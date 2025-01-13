Копылов снова дал крутое зрелище. Но для топ-уровня он пока не готов

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе прошёл первый турнир UFC в новом году. Одним из участников ивента стал российский боец Роман Копылов, который последний раз бился в июне и тогда одержал очень тяжёлую победу над Сезаром Алмейдой. На этот раз россиянин получил новый тест в лице опытного Криса Кёртиса.

У американца весьма солидный бэкграунд, он выступал в множестве разных промоушенов до прихода в UFC и почти всегда закатывал зрелищные бои. В лучшем промоушене мира Кёртис далеко не забрался, но заработал репутацию крепкого середняка-гейткипера, достойного места в конце топ-15. В бою с Кёртисом мы могли получить ответы, как Роман будет выглядеть против крепко сбитого бойца, который будет регулярно заходить на ближнюю дистанцию и ввязываться в размены. Кроме того, Крис любит поднимать темп боя от раунда к раунду.

Копылов проверку прошёл и, возможно, обнаружит себя в рейтингах уже на этой неделе. И рисунок боя в целом был ожидаемым. На дистанции было очень серьёзное преимущество у Романа, который выпускал быстрые серии и сразу же уходил от контратак. Хорошо летели кики, которые во многом и помогли Копылову победить. Речь не только о нокауте с левого хай-кика, но и о том, что удары ногами помогали россиянину останавливать атаки Кёртиса. На выходе мы получили весьма достойное выступление от Романа, однако при этом есть вопросы относительно конкурентоспособности Копылова на уровне топ-15.

Во-первых, даже будучи осведомлённым о сильных сторонах Кёртиса, россиянин ввязывался в инфайтинг, где заметно уступал, хватая ненужные апперкоты и удары по корпусу, и позволял поджимать себя к сетке. Точно так же происходило в бою с Энтони Эрнандесом, который тоже использует агрессивный прессинг, но для того, чтобы открыть себе возможность провести тейкдаун. Кёртис давил, чтобы отрезать Копылову пути отхода и не позволять россиянину рвать дистанцию. В первом и третьем раундах это получалось с переменным успехом, во втором Роман просто потерялся и напропускал жёстких ударов, которые открыли большую сечку над бровью.

Роман Копылов — Крис Кёртис Фото: Chris Unger/Getty Images

И в целом Копылов не избавился от проблемы пропущенных ударов. И если с условным Алессио Ди Кирико это было не так критично, потому что это боец ниже среднего, то пропускать свыше 100 акцентированных ударов от Кёртиса совсем не рекомендуется. Тем более что бьёт Крис жёстко, а не просто обозначает неприятные тычки. Всё ещё не лучшая работа блоком от Копылова, хотя небольшой прогресс в этом есть, и за такое его вполне могут наказать ещё более опытные ребята, которых в среднем весе достаточно.

Огрехами Романа вполне могут воспользоваться и Мишель Перейра, и крепкий Джек Херманссон, который попытается утащить Копылова в «глубокие воды», и даже Пауло Коста, если подойдёт с правильным геймпланом. К тому же энергозатратный стиль Копылова зачастую выходит ему боком, потому что он сильно замедляется уже во втором раунде.

При всех минусах Копылов — молодец и показал, что достоин биться как минимум на околотоповом уровне. Роман неизменно показывает яркие и зрелищные бои, восхищает отточенной ударкой и в принципе даёт болельщикам шоу. Его бои хочется включать вне зависимости от перспектив россиянина на чемпионском уровне. Такие спортсмены зачастую украшают кард и ценятся в организации. Но если Копылов хочет быть не просто ярким бойцом, который иногда запрыгивает в топ-15, а планирует заявить о себе на самом высоком уровне, то нужно много работать, а возраст уже поджимает.

Тем не менее, возможно, весной мы увидим Копылова уже в бою с ещё более именитым соперником и вновь оценим перспективы Романа добраться до вершины. Пока они туманные, даже если брать потенциальные бои с бойцами с 10-15 строчек рейтинга. Но россиянин старается работать над собой, что не может не радовать.