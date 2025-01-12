Проиграла и ударила тренера после боя. Дудакова потерпела второе поражение в UFC

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» проходит первый турнир года UFC Fight Night 249. В рамках этого ивента, помимо прочих, выступила россиянка Виктория Дудакова, которая встречалась в октагоне с американкой Фатимой Клайн.

На бумаге это было классическое противостояние ударницы и бойца с борцовской базой, и Дудакова подходила к поединку в качестве очень серьёзного андердога. В первую очередь из-за того, что предыдущий бой у россиянки совершенно не получился. Там Виктория уступила решением середняку Сэм Хьюз и потерпела первое поражение в профессиональной карьере. До этого у Дудаковой было восемь побед, в том числе две – под эгидой UFC, и в новом поединке она была намерена вернуться на победную тропу.

Для Клайн бой с Дудаковой был вторым в рамках промоушена. Американка дебютировала в UFC летом прошлого года, выйдя на коротком уведомлении в поединке с Жасмин Ясудавичус и потерпев первое поражение в карьере. До этого Клайн выступала в промоушенах Invicta и Cage Fury, где всего за два боя стала двойной чемпионкой. Фатима преимущественно ставит на ударку, и в этом поединке Дудакова должна была устроить проверку навыкам американки в партере.

Девушки начали с осторожных пристрелок, а спустя 30 секунд Дудакова пошла бороться и завязала соперницу в клинче, но уложить Клайн удалось только со второй попытки. Фатима здорово защищалась на земле и в итоге сама вышла в топ-позицию, откуда смогла нанести несколько мощных ударов. Дудакова сориентировалась и из позиции снизу чуть не вышла на кимуру, но в целом американка чувствовала себя уверенно.

Второй раунд Дудакова сразу начала с борьбы. Клайн справилась и снова оказалась сверху, но на этот раз – без ущерба для россиянки, которая оформила неплохой свип, а затем упустила Фатиму в фулл-маунт. Виктория выбралась и из этого положения, но позволяла легко себя сбрасывать и не могла навязать контроль. Не хватало ударов, а Клайн сумела рассечь Дудаковой лоб. Более того, следом Фатима просто забила россиянку в партере до технического нокаута.

Виктория Дудакова — Фатима Клайн Фото: Chris Unger/Getty Images

К сожалению, Дудакова терпит второе поражение кряду и ставит большой вопрос на своей дальнейшей карьере в UFC. Сразу после боя Виктория в сердцах ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева, когда он попытался её утешить. Так что, возможно, тут будет скандал. А Клайн оформила дебютную победу под эгидой главного ММА-промоушена мира.