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Пресс-конференция перед боем Бетербиев — Бивол, 13 января, где смотреть, Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш

Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: первые приготовления к грандиозному реваншу! LIVE
Яхья Гасанов
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2
Комментарии
Российские боксёры встретятся лицом к лицу впервые после первого боя.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Также в рамках турнира в феврале пройдёт бой Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF, Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC, а Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.

Сегодня, 13 января, в Лондоне состоится первая пресс-конференция в преддверии турнира.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

В реванше Бетербиев будет лучше?
«В первом бою было максимум 70%». Что Бетербиев может улучшить в реванше с Биволом
«В первом бою было максимум 70%». Что Бетербиев может улучшить в реванше с Биволом

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Где смотреть пресс-конференцию Бетербиев — Бивол 2 Когда состоится пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2 Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2 Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2 Полный кард турнира Бетербиев — Бивол 2
Live Яхья Гасанов

🤨 Бенавидес высказался о реванше Бетербиева и Бивола

Действующий временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес высказался по поводу предстоящего реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Это снова будет тяжёлый бой. Одному из них нужно измениться, чтобы показать большую разницу в поединке. Бой не может быть снова таким близким. Было очень сложное решение для подсчёта, потому что был очень-очень близкий поединок», — сказал Бенавидес на YouTube-канале YSM Sports.

11:23 Яхья Гасанов

😐 Тренер Уайлдера ответил, способен ли Бетербиев побить Усика

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о гипотетическом поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

«Может ли Бетербиев победить Усика? Нет, без сомнений. Возможно, у него есть мощь, но вам нужно больше, чем просто сила, чтобы победить Усика. Разве Бетербиев сильнее Фьюри, Дюбуа или Энтони Джошуа? Вопрос заключается не в силе. С этим парнем вам нужно предложить нечто большее», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу YSM Sports Media.

11:20 Яхья Гасанов

Где смотреть пресс-конференцию Бетербиев — Бивол 2

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия, где расскажет о главных событиях.

11:20 Яхья Гасанов

🤔 Президент Top Rank: ещё два раунда, и Бивол не ушёл бы с ринга в бою с Бетербиевым

Президент Top Rank Тодд Дюбеф высказался о предстоящем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Вопрос заключается в том, начнёт ли Артур давить раньше? Может ли он начать делать это в первом раунде? В первом бою Бетербиев действительно пошёл вперёд в третьем или четвёртом раунде. Но ему нужно начать в первом раунде. Если бы поединок продлился ещё два раунда, то не думаю, что Бивол ушёл бы с ринга», — приводит слова Дюбефа Sky Sports.

11:19 Яхья Гасанов

Когда состоится пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2

Пресс-конференция пройдёт вечером 13 января в Лондоне (Великобритания). Начало мероприятия запланировано на 20:00 по московскому времени.

11:19 Яхья Гасанов

💪🏽 Моррель: Бетербиев заслуженно победил Бивола в первый раз — и повторит это в реванше

«Бивол — отличный боец, но я думаю, что у Бетербиева больше опыта, что проявилось в первом бою. Полагаю, Бетербиев больше нацелен на победу.

Мне кажется, что Бетербиев выиграл первый поединок, и если матч-реванш пройдёт так же, я уверен, что он победит снова», — приводит слова Морреля Boxing Scene.

11:17 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2

На данный момент нет информации о легальной прямой трансляции турнира в России. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

11:17 Яхья Гасанов

💫 Бетербиев — о звёздной болезни: я по земле хожу, со мной все болельщики и близкие

«Есть такое выражение, что на вершине одиноко и холодно. Я ни на какой вершине. Я по земле хожу. И мне не холодно и не одиноко. Со мной все мои болельщики, близкие, родные», — сказал Бетербиев в видеоролике сервиса DAZN.

11:16 Яхья Гасанов

Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2

Турнир состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Точное время начала ивента будет определено позднее.

11:16 Яхья Гасанов

👌🏽 Леннокс Льюис считает, что реванш Бетербиева с Биволом будет масштабнее первого боя

«В этом поединке победит сильнейший. Перед всеми своими реваншами я просто упорно работал. Говорил себе, что должен выбрасывать больше ударов, что мне необходимо работать усерднее. Так что в их поединке вы увидите, как они выбрасывают больше ударов. Этот бой будет крупнее, чем первый», — сказал Льюис на YouTube-канале Seconds Out.

11:15 Яхья Гасанов

Полный кард турнира Бетербиев — Бивол 2

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол;
Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер;
Шакур Стивенсон — Флойд Скофилд;
Карлос Адамес — Хамза Шираз;
Вёрджил Ортис — Исраил Мадримов;
Джошуа Буатси — Каллум Смит;
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел.

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