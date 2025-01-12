Пощёчина тренеру и разгром от середняка. Почему рушится карьера Дудаковой?

Несколько часов назад в Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 249. Одной из первых на турнире выступила Виктория Дудакова — наша талантливая соотечественница, полтора года назад подписавшая контракт с главным промоушеном планеты. И начала в лиге Дудакова просто блестяще — она по очереди победила Истелу Нунес и Джин Ю Фрей, пусть в одном поединке ей и помогла быстрая травма соперницы. Но потом случилось обидное поражение в бою с далеко не самой звёздной Сэм Хьюз, ставшее первым в профессиональной карьере Дудаковой.

На турнире в Вегасе россиянке нужно было показать себя как можно лучше, но лёгкой прогулки не ожидалось: в качестве соперницы была получена крепкая Фатима Клайн. И Дудакова вчистую уступила, проиграв во всех аспектах. Даже в борьбе, которая считается козырем россиянки, сильнее оказалась британка. Больше того, во втором раунде Дудакова и вовсе впервые в карьере уступила нокаутом, оказавшись буквально забита мощными кулаками соперницы в партере. Поражение получилось откровенно разгромным.

Но ещё более тяжёлое впечатление оставила реакция Дудаковой на неудачу. Когда тренер Гасанали Гасаналиев попытался утешить свою подопечную, Виктория отвесила ему пощёчину, сказав, что тому было на неё «пофигу». К чести тренера, тот повёл себя хладнокровно и не стал развивать скандал дальше. Однако публичный конфликт уже случился — это явно не то, что нужно сейчас Дудаковой. Эмоции эмоциями, но нужно уметь держать себя в руках даже после такого поражения. Возможно, Гасаналиев, с точки зрения Виктории, действительно где-то недоработал. Так почему нельзя было поговорить после выхода из октагона?

Есть ощущение, что россиянка просто не выдержала давления и уровня ожиданий — прежде всего своих собственных. До первого поражения у Дудаковой всё шло даже слишком хорошо: эффектная девушка с хорошо поставленной речью ворвалась в UFC с двух побед и, возможно, поверила, что так будет всегда. Увы, на самом деле спортивный уровень Виктории пока недостаточен, чтобы спокойно проходить хотя бы середняков элитного промоушена. Но нашей соотечественнице всего 25 лет — времени для того, чтобы вырасти над собой, достаточно. Причём как в спортивном, так и в психологическом плане.

Главное, чтобы руководство UFC не спешило с увольнением Дудаковой. Два поражения подряд от не самых сильных соперниц вполне могут стать причиной для досрочного расторжения контракта с россиянкой. Вдобавок скандал с тренером, который точно не красит Викторию и может негативно повлиять на репутацию в промоушене. Будем надеяться на усилия менеджмента, который у россиянки на хорошем уровне. Дудакова точно имеет потенциал, чтобы вернуться сильнее и всё-таки стать грозной силой. Однако впереди много работы.