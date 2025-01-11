«Заслужу титул «Орёл». Умар Нурмагомедов превзойдёт рекорд Хабиба

В ночь с 18 на 19 января в США состоится турнир UFC 311. По его итогам в промоушене может появиться новый российский чемпион: Умар Нурмагомедов оспорит пояс в легчайшем весе в бою против Мераба Двалишвили.

Дата рождения: 3 января 1996 года

Место рождения: Кизилюрт, Россия

Рост: 173 см

Размах рук: 175 см

Весовая категория: легчайшая

Команда: Eagles MMA

Прозвище: Молодой Орёл

Представитель новой школы

Умар родился в Дагестане и, конечно, имея фамилию Нурмагомедов, с детства начал заниматься спортом. Изначально это была вольная борьба, ещё когда он жил в родном селе. Однако затем Умар переключился на тайский бокс, что во многом отличало его от других выходцев из Дагестана. Он был представителем новой школы и уже с юности старался не зацикливаться на одной борьбе, а становился универсальным бойцом, заточенным именно под смешанные единоборства. Опять же, в отличие от, например, Хабиба или Ислама, Умар практически не выступал в любительском спорте, не выступал на турнирах по боевому самбо – он был сразу нацелен именно на смешанные единоборства и дебютировал в профессионалах в 20 лет.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Нурмагомедов уже с первых поединков показал свой потенциал, одержав четыре досрочные победы на старте карьеры. Потом, правда, случился «судейский» период, где Умар пять раз выиграл именно решением, но при этом не было ни одного поединка, в котором победа Нурмагомедова была бы спорной – он забирал их без каких-либо вопросов. Более того, на данный момент в активе Умара не только идеальный рекорд 18-0, но и идеальный рекорд по раундам – 42-0. Фантастические цифры: он не отдал оппонентам ни одного раунда на данном этапе карьеры.

Хабиб 2.0

Конечно, когда твоя фамилия Нурмагомедов и когда в твоём углу находится Хабиб, сравнений с именитым родственником не избежать. Умар даже получил прозвище Молодой Орёл – думаем, объяснять, откуда оно взялось, не нужно. Но многие называют Умара продвинутой версией Хабиба – и это уже ближе к правде.

Сходства, безусловно, есть, и они в основном заключаются в высоком уровне борцовской подготовки. Умар ничего не выдумывает, не изобретает велосипед, а отлично умеет исполнять проход в ноги – в целом ему этого хватает. В партере, кстати, тоже прослеживается школа Хабиба: забрать спину, заправить ноги и пытаться выйти на приём – именно такой план использует Нурмагомедов.

Борьба часто приходит Нурмагомедову на помощь, когда что-то идёт не так в стойке. Например, в бою с Бекзатом Алмаханом Умар едва не побывал в нокдауне, но сумел вовремя перевести соперника в партер и забрать раунд за счёт контроля и работы в партере. А в поединке с Кори Сэндхагеном именно успешные тейкдауны в стартовых раундах приносили Умару успех в близких отрезках.

Но при этом Умар куда серьёзнее Хабиба подготовлен к работе в стойке. И бой с тем же Сэндхагеном является очень показательным в этом плане. Дело в том, что Кори – один из лучших ударников дивизиона, который имеет достаточно внушительные габариты для этой весовой категории. И тягаться с ним в стойке довольно сложно. Однако Умар переработал его и в ударной технике: 123 на 80 по ударам, 98 на 71 по акцентированным ударам – всё в пользу Нурмагомедова. А ведь это была первая серьёзная проверка в карьере Умара.

Проблемы со здоровьем

Умар мог получить титульный поединок гораздо раньше, но сказывались проблемы со здоровьем, которые преследуют его всю карьеру в UFC. То стафилококк, то коронавирус, то травмы — Умар очень часто слетал с поединков. С тем же Кори Сэндхагеном Нурмагомедов должен был подраться ещё летом 2023 года, но лёг на операцию. Благо Сэндхаген дал Умару второй шанс и проложил ему дорогу к титулу.

Бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена Фото: Josh Hedges/Getty Images

2024 год стал для Нурмагомедова прорывным, он избежал срывов, одержал две победы и получил титульный. А 2025-й обещает быть для Умара ещë более успешным, ведь уже через неделю Нурмагомедов проведёт титульный бой. И, кажется, это тот самый момент, когда из прозвища Умара стоит убрать слово «молодой»: 18-0, 6-0 в UFC — Умар вполне готов выйти из тени именитого родственника.

«Думаю, 19 января я заслужу титул «Орёл». Больше не «Молодой Орёл», а просто «Орёл». А Хабиб — «Старый Орёл», — сказал Умар.