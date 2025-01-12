Скандальная победа Копылова. Россиянин нокаутировал соперника, но рефери поторопился?

В Лас-Вегасе состоялся первый в 2025 году турнир главного промоушена мира — UFC Fight Night 249. В рамках бойцовского вечера свои поединки провели сразу несколько российских спортсменов, в том числе и представитель среднего веса Роман Копылов. В соперниках у него оказался американец Крис Кëртис.

32-летний Роман Копылов выступает в UFC с 2019 года. В лигу он пришёл в качестве чемпиона Fight Nights Global, но стартовал неудачно. Сначала он проиграл Карлу Роберсону удушающим приёмом, потерпев первое поражение в карьере, а следом уступил соотечественнику Альберту Дураеву.

Оказавшись на грани увольнения, Роман сумел реабилитироваться в глазах руководства лиги и показал, что пришёл в UFC не просто отбыть номер. Копылов выдал серию из четырёх побед подряд, все они были одержаны нокаутами на любой вкус. Казалось, что теперь россиянин точно окажется в топ-15 рейтинга, и дела пойдут в гору, но Роман согласился выйти на коротком уведомлении против американца Энтони Эрнандеса, и затея оказалась провальной. Копылов вновь проиграл удушающим и был вынужден начинать всë заново.

В последнем поединке россиянин ещё раз доказал свою состоятельность: в непростом бою он одолел Сезара Алмейду, в резюме которого есть победа над самим Алексом Перейрой в кикбоксинге. И получил в соперники не менее серьёзного бойца — Криса Кëртиса.

Американец оказался в ММА на семь лет раньше Копылова, но при этом в UFC попал на два года позже. Стартовав с трёх побед, Кёртис стал пробуксовывать, чередуя победы и поражения. В последних шести поединках у него три поражения и один бой, признанный несостоявшимся. Но стоит сказать, что и оппозиция у Криса была солидная. Всего в ММА у опытного американца 42 поединка и 31 победа в них. Кёртис должен был стать тем парнем, который проложит Копылову путь в топ-15.

Копылов начал поединок с дистанции, хорошо работал джебом и киками по этажам. Очень неплохо Роман действовал передней рукой и в целом сериями на руках. Кёртис тоже в основном работал руками, пытался сокращать дистанцию, но джеб россиянина сдерживал Криса. Довольно плотный и близкий получился первый раунд, американец старался оказывать давление, но Копылов в своих атаках был эффективнее, раз за разом доставая Кёртиса с дистанции.

Второй раунд вновь начался с разменов на руках, причëм оба бойца доносили свои удары до цели. Кёртис стал больше попадать, сумел нанести россиянину сечку и завладел инициативой. Крис будто бы нащупал свою дистанцию, в то время, как Копылов, напротив, стал действовать пассивно и менее эффективно. Роман отметился попаданием в пах, но Кёртис через небольшую паузу продолжил бой. Правда, вскоре Крису вновь потребовалась пауза, на этот раз после тычка в глаз от россиянина. За полторы минуты до конца отрезка Копылов донёс несколько хороших двоек, но развить успех не сумел, забрав при этом концовку раунда.

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И третий раунд также начался с разменов на руках, Копылов отметился неплохими попаданиями, добавлял к сериям лоу-кики. Кёртис продолжал действовать наскоками через джеб, пытаясь сокращать дистанцию. Инициатива вновь вернулась к россиянину, Роман жёстко попал через руку, и Криса «болтануло», правда, рисковать Копылов не стал и не бросился на добивание. Кёртис восстановился и стал отвечать, но за полторы минуты до гонга россиянин провёл первый тейкдаун в поединке. Американец сумел подняться, пропустив на выходе хай-кик. Казалось, что бой идёт к судейскому решению, и неизвестно, чем бы всё это завершилось. Но за три секунды до конца поединка россиянин выбросил хай-кик, Крис рухнул на пол, а рефери принял решение остановить бой за одну секунду до гонга, зафиксировав победу россиянина. Кёртис находился в сознании и сразу после остановки агрессивно высказывал недовольство остановкой, но бой был завершён. Яркий поединок в исполнении бойцов, фантастическая победа Романа Копылова, который заслужил своё место в топ-15.