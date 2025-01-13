Масштабный UFC 311 затмит собой всё. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и противостояний. Особняком стоит масштабный турнир UFC 311, в рамках которого пройдёт сразу два титульных боя с участием российских бойцов, а также много других интригующих поединков.

17 января. Омар Тринидад — Майк Планиа

Единственным заметным событием недели, кроме UFC, будет вечер профессионального бокса в США. В главном событии там пройдёт бой за титул континентального чемпиона мира WBC в полулёгком весе между Омаром Тринидадом и Майком Планиа. Один из самых перспективных представителей полулёгкого веса Тринидад, входящий в топ-15 ведущих организаций, может приблизить себя к полноценному титулу: на его пути будет непростой филиппинец Планиа, в активе которого больше 30 побед на профессиональном ринге.

В ночь с 18 на 19 января. Ислам Махачев — Арман Царукян

В главном событии UFC 311 выступит лидер рейтинга P4P, чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев. Ему предстоит провести реванш против Армана Царукяна. Впервые они разделили октагон в 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда непростая победа досталась Махачеву. За шесть лет много что изменилось: Ислам превратился в одну из главных звёзд UFC и готов в четвёртый раз защитить титул чемпиона. Если ему удастся это сделать, то он побьёт рекорд Хабиба, у которого было только три защиты пояса. Ну а затем можно будет подумать и над тем, чтобы подняться в весе и претендовать на второй титул.

В ночь с 18 на 19 января. Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов

Титульный поединок UFC в легчайшем весе раскручен ещё больше, чем реванш Махачева и Царукяна. В клетке сойдутся обладатель пояса Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Двалишвили долго не хотел давать бой Умару, заявляя, что тот недостоин титульного шанса. Однако Дана Уайт вынудил грузинского бойца принять поединок с Нурмагомедовым, после чего Мераб очень активно начал нападать на россиянина в медиапространстве. Для обоих бойцов предстоящий бой уже стал принципиальным, тем более что на кону будет стоять чемпионский пояс. Умар Нурмагомедов может стать четвёртым чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и Петра Яна.

В ночь с 18 на 19 января. Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер

Помимо Махачева и Умара Нурмагомедова, на UFC 311 выступит ещё один представитель команды Хабиба — Тагир Уланбеков. 11-й номер наилегчайшего веса разделит клетку с непобеждённым американцем Клейтоном Карпентером. Уланбеков — один из тех бойцов, кто ещё не раскрыл свой потенциал на 100%. Чемпион мира по боевому самбо идёт в UFC с рекордом 4-1, но довольно часто слетает с боёв, в том числе и из-за неудачной весогонки. На этот раз Уланбекову в соперники дали серьёзного проспекта, и поражение в таком бою может поставить крест на титульных амбициях в ближайшем будущем. Зато победа подтвердит высокий уровень российского бойца, и, возможно, уже в следующем поединке он получит более статусного соперника, бой с которым приблизит Тагира к титулу.

В ночь с 18 на 19 января. Иржи Прохазка — Джамал Хилл

В главном карде супертурнира сойдутся два недавних претендента на титул в полутяжёлом весе Иржи Прохазка и Джамал Хилл. Оба в прошлом году проиграли нокаутами Алексу Перейре, и для обоих это отличный шанс вернуться в титульную гонку. Да, следующим, кто оспорит титул Перейры, должен стать Магомед Анкалаев, однако россиянину обещают этот бой уже давно. Есть ощущение, что победитель боя Прохазка — Хилл может получить ещё одну встречу с Алексом в обход Анкалаева, так что поединок будет максимально принципиальным.

В ночь с 18 на 19 января. Ренье де Риддер — Кевин Холланд

На турнире UFC 311 свой бой проведёт известный боец из Нидерландов Ренье де Риддер. Он был двойным чемпионом ONE, пока дважды не проиграл россиянину Анатолию Малыхину. Кроме этих двух поражений, которые он уже успел успешно закрыть, в карьере нидерландца не было неудач, и теперь он пробует свои силы в лучшей лиге мира — в отличие от того же Малыхина. В соперниках у Ренье будет вечный представитель топ-15 Кевин Холланд, у которого уже входит в привычку проводить проводить бои с «беженцами» из других лиг: ранее он делил клетку с экс-бойцом Bellator Майклом Пейджем.

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