Даже пожар не отменит UFC 311. Почему промоушен готов к любой ситуации

До турнира UFC 311, в рамках которого свои титульные бои должны провести Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов, остаётся неделя, и разговоров об этом ивенте действительно очень много. Правда, в первую очередь обсуждения касаются возможной отмены или переноса турнира.

Что происходит?

Всё дело в самом разрушительном пожаре в истории Лос-Анджелеса, который бушует с 7 января. Есть погибшие, а эвакуировать пришлось больше 200 тысяч людей. Были уничтожены дома многих звёзд шоу-бизнеса, а спортивные и развлекательные мероприятия в этих окрестностях тоже находятся под угрозой. Очаги пожара не так далеко до Инглвуда, где должен пройти UFC 311. А проблем добавляет и то, что воздух в этих окрестностях пропитан гарью.

Уже два матча баскетбольных «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» из-за пожаров перенесли на другие даты, отменили встречу «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, а вот игра НФЛ между «Лос-Анджелес Рэмз» и «Миннесотой Викинг» состоится в Аризоне, а пройти она должна была буквально в несколько шагах от «Intuit Dome», где запланирован ивент UFC. Также на этой арене должен был пройти концерт Рода Уэйна, но он также был отменён.

Каковы шансы на то, что турнир отменится?

На данный момент от UFC не последовало никаких заявлений о переносе либо отмене турнира. Так как ситуация с пожаром постепенно выправляется, в промоушене ждут, время у них есть. А на этот турнир многое поставили, это первый турнир ММА в «Intuit Dome», а помимо двух громких титульников, там собран очень мощный кард. Отмена ивента, в принципе, самый маловероятный исход. В крайнем случае это будет перенос турнира в другой город, а именно в Лас-Вегас на привычную для себя «T-Mobile Arena».

Битва взглядов Ислама Махачева и Армана Царукяна Фото: Getty Images

Об этом же сообщает авторитетный журналист Ариэль Хельвани: «В UFC прошли переговоры о статусе турнира UFC 311. На данный момент он запланирован на арене «Intuit Dome» в Инглвуде, штат Калифорния, который сейчас охвачен лесными пожарами. На данный момент местом проведения турнира всё ещё остаётся Инглвуд. В UFC следят за ситуацией и готовы перенести ивент в другое место, если потребуется. О переносе на другую дату речи не идёт. Первый кандидат на замену — Лас-Вегас, «T-Mobile Arena» не забронирована на 19 января».

По счастливому совпадению клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на следующей неделе отправится на выездную серию, и арена будет свободна на тот случай, если UFC понадобится экстренно переносить турнир. Если бы и «T-Mobile Arena» была занята, то на самый крайний случай есть «Apex». То есть в этом случае у лиги всё схвачено, они готовы к форс-мажорным обстоятельствам.

Арена «Intuit Domе» при этом утверждает, что UFC 311 ничего не угрожает и он пройдёт в намеченные сроки и в назначенном месте.

Приходилось ли раньше отменять или переносить турниры UFC?

Приходилось, но не из-за стихийных бедствий. Не всегда промоушен был готов к непредвиденным обстоятельствам. Последний раз отменялся турнир UFC 233 в 2019 году, который должен были возглавить титульный бой между Генри Сехудо и Ти Джеем Диллашоу. Этот бой сдвинули на ивент UFC Fight Night 143, который прошёл в Бруклине на неделю раньше. Всё получилось так из-за контракта UFC с ESPN, вступившего в силу именно перед бруклинским ивентом. Чтобы дебютный турнир впечатлил нового бродкастера, его усилили титульником, пожертвовав номерным UFC 233. Его тоже пытались спасти с помощью Тайрона Вудли, однако тогда чемпион не был готов биться из-за травмы. В итоге UFC 233 просто отменили, но при этом порядок номерных турниров не нарушили, следом провели UFC 234. А запланированные бои разбросали по другим кардам.

Это была не первая отмена турнира UFC в истории. Впервые это случилось в 2012 году, когда Дэн Хендерсон выбыл из поединка с Джоном Джонсом на UFC 151. Этот титульный бой должен был возглавить турнир, на замену вызвался Чейл Соннен, но Джонс отказался с ним биться, а Дана Уайт заявил, что Джон «убил турнир». В 2014 году отменился UFC 176, который должны были возглавить Жозе Альдо и Чед Мендес. Бразилец получил травму за месяц до ивента, а уже через несколько дней было объявлено об отмене турнира, так как в UFC не смогли найти замену титульному бою.

Джон Джонс Фото: Getty Images

Были в истории UFC и экстренный перенос турнира из одного города в другой. Турнир UFC 232 с главным боем Джон Джонс — Александр Густафссон должен был пройти в Лас-Вегасе, но в допинг-пробе чемпиона обнаружили запрещённый препарат туринабол, из-за которого его ранее уже дисквалифицировали на 15 месяцев. Так как Атлетическая комиссия штата Невада не успевала завершить расследование по этому инциденту до намеченной даты турнира, то ивент перенесли в Инглвуд, и Джонс без проблем отбился и победил Густафссона нокаутом в третьем раунде.

Также был случай, когда UFC 208 в Анахайме перенесли с 21 января на август, так как к назначенной дате не было мейн-ивента (в итоге турнир прошёл в Лос-Анджелесе), а следующий номерной турнир UFC 209 в Бруклине переименовали в UFC 208 и спокойно пошли дальше.

Резюмируя, на данный момент почти нет шансов на то, что UFC 311 будет полностью отменён, так как у промоушена есть пространство для манёвра. Более того, пока никто даже не планирует уходить из Инглвуда. Пожары уменьшаются, а значит, угроз для проведения турнира тоже всё меньше. Возможно, уже после предстоящего турнира UFC Fight Night 249 Дана Уайт сделает соответствующее заявление и окончательно успокоит болельщиков.