UFC Fight Night 249: сразу три российских бойца на первом турнире года! LIVE

В ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт турнир UFC Fight Night 249, который станет первым в 2025 году. В рамках этого ивента выступят сразу три бойца из России.

Роман Копылов, закрывший поражение в прошлом поединке, встретится с крепким американцем Крисом Кёртисом, который совсем недавно входил в топ-15 среднего веса. Для россиянина это отличная возможность ворваться в элиту дивизиона.

Виктория Дудакова, летом прошлого года потерпевшая первое поражение в профессиональной карьере, возвращается в октагон спустя почти полгода и встретится с недавней дебютанткой промоушена Фатимой Клайн.

А непобеждённный полутяжеловес Магомед Гаджиясулов сразится с бразильцем Бруно Лопешем, подписавшимся в UFC через Претендентскую серию.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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