это должна быть такая сумма, чтобы результат боя не имел вообще никакого значения. Если нет — я отлично проживу без него. Он мне вообще не нужен, а вот я ему нужен. Если сегодняшний бой был последним в моей карьере — не проблема, меня это устраивает».

Джон Джонс Фото: Cooper Neill/Getty Images

В UFC стали вести с Джоном переговоры, и в СМИ всплыла сумма, которую запросил Боунс – и это астрономические для промоушена $ 30 млн. Давайте разбираться. Первое, с чем хочется сравнить эту сумму – это, конечно, с боем Хабиба и Конора, который стал самым прибыльным как для организации, так и для бойцов. По информации СМИ, базовые гонорары бойцов были не такими уж баснословными — $ 2 млн и $ 3 млн соответственно. Но, с учётом процентов от продажи платных трансляций, Макгрегор заработал порядка $ 20 млн, а Нурмагомедов – порядка $ 10 млн. Получается, что Джонс просит только базовый гонорар в три раза больше, чем Хабиб получил в целом за самый громкий бой в истории промоушена. Безумие!

Но есть одно «но» — Джона очень любит Дана Уайт. Пожалуй, даже больше, чем в своё время любил Конора – свою главную золотую корову. Президент UFC заплатил Джонсу за поединок со Стипе Миочичем $ 15 млн – колоссальные деньги для боя двух, хоть и статусных, пенсионеров, в активе которых на тот момент за три с половиной года был один поединок на двоих. И если уж Дана Уайт раскошелился на такую сумму для Джонса в поединке, в котором Боунс мало чем рисковал, то за бой с Аспиналлом боссу UFC действительно придётся платить больше.

Джонс абсолютно прав в том, что в этом поединке всем рискует только он. Что будет, если Аспиналл проиграет? Абсолютно ничего. Джон со временем уйдёт на пенсию, а Том по-прежнему будет одним из главных претендентов на титул. А вот если проиграет Джонс, то это ударит по его наследию. Ведь, по сути, хоть в графе поражений у него и есть единичка, по факту Боунс никогда и никому не проигрывал.

Гонорар в $ 30 млн – это, конечно, абсолютный рекорд, и с теми цифрами, которые получают обычные чемпионы, он даже рядом не находится. На последнем номерном турнире, например, чемпион легчайшего веса Александр Пантожа защитил титул и получил за это… почти $ 3,5 млн. И это с учётом бонуса за выступление вечера и процента с продаж платных трансляций. Почти в 10 раз меньше базового гонорара, который запрашивает Джонс. Да что там говорить, все участники мэйн-ивента UFC 310 в сумме заработали около $ 10 млн – вот и думайте, есть ли тут логика и справедливость.

Но, опять же, Джонс – звезда другой величины. Боунс давно сделал себе имя и теперь перед пенсией за поединок, в котором он вполне может проиграть, просит баснословный чек. И если действительно проблема только в этом, есть ощущение, что мы увидим этот бой – Дана Уайт найдёт для своего любимца и такую сумму.

Да, знаменитый комментатор Джо Роган уже опроверг информацию про $ 30 млн, которые может получить Джонс. Но упомянул, что попросил дать опровержение сам Уайт, который позвонил ему лично. Возможно, президент UFC просто не хочет поднимать шумиху вокруг увеличения гонорара своей суперзвезды — иначе другие чемпионы тоже потребуют повышения. Как бы то ни было, будем надеяться, что мы снова увидим Джонса в октагоне, а сколько для этого придётся потратить промоушену, нас не особо касается.