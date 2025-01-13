Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: первые приготовления к грандиозному реваншу! LIVE

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Также в рамках турнира в феврале пройдёт бой Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF, Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC, а Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.

Сегодня, 13 января, в Лондоне состоится первая пресс-конференция в преддверии турнира.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

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