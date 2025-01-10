Рекордные суммы в карьере. Сколько заработают Махачев и Царукян за реванш

В ночь с 18 на 19 января в США состоится первый номерной турнир UFC в новом году – UFC 311. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в лёгком весе между российским чемпионом организации Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

Для бойцов это будет уже второе очное противостояние. Впервые Ислам и Арман разделили октагон в 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда Махачев забрал победу единогласным решением судей. За шесть лет Ислам превратился в одну из главных звёзд UFC, стал доминирующим чемпионом лёгкого веса и лидером рейтинга P4P, а Царукян добрался до статуса обязательного претендента и получил титульный шанс.

Интересно, что, несмотря на все свои регалии, Махачев зарабатывает в промоушене далеко не самые большие суммы среди бойцов. До того, как Ислам стал чемпионом, его заработки и вовсе были относительно звёздного статуса «плачевными» — например, за бой с Бобби Грином он получил всего около $ 200 тыс. Естественно, чемпионский статус и чемпионские бои значительно повысили доходы россиянина: за бой с Чарльзом Оливейрой за временный титул он получил примерно $ 1 млн, за два поединка с Волкановски – почти $ 3 млн. А последний бой с Дастином Порье принёс ему ещё $ 1,8 млн.

Казалось бы, Ислам – суперзвезда промоушена, но при этом он получает значительно меньше, чем мог бы. К примеру, чемпион дивизиона «мухачей» Александр Пантожа за последнюю защиту пояса получил почти $ 3,5 млн, Илия Топурия за победу над Максом Холлоуэем заработал $ 2,4 млн, Алекс Перейра за победу над восьмым номером рейтинга Халилом Раунтри получил $ 2,8 млн. Да что уж говорить, Ракель Пеннингтон, проигравшая на UFC 307 в титульном поединке Джулианне Пенье, получила… $ 1,4 млн, то есть больше, чем Ислам заработал за первый бой с Волкановски – удивительные вещи. Тут уж стоит промолчать, наверное, что Джон Джонс за пенсионерский бой со Стипе Миочичем получил примерно $ 15 млн, а за бой с Томом Аспиналлом просит $ 30 млн – хотя Ислам обходит Джонса в рейтинге P4P.

Конечно, гонорар складывается в том числе и из проданных платных трансляций, процент с которых получают участники титульных поединков. Соответственно, чем больше проданных трансляций – тем больше заработок. Многое зависит и от карда турнира. К примеру, UFC 302, на котором Махачев дрался с Порье, не баловал зрителей громкими боями. Помимо главного события, особо интересных противостояний и не было, поэтому и проданных трансляций оказалось не так много, и, соответственно, гонорар получился не таким, каким мог бы быть. Махачев заработал с платных трансляций примерно $ 200 тыс., а тот же Алекс Перейра на UFC 300 получил с платных трансляций $ 1,6 млн – вот и вся разница.

Турнир UFC 311 обещает быть куда интереснее, во всяком случае, и соглавное событие в виде титульного боя Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова тоже выглядит привлекательным для зрительской аудитории. Так что гонорар Ислама за реванш с Царукяном может стать самым прибыльным. За выход в октагон россиянин получит $ 1,5 млн, остальное – бонусы и проценты, поэтому Махачев может получить более $ 2 млн.

Для Армана же предстоящий бой точно станет самым прибыльным в карьере. За свой последний поединок против Чарльза Оливейры он получил очень скромные $ 160 тыс. (у бразильца — $ 800 тыс.), собственно, примерно, как и Махачев в предтитульном поединке. Исходя из этой же логики, можно смело предположить, что Арман получит в районе $ 1 млн, с учётом процента с продажи трансляций, что будет существенной суммой для претендента. Осталось, чтобы бойцы свои рекордные гонорары отработали сполна и показали действительно яркий поединок, который от них ждут фанаты.

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