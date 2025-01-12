Махачев — лучший российский боец в истории? У него нет слабых мест

В ночь с 18 на 19 января состоится масштабный турнир UFC 311. В главном событии вечера свою очередную защиту пояса чемпиона в лёгком весе проведёт российский боец Ислам Махачев, который разделит клетку с Арманом Царукяном.

Махачев и Царукян встретятся друг с другом уже во второй раз. Впервые они провели бой на турнире UFC в Санкт-Петербурге в 2019 году, тогда Ислам забрал победу судейским решением. На тот момент в дивизионе правил Хабиб Нурмагомедов, но Орёл практически в каждом интервью говорил, что именно Ислам — будущее лёгкого веса. Правда, многие списывали эти слова на дружеские, практически родственные отношения бойцов. Да и Махачев на тот момент не особо впечатлял и во многом находился в тени старшего товарища. Однако за шесть лет ситуация кардинально изменилась: Махачев является доминирующим чемпионом в лёгком весе, возглавляет рейтинг P4P и уже сравнялся с Хабибом по количеству защит пояса.

Имя: Ислам Махачев

Дата рождения: 27 октября 1991 года

Место рождения: Махачкала, Россия

Рост: 178 см

Размах рук: 178 см

Весовая категория: лëгкая

Место в рейтинге UFC: чемпион

Команда: Eagles MMA

Прозвище: –

Ислам дебютировал в UFC в 2015 году, победив Лео Кунца, а вот затем последовало первое и единственное поражение Махачева в карьере: Адриано Мартинс поймал россиянина и отправил его в нокаут правым боковым. Интересно, что Царукян пригласил Мартинса в свой лагерь перед реваншем с Исламом, хотя карьера бразильца так особо и не сложилась после неожиданного успеха.

Зато сложилась у Махачева. Ислам грамотно взял паузу на год и запустил феноменальную победную серию: сейчас на счету россиянина 14 побед подряд, официально больше было в промоушене только у Камару Усмана (15) и Андерсона Силвы (16).

Если оглянуться назад, то в начале пути в UFC Махачев не был каким-то выдающимся бойцом, который выделялся бы из толпы. Много суеты, несколько несуразная работа в стойке — Ислам не напоминал перспективного проспекта, который станет одним из лучших бойцов за всю историю. Но сейчас у россиянина просто нет слабых мест.

Для начала нужно отметить, что Ислам очень сильно подтянул стойку. Пересмотрите бой россиянина с Мартинсом и его поединок с Дастином Порье — просто абсолютно два разных бойца выступали под фамилией Махачев. Россиянин здорово поставил бокс, стал чаще бить ногами по разным этажам, много комбинировать. Он превратился из однобокого борца из Дагестана в одного из лучших универсалов мира.

К тому же борьба Махачева отличается, например, от борьбы Хабиба. Это не только взрывные проходы в ноги — Ислам работает куда разнообразнее. Здесь сказывается большая база самбо и дзюдо: россиянин и подсечки с зацепами в клинче использует, и красиво подхват может ввернуть, поэтому сближаться с ним крайне опасно для соперников. Здесь же добавляем навыки Махачева в джиу-джитсу: какими только приёмами не побеждал Ислам на земле. Причём он вынуждал сдаваться даже Чарльза Оливейру, который считается одним из лучших джитсеров в ММА.

Вдобавок Ислам очень феноменально прокачал физическую силу. Просто даже визуально сравните то, как выглядел Ислам в начале пути и как он выглядит сейчас. А фотографии спины Махачева с разных ракурсов во время боёв и вовсе сравнивают с какими-то изображениями супергероев Марвел. Белал Мухаммад, который сейчас владеет поясом в полусреднем весе, заявлял, что Ислам настолько силён, что в целом может конкурировать и в среднем весе на чемпионском уровне. Что уж говорить про лёгкий вес.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Ну и Махачев, конечно, стал безумно уверенным в себе бойцом. Возможно, все огрехи в технике на старте карьеры в UFC были связаны как раз с волнением. Причём как в клетке, так и за её пределами. Махачев был протеже Хабиба, Нурмагомедов управлял им из угла, переводил его слова в интервью после боя. Сейчас же Ислам спокойно болтает в подкастах на английском с тем же Деметриусом Джонсоном или Даниэлем Кормье, а в клетке Махачев излучает какую-то феноменальную уверенность в своих силах. Россиянин, будучи чемпионом, согласился на условия Волкановски, полетел в Австралию и выиграл у первого номера P4P на его территории. Ислам согласился рубиться в стойке с одним из самых опасных ударников дивизиона Дастином Порье, хотя вполне мог закончить всë на земле ещё в первых раундах. Кажется, Ислам уже сам придумывает себе дополнительные вызовы, потому что без этого ему уже неинтересно.

26-1, 15-1 в UFC, три защиты чемпионского пояса, лидер рейтинга P4P. Ислам действительно один из лучших российских бойцов ММА за всю историю, если уже не лучший. А ведь у него ещё есть время до пенсии. Победа над Царукяном сделает его лучшим российским бойцом по количеству защит титула UFC, а дальше можно будет и о втором поясе думать. Но сначала, конечно, нужно пройти Армана. Несомненно, Махачев подойдёт к поединку предельно мотивированным и собранным, чтобы в очередной раз доказать свой высочайший уровень.