Рекордная защита Махачева и первый титульник Умара Нурмагомедова. Где смотреть UFC 311

Дата и время турнира UFC 311 с боями Махачева и Нурмагомедова

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, который украсят титульные поединки с участием россиян.

Главным событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Впервые они встретились в октагоне почти шесть лет назад, и тогда победа осталась за Исламом.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

А откроет ивент бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

Также стоит обратить внимание на поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.

Предварительный кард турнира UFC 311 стартует в 2:00 мск. Бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Прямая трансляция турнира UFC 311 с титульными боями Махачева и Нурмагомедова

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира UFC 311 с боями Махачева и Нурмагомедова

Основной кард:

Ислам Махачев — Арман Царукян;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер.

Предварительный кард:

Джонни Уокер — Богдан Гуськов;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Закари Риз — Седрик Дюма;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернандо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Материалы о турнире UFC 311 с боями Махачева и Умара

Прогноз на бои Махачев — Царукян и Двалишвили — Нурмагомедов

Российский тренер Гасанали Гасаналиев поделился мнением о предстоящих титульных боях на UFC 311.

«Это высококлассные бойцы. Да, есть наработки в ударке, в борьбе, в грэпплинге, в физической и функциональной подготовке, но я никогда не тренировал ни Ислама, ни Армана, поэтому не могу ничего сказать о навыках. То, что видишь по ТВ — одно, большинство бойцов не показывают весь свой арсенал в боях, это тяжело. Ислам — фаворит, примерно 60 на 40. Они дрались пять лет назад, но тогда Ислам болел, о чём многие говорят. Здесь, в Вегасе, многие специалисты, которые знают Ислама, сомневаются в этом поединке. Но Махачев всё равно фаворит. В бою Умара и Мераба фаворитом будет Нурмагомедов. Борьба у Мераба, может быть, чуть лучше, но не факт. А в стойке и в грэпплинге Умар лучше. Нурмагомедов — фаворит, но не всё бывает так, как изначально есть на бумаге. Я не участвовал в тренировочном процессе, тяжело судить. Все всё умеют, а от лаки-панча никто не застрахован», — сказал Гасаналиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Экс-соперник Умара Кори Сэндхаген верит в победу Нурмагомедова над Двалишвили: «Думаю, что Умар, вероятно, победит. Я просто не вижу для Мераба способов достижения победы. Не думаю, что Двалишвили сможет с ним работать в стойке, проводить тейкдауны и контролировать, как он делал это с О’Мэлли и другими парнями. Умар, скорее всего, будет защищаться от многих попыток перевода, держать бой в стойке. Люди не понимают, насколько Умар быстр, насколько он хорош и насколько неожиданны его удары ногами. Бой с таким парнем, как Мераб, станет для него хорошей возможностью немного покрасоваться. Кроме того, поскольку Двалишвили много болтает дерьма, я бы хотел посмотреть, как его немного «накажут», дав в соперники парня, который имеет борцовскую базу, но не будет бороться. Так что сейчас я в команде Умара».

А российский боец Вячеслав Василевский считает, что Царукян навяжет конкуренцию Махачеву, но при этом Ислам уверенно победит.

«Махачев победит. Бой будет конкурентный, но всё же вижу стабильную победу на классе от Ислама. Даже более стабильную, чем в первом бою. Думаю, поединок пройдёт все пять раундов. Несмотря на то что Арман сильно спрогрессировал с первого боя, базовых, фундаментальных навыков у Махачева больше. Я думаю, что это будет конкурентный поединок, но в одни ворота, в пользу Ислама», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.