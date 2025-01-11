UFC Fight Night 249: сразу три российских бойца на первом турнире года! LIVE

В ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт турнир UFC Fight Night 249, который станет первым в 2025 году. В рамках этого ивента выступят сразу три бойца из России.
Роман Копылов, закрывший поражение в прошлом поединке, встретится с крепким американцем Крисом Кёртисом, который совсем недавно входил в топ-15 среднего веса. Для россиянина это отличная возможность ворваться в элиту дивизиона.
Виктория Дудакова, летом прошлого года потерпевшая первое поражение в профессиональной карьере, возвращается в октагон спустя почти полгода и встретится с недавней дебютанткой промоушена Фатимой Клайн.
А непобеждённный полутяжеловес Магомед Гаджиясулов сразится с бразильцем Бруно Лопешем, подписавшимся в UFC через Претендентскую серию.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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0️⃣ На турнире выступят три непобеждённых бойца
Это уже упомянутый Нурулло Алиев, россиянин Магомед Гаджиясулов, Джейкоб Смит (у всех троих, согласно сайту Sherdog, рекорд 9-0) и Остин Баши (13-0).
Где смотреть турнир UFC Fight Night 249
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 249 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🏥 Спустя почти два года в октагон возвращается Нурулло Алиев
Вы его, вероятно, знаете, как бойца, который очень похож внешне на Хабиба я Нурмагомедова. Последний раз Алиев бился в феврале 2023 года и это был его дебют в UFC — Нурулло победил решением Рафаэля Алвеса. На предстоящем турнире соперником Алиева должен был стать Янал Ашмоз, но он выбыл из-за травмы, а на замену вышел Джо Солецки.
Дата и время турнира UFC Fight Night 249
Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex». Начало ивента запланировано на 00:00 мск, бои основного карда стартуют в 03:00 мск.
🔝 Тренер Дудаковой: мы — большой андердог, но готовы удивить
Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался о предстоящем поединке россиянки с американкой Фатимой Клайн, который состоится 12 января на турнире UFC Fight Night 249.
«Когда Вика выигрывала в борьбе, то менеджер залез в голову и ей, и мне, что нужно побеждать зрелищно, как Топурия, например. И уговорил в первую очередь Викторию. А когда спортсмен хочет, особенно женщина, то тяжело переубедить. Вектор нашего развития немного сместился на ударную технику, но сейчас Вика сама поняла, что её конёк — мощь, давление, прессинг. Всё то, что у неё было до попадания в США. На Претендентской серии мы дрались с девочкой, которая сейчас чемпионка в KSW, тогда она была андердогом, и сейчас мы большой андердог. Но мы готовы удивить», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Полный кард турнира UFC Fight Night 249
Основной кард:
Маккензи Дёрн — Аманда Рибас;
Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис;
Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда;
Крис Кёртис — Роман Копылов;
Кристиан Родригес — Остин Баши;
Пунаэле Сориано — Урош Медич.
Предварительный кард:
Хосе Джонсон — Фелипе Бунес;
Марко Тулио — Игорь Потеря;
Тиаго Мойзес — Трей Огден;
Престон Парсонс — Джейкоб Смит;
Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри;
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес;
Фатима Клайн — Виктория Дудакова;
Нурулло Алиев — Джо Солецки.