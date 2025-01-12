«В первом бою было максимум 70%». Что Бетербиев может улучшить в реванше с Биволом

Казалось бы, что долгожданный поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе прошёл совсем недавно, а уже подходит время реванша. Чуть больше месяца остаётся до второго боя, который обещает быть грандиозным. Это при том, что и первый поединок по своему накалу и зрелищности совсем не разочаровал.

Но в реванше вполне может измениться картина боя. Например, тренер Артура Бетербиева Нурипаша Талибов считает, что его подопечный подготовится лучше, чем в октябре: «У нас есть свои задумки. Артур был не очень готов в связи с операцией, поэтому в функциональном плане ему можно прибавить. Думаю, в реванше Артур выступит лучше. Готовность Бетербиева в первом поединке? 60%. Максимум — 70%. Он не был готов функционально, а это его козырь. Он здоровый парень. Для него 12 раундов — легко. А тогда… Почему Артур чуть позже включился — он не был готов функционально. Поэтому он и страховался».

Разумеется, тренер говорит об операции на колене, ведь весной прошлого года Артур порвал мениск, и бой с Биволом перенесли с июня на октябрь. При этом изначально говорилось, что Бетербиеву потребуется примерно полгода только на восстановление, не считая полноценного лагеря под сложного соперника. А в итоге россиянин вышел на ринг уже через пять месяцев после травмы. Частично это действительно могло сказаться и на поединке, и, разумеется, на тренировочном процессе — Артура банально не могли полноценно нагружать.

Если вернуться к самому бою, то Бетербиев действительно начал довольно пассивно, что для него непривычно. Насколько это влияние травмы, а не возраста (Артуру будет 40 лет к моменту реванша) — неизвестно. Потому что паузы в боях у Бетербиева уже прослеживались и ранее. Просто он «отдыхал» в другие отрезки. К примеру, в бою с Каллумом Смитом Артур сначала задал высокий темп, затем взял передышку, а потом снова включился и нокаутировал соперника. Но, без сомнений, если Бетербиев и правда был не до конца готов к первому бою, то в реванше стоит ждать ещё более агрессивного выступления от него. Для постоянно прессингующего боксёра физика очень важна.

Что ещё может улучшить Артур в реванше, кроме функциональной подготовки? В первую очередь надо вспомнить, что победа в первом поединке получилась спорной. Во всяком случае, для общественности. То есть считается, что Бетербиев не сделал достаточно для победы.

Бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола Фото: Getty Images

В первую очередь это связано с тем, что Артур непривычно мало попадал — 137 раз против 142 у Бивола, но Дмитрий выбросил на 259 попыток меньше, так что в процентном соотношении был гораздо лучше в этом аспекте. К примеру, в бою с Каллумом Смитом Бетербиев попал 182 раза (при том что бой закончился в седьмом раунде), а в поединке с Энтони Ярдом — 136 (бой остановили в восьмом раунде). Разница налицо.

Да, при этом даже удары Бетербиева в блок — это угроза. Об этом после боя говорил и сам Бивол: «Очень тяжёлые удары, конечно, у него. Особенно правой. Гематома под глазом возникла от всех этих ударов, которые я принимал в блок. Они прямо сквозь руку аж до пяток проходили, если честно. Когда не успеваешь напрячь руку, то через расслабленную руку всё туда залетает. У всех удары разные: у кого-то – острые, у Артура они тяжёлые такие, бетонные. Но бо́льшая часть пришлась в блок, в левую руку. Причинял ли он мне боль? Конечно, причинял, когда заходили эти удары в блок. У него такие тяжёлые удары, что блокирующая рука внутрь головы входила. Его давление досаждало, хотя я всё контролировал и не дал ему как следует попасть».

Слова Бивола дают понять, что даже через блок тоннаж ударов Бетербиева оказывал серьёзное влияние, но при этом Артур за все 12 раундов так и не раскрыл Дмитрия по-настоящему. Сложно вспомнить эпизоды, где Бетербиев сумел выйти на хорошую и точную серию, которая полностью долетела до цели. Чтобы улучшить статистику во втором поединке, Артур должен ещё эффективнее обреза́ть углы Биволу и зажимать его к канатам за счёт прессинга. Когда у Дмитрия не будет вариантов для отступления, то и эффективность ударов Бетербиева вырастет.

Всё это также упирается в хорошую функциональную готовность. Для постоянного давления Артуру нужно быть хорошо готовым, потому что Бивол всё ещё скоростной и подвижный боксёр, который способен переиграть на ногах кого угодно. Тягаться с ним в чистом боксе не нужно.

Если Артур подойдёт в 100-процентной готовности к реваншу, то ноги Бивола могут и не спасти. Бетербиеву есть что улучшить после первого боя, и если ему удастся сделать прессинг более эффективным, а атаки – более точными, то вопросов о победителе не останется. 22 февраля Артур ответит на вопрос, смог ли он стать лучше.