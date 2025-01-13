UFC 311: Махачев побьёт рекорд Хабиба, Россия получит ещё одного чемпиона? LIVE

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого пройдёт два титульных поединка с участием россиян.
Главным событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Впервые бойцы встретились в октагоне почти шесть лет назад, и тогда победа решением осталась за Исламом.
Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.
А откроет турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.
Также привлекает внимание поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😤 «Это было безумно». Ислам Махачев назвал тяжелейший бой в карьере
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что считает первый поединок с австралийцем Алексом Волкановски тяжелейшим в своей карьере.
«Да, первый бой с Царукяном был одним из сложнейших, конечно, но это не самый тяжёлый бой. Пять раундов с Волкановски… Это было безумно. Мой пульс перевалил за 200 (улыбается). Возможно, я недооценил Армана, потому что он вышел на коротком уведомлении», — сказал Махачев в интервью ESPN.
😱 Хавьер Мендес ответил, в чём Двалишвили превосходит Умара Нурмагомедова
Хавьер Мендес, тренер россиянина Умара Нурмагомедова, высказался о предстоящем поединке своего бойца за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) с грузином Мерабом Двалишвили.
«Это самый тяжёлый вызов для Умара. И мы должны быть готовы к пяти тяжёлым раундам, а не к трём или четырём. Потому что Мераб может пройти и 10. И моя сложнейшая задача – справиться с его темпом. Потому что Мераб не останавливается.
Если говорить о приёмах, он не опаснее Умара, то же касается и стойки. Но если говорить о борьбе, то у него, как я считаю, есть небольшое преимущество. Однако Умар тоже умеет проводить тейкдауны. И Умар повалит его. Мы не будем этого избегать», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.
Где смотреть турнир UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Арман Царукян
Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🕘 Ислам Махачев ответил, способен ли досрочно победить Царукяна в реванше
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Арманом Царукяном.
«Что может мне усложнить бой? Те же вещи. В первом бою я не знал его бэкграунд, он защищался от моей борьбы, он жёсткий, и поэтому дал мне непростой бой. Но сейчас я знаю всё, на что он способен. Могу ли я финишировать его? Думаю, да. Чарльз [Оливейра] едва не задушил его в каждом из раундов», — сказал Махачев в интервью ESPN.
Дата и время турнира UFC 311
Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, предварительные бои – в 04:00. Главный кард начнётся в 06:00 мск.
😂 Ислам Махачев — о турнире UFC 311: мне жалко Хабиба
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил слова сожаления в адрес легендарного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который будет секундировать во время турнира UFC 311 сразу трёх бойцов (Тагира Уланбекова, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева).
«Мы постараемся его не беспокоить, но это будет долгая ночь для него. От первого поединка в карде – Тагир Уланбеков будет биться, затем Умар и я. Мне жалко Хабиба, это будет долгая ночь для него (смеётся)», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Полный кард турнира UFC 311
Основной кард:
Ислам Махачев — Арман Царукян;
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
Кевин Холланд — Ренье де Риддер.
Предварительный кард:
Богдан Гуськов — Билли Элекана;
Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
Закари Риз — Седрик Дюма;
Грант Доусон — Диего Феррейра;
Кэрол Роза — Айлин Перес;
Ринья Накамура — Муин Гафуров;
Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.