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UFC Fight Night 249, 12 января 2025, где смотреть, онлайн-трансляция, Копылов — Кертис, Дудакова — Клайн, Гаджиясулов

UFC Fight Night 249: сразу три российских бойца на первом турнире года! LIVE
Яхья Гасанов
UFC Fight Night 249: Копылов — Кёртис, Дудакова
Комментарии
Ждём побед от Копылова, Дудаковой и Гаджиясулова.

В ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт турнир UFC Fight Night 249, который станет первым в 2025 году. В рамках этого ивента выступят сразу три бойца из России.

Роман Копылов, закрывший поражение в прошлом поединке, встретится с крепким американцем Крисом Кёртисом, который совсем недавно входил в топ-15 среднего веса. Для россиянина это отличная возможность ворваться в элиту дивизиона.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов
12 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Крис Кёртис
Не началось
Роман Копылов

Виктория Дудакова, летом прошлого года потерпевшая первое поражение в профессиональной карьере, возвращается в октагон спустя почти полгода и встретится с недавней дебютанткой промоушена Фатимой Клайн.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Фатима Клайн — Виктория Дудакова
12 января 2025, воскресенье. 00:25 МСК
Фатима Клайн
Не началось
Виктория Дудакова

А непобеждённный полутяжеловес Магомед Гаджиясулов сразится с бразильцем Бруно Лопешем, подписавшимся в UFC через Претендентскую серию.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес
12 января 2025, воскресенье. 00:50 МСК
Магомед Гаджиясулов
Не началось
Бруно Лопес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Разговор с Гаджиясуловым в преддверии боя:
«Хабиб очень сильно загоняет, это его тренерский подход». Интервью с россиянином из UFC
Эксклюзив
«Хабиб очень сильно загоняет, это его тренерский подход». Интервью с россиянином из UFC

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 249 Дата и время турнира UFC Fight Night 249 Полный кард турнира UFC Fight Night 249
Live Яхья Гасанов

0️⃣ На турнире выступят три непобеждённых бойца

Это уже упомянутый Нурулло Алиев, россиянин Магомед Гаджиясулов, Джейкоб Смит (у всех троих, согласно сайту Sherdog, рекорд 9-0) и Остин Баши (13-0).

09:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 249

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 249 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:48 Яхья Гасанов

🏥 Спустя почти два года в октагон возвращается Нурулло Алиев

Вы его, вероятно, знаете, как бойца, который очень похож внешне на Хабиба я Нурмагомедова. Последний раз Алиев бился в феврале 2023 года и это был его дебют в UFC — Нурулло победил решением Рафаэля Алвеса. На предстоящем турнире соперником Алиева должен был стать Янал Ашмоз, но он выбыл из-за травмы, а на замену вышел Джо Солецки.

09:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC Fight Night 249

Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с 11 на 12 января в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex». Начало ивента запланировано на 00:00 мск, бои основного карда стартуют в 03:00 мск.

09:48 Яхья Гасанов

🔝 Тренер Дудаковой: мы — большой андердог, но готовы удивить

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался о предстоящем поединке россиянки с американкой Фатимой Клайн, который состоится 12 января на турнире UFC Fight Night 249.

«Когда Вика выигрывала в борьбе, то менеджер залез в голову и ей, и мне, что нужно побеждать зрелищно, как Топурия, например. И уговорил в первую очередь Викторию. А когда спортсмен хочет, особенно женщина, то тяжело переубедить. Вектор нашего развития немного сместился на ударную технику, но сейчас Вика сама поняла, что её конёк — мощь, давление, прессинг. Всё то, что у неё было до попадания в США. На Претендентской серии мы дрались с девочкой, которая сейчас чемпионка в KSW, тогда она была андердогом, и сейчас мы большой андердог. Но мы готовы удивить», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

09:47 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 249

Основной кард:

Маккензи Дёрн — Аманда Рибас;
Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис;
Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда;
Крис Кёртис — Роман Копылов;
Кристиан Родригес — Остин Баши;
Пунаэле Сориано — Урош Медич.

Предварительный кард:

Хосе Джонсон — Фелипе Бунес;
Марко Тулио — Игорь Потеря;
Тиаго Мойзес — Трей Огден;
Престон Парсонс — Джейкоб Смит;
Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри;
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес;
Фатима Клайн — Виктория Дудакова;
Нурулло Алиев — Джо Солецки.

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